 زيهوفر يعتزم تشديد لمّ شمل أسر لاجئي ″الحماية الثانوية″ | أخبار | DW | 04.04.2018
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أخبار

زيهوفر يعتزم تشديد لمّ شمل أسر لاجئي "الحماية الثانوية"

يتجه وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر لمزيد من التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. المزيد من التفاصيل في الخبر التالي.

CSU Innenminister Horst Seehofer - Familiennachzug (picture alliance/dpa/T. Hase)

 

ذكرت مجموعة صحف RedaktionsNetzwerk Deutschland الألمانية اليوم الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018) استناداً إلى مسودة قانون لوزارة الداخلية الاتحادية أنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. "القانون الجديد للم الشمل" يقع في عشرين صفحة، لا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة.

وحسب مسودة القانون الجديد يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة".

كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.

ووضع عقد الاتفاق بين أطراف التحالف الحكومي، التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سقفاً أعلى لعدد المهاجرين سنوياً، بواقع 220 ألفاً.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    شفيقة، البالغ عمرها 18 عاما، ترفع يدها المزينة بالحناء وبخاتم زواجها فرحةً بزواجها المرتقب. ويعتقد الروهينجا أن تزيين يد العروس بالزخرفة المصنوعة من الحناء تجلب الحظ السعيد للزوجين مدى الحياة.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وحتى العريس صدام الذي يبلغ من العمر 23 عاما يُحتفل به وفق التقاليد المميزة، وخاصة أنه سيتزوج من حبيبة الطفولة. وكان العروسان يعيشان سوية في قرية "فويرا بازار" التي يُعتقد أنها حُرقت من قبل الجيش في ميانمار.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    كان العروسان يخططان لزواجهما قبل رحلة اللجوء. لكن خططهما تغيرت، وأُجبرا على الزواج في الغربة. تبكي العروس قبل إرسالها بصحبة أحد أقاربها إلى خيمة العريس.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وهربت شفيقة وصدام قبل ثلاثة أشهر من قريتهما. واستقرا في مركز استقبال اللاجئين في "كوتوبالوغ" القريب من المدينة الحدودية "كوكس بازار" في بنغلادش. وبعد اندلاع العنف بميانمار في آب/أغسطس 2017 يُعتقد أن 650 ألف من مسلمي الروهينجا هربوا إلى بنغلادش.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    يتولى إمام عقد زواج العروسين. وتبدأ مراسيم الزواج بأدعية دينية تمجد بالخالق، ثم تتبعها قراءة آيات من القرآن الكريم. ثم تتوج طقوس الزواج بكلمة نعم والموافقة من كلا العروسين على الزواج.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وبعد إبرام عقد الزواج تنطلق الاحتفالات ويبدأ الرقص فرحاً بالزوجين. فرصة للعرسان الجدد لنسيان همومهما، ولو لفترة قصيرة.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وبعد خمسة أيام من الزواج يعود الزوجان إلى ممارسة حياتهما الطبيعية. يعمل صدام بائعا متجولا لمستحضرات التجميل، بينما تبقى شفيقة في البيت لترعى بيت الزوجية.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    مثل الكثير من لاجئي الروهينجا يحلم الزوجان شفيقة وصدام ببيت يجمعهما ويشعران فيه بالأمان. الكاتب: هاو غوي/زمن البدري


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شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

شفيقة وصدام هربا قبل ثلاثة أشهر من قريتهما. واستقرا في مركز استقبال اللاجئين في "كوتوبالوغ"، القريب من المدينة الحدودية "كوكس بازار" في بنغلادش. لم يكن يعرف اللاجئان شفيقة وصدام أن رحلة اللجوء ستقودهما إلى عش الزوجية. (03.01.2018)  

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