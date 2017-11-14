زيهوفر يعتزم تشديد لمّ شمل أسر لاجئي "الحماية الثانوية"

يتجه وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر لمزيد من التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. المزيد من التفاصيل في الخبر التالي.
ذكرت مجموعة صحف RedaktionsNetzwerk Deutschland الألمانية اليوم الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018) استناداً إلى مسودة قانون لوزارة الداخلية الاتحادية أنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. "القانون الجديد للم الشمل" يقع في عشرين صفحة، لا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة.
وحسب مسودة القانون الجديد يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة".
كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.
ووضع عقد الاتفاق بين أطراف التحالف الحكومي، التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سقفاً أعلى لعدد المهاجرين سنوياً، بواقع 220 ألفاً.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
أثار قرار تعليق لم الشمل للحاصلين على حق الحماية الثانوية لستة أشهر أخرى جدلا واسعا وموجة من الانتقادات في ألمانيا، إذ يعتبره بعض الحقوقيين والخبراء بشؤون اللاجئين انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. (01.03.2018)
حددت ألمانيا سقف سنوي لعدد اللاجئين، لكن هناك من يلجأ إلى ألمانيا بقصد الحصول على جنسيتها، رغم إقامته في دول آمنة. بعض اللاجئين يرون أن ذلك يؤثر عليهم وعلى لم شمل عائلاتهم. فهل تتحمل دوائر اللجوء في ألمانيا مسؤولية ذلك؟ (11.02.2018)