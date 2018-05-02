زيدان وتوخل وكلوب...الجميع يريده بعد الرحيل عن اليوفي

كان محزنا ولكن غير مفاجئا إعلان أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي بوفون الرحيل عن يوفينتوس الإيطالي بعد 17 عاما قضاها مع الفريق. فالجميع كان يعتقد أنها الخطوة الأولى التي تمهد لاعتزال الرجل الاربعيني من عالم الساحرة المستديرة.

لكن ما حدث كان مفاجأة حتى بالنسبة للأخطبوط الإيطالي. فقد تلقى عروضا من قبل كبريات الأندية الأوروبية. ويقول حول ذلك "قبل أيام قليلة كنت عازما تماما على الاعتزال. لكني حصلت على عروض مغرية جدا، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وكشفت الصحافة الفرنسية أن باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الجديد توماس توخل، دخل في مفاوضات مع بوفون لضمه إلى صفوفه، وهو ما لم ينفيه الفريق الباريسي إطلاقا. أما "توتوسبورت الإيطالية" فنقلت أن ريال مدريد يريده أيضا. والنادي يبحث منذ مدة عن بديل لنافاس، ويبدو أن الدور الكبير الذي قام به الأخير وساهم في تأهل النادي إلى نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونيخ لم يشفع له كثيرا لدى "الميرينغي".

وليس هذا فقط فقد تداولت تقارير إعلامية متطابقة أن فريقين من الدوري الانجليزي كشفا عن رغبتهما في ضم الأسطورة الإيطالية، من بينهما ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب.

كل هذه العروض جعلت بوفون يطلب بعضا من الوقت من أجل التفكير في الأمر لكن من يعرف بوفون يدرك أن هذا المحارب الجامح لا يمكنه الاكتفاء بأنصاف الأمور، بل إنه وفي حال "قرر اللعب، ففقط داخل محيط له أهداف كبرى".

و.ب