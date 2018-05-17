 زيهوفر يمنع مكتب اللجوء في بريمن من حسم ملفات اللاجئين مؤقتا | أخبار | DW | 23.05.2018
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أخبار

زيهوفر يمنع مكتب اللجوء في بريمن من حسم ملفات اللاجئين مؤقتا

في خطوة غير مسبوقة، سحب وزير الداخلي الاتحادي هورست زيهوفر من فرع بريمن لمكتب الهجرة واللاجئين حق اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات اللاجئين مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن تهم فساد وتلاعب بالنتائج بحق آلاف اللاجئين.

Bundesinnenminister Seehofer besucht BAMF (picture-alliance/D. Karman)

أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أن مكتب بريمن للهجرة واللاجئين المعروف اختصارا بـ "بامف" قد خرق بتعمد القواعد القانونية الخاصة بدراسة ملفات اللاجئين. وأضاف الوزير المحافظ من الحزب المسيحي الاجتماعي اليوم الأربعاء (23 أيار/ مايو 2018) في مقر الوزارة ببرلين أن هذا الاستنتاج تجلى بعد دراسة حوالي 4568 ملفا من ملفات طلبات اللجوء. وتابع الوزير أن المسؤولين في مكتب ولاية بريمن قد تجاهلوا حتى التعليمات الداخلية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

مختارات

ستكلف سياسة اللجوء الحكومة الألمانية حوالي 78 مليار يورو حتى عام 2022، حسب تقرير لمجلة "دير شبيغل الألمانية" التي استندت في معلوماتها على وثيقة من وزارة المالية. (19.05.2018)

قبل أن يستلم منصبه على رأس وزارة الداخلية لم يكن زيهوفر معروفاً بتحمسه لمكتب شؤون اللاجئين في ألمانيا المعروف اختصاراً بـ "بامف". اليوم يدافع زيهوفر الوزير عن عمل المكتب رغم فضيحة منح 1200 حالة حق اللجوء في بريمن. (17.05.2018)

وعلى ضوء هذه الوقائع أمر الوزير زيهوفر بسحب حق اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن ملفات اللاجئين لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية لتوضيح ظروف هذه القضية. وستقوم مكاتب في ولايات أخرى بهذه المهمة مؤقتا. و برر الوزير هذا الإجراء غير المسبوق بقلة الثقة بقدرة العاملين في مكتب بريمن في اتخاذ قرارات موضوعية وفقا للقواعد القانونية المعمول بها فيما يخص بدراسة طلبات اللجوء وحسم أمرها.

على صعيد متصل، أعلن الادعاء العام بمدينة نورنبرغ ـ فورت بجنوب ألمانيا أنه يتم حاليا دراسة ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين يوتا كورت وموظفين آخرين في قضية الاشتباه في  إصدار المكتب لقرارات لجوء غير مشروعة.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم الادعاء أنيتا تراود اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم بدء أية تحقيقات رسمية ضدها، موضحة أنه يتم حاليا فحص الاشتباه الذي تثيره الدعوى حول حدوث مساعدة على منح إقامة غير قانونية في ألمانيا. ورفضت تراود تقارير إعلامية مفادها أن السلطات بدأت إجراءات تحقيق ضد كورت.

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اللاجئون في ألمانيا

يشار إلى أن القضية حول المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين "بامف" تتركز بصفة خاصة على فرع المكتب في ولاية بريمن. يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وخمسة أشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

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اللاجئون في ألمانيا  

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ألمانيا ... حين يدافع زيهوفر عن مكتب شؤون اللاجئين! 17.05.2018

قبل أن يستلم منصبه على رأس وزارة الداخلية لم يكن زيهوفر معروفاً بتحمسه لمكتب شؤون اللاجئين في ألمانيا المعروف اختصاراً بـ "بامف". اليوم يدافع زيهوفر الوزير عن عمل المكتب رغم فضيحة منح 1200 حالة حق اللجوء في بريمن.

Bundesamt für Migration Schild Flüchtlinge

تقرير: دائرة الهجرة ببريمن منحت اللجوء لعنصر مخابرات سوري 19.05.2018

قدم تقرير لمجلة "دير شبيغل" معلومات جديدة فيما يتعلق بفضيحة مكتب اللجوء في ولاية بريمن. وحسب التقرير فإن المكتب منح اللجوء لسوري رغم اعترافه بأنه كان يعمل للمخابرات السورية ولم يبلغ خبراء الأمن بذلك وفقا للقواعد المتبعة.

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