 زيادة متوقعة في راتب المستشارة ميركل والسبب؟ | عالم المنوعات | DW | 19.04.2018
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منوعات

زيادة متوقعة في راتب المستشارة ميركل والسبب؟

يبدو أن فوائد المفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع العام بألمانيا، ستصل أيضا للمستشارة ميركل ووزراء حكومتها. وفي حال تنفيذ هذه الإجراءات سيصل راتب المستشارة لرقم غير مسبوق.

Belgien - EU-Gipfel Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

خبر مفرح للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيضا، التي من الممكن أن تحصل قريبا على زيادة في راتبها بنسبة 7.5 بالمئة، بحلول عام 2020. ويرجع سبب هذه الزيادة إلى نتيجة المفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع العام، والتي تشمل أيضا رواتب موظفي الحكومة الألمانية وبالتالي تنطبق على ميركل ووزراء الحكومة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.

مختارات

انضم المدرب الألماني يوليان ناغلسمان إلى نجوم الكرة، الذين يتبرعون بنسبة من رواتبهم لأجل العمل الخيري، ضمن مبادرة "هدف مشترك". ورغم أنه أصغر مدرب في البوندسليغا إلا أن ناغلسمان أصبح أول مدرب ينضم لتلك المبادرة. (14.10.2017)

من حين لآخر تخرج نتائج دراسات حول مجال من مجالات كرة القدم. والآن أظهرت دراسة حول رواتب اللاعبين، تأخر ترتيب الدوري الألماني مقارنة مع دوريات القمة بينما تفوق أجور لاعبي برشلونة مثيلاتها في أي فريق آخر. (30.11.2017)

وفي حال تم تنفيذ هذه الإجراءات، سيتجاوز راتب المستشارة حاجز الـ 20 ألف يورو، للمرة الأولى. ووفقا للإجراءات المقترحة، فإن أعضاء الحكومة سيتمكنوا من الحصول على زيادة في الرواتب بنسبة 3.16 بأثر رجعي، بحلول مطلع آذار/مارس 2019، بالإضافة إلى زيادة أخرى بنسبة 3.09 بحلول مطلع أبريل 2019، تليها زيادة أخيرة بنسبة 1.06 بحلول مطلع آذار/مارس 2020.

ا.ف/ط.أ

  • Time Magazine Cover 2015 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. (picture-alliance/AP Photo/Time Magazine)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    أنغيلا ميركل في لوحة فنية كـ"شخصية العام" تتصدر غلاف مجلة "تايم" الأمريكية. قال الرسام كولين ديفيدسون، الذي رسم هذه اللوحة: "نعرف الكثير من صورها التي تظهر فيها بصورة طبيعية وباردة. لكنني أردت أن أتجاوز هذه الصور وأعرض مواقفها الإنسانية". كانت مجلة "تايم" قد منحت ميركل لقب "شخصية العام" عام 2015، وذلك بسبب مواقفها من أزمة اللاجئين بالإضافة إلى مواقفها وسياساتها الأخرى.

  • Gemälde Elizabeth Peyton, Angela, 2017. (Elizabeth Peyton)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    رسمت الفنانة الأمريكية إليزابيث بيتون صورة شخصية لميركل عام 2017 لمجلة "فوغ" المختصة بالموضة. تظهر المستشارة في هذه الصورة كفتاة شابة. ترسم الفنانة بيتون صوراً شخصية صغيرة لمطربي البوب وللأشخاص المهمين تاريخياً ومن يعيشون أيضاً في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الملوك الأوروبيين، وغالباً ما ترسم شخصياتها بشعر فاتح اللون وتظهر مميزات وجههم الجميلة.

  • Erik van Lieshout: ohne Titel, das Gesicht von Angela Merkel zeigt. (Erik van Lieshout)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    تعود هذه الصورة للرسام الهولندي إريك فان ليسهوت وتظهر المستشارة بأحمر شفاه ونظرات انتقادية. وضعت هذه اللوحة ضمن "مجموعة الفن الاتحادية" التي تجمع منذ سنة 1970 اللوحات والمنتجات الفنية حول ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتضم المجموعة لوحات تخص الثقافة ورمزية السلطة والانتماء الوطني.

  • Gemälde von Angela Merkel von George W. Bush: The Art of Leadership in Dallas (picture-alliance/dpa/L. W. Smith)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    لم يرسم أنغيلا ميركل الفنانون المشهورون فقط، بل بعض المغمورين أيضاً في مجال الفن، كالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي رسم 30 لوحة لرؤساء حكومة، من ضمنهم المستشارة ميركل.

  • Installation Transit von Georg Korner mit Angela Merkel-Skulptur im Vordergrund. (Courtesy Georg Korner)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    توجد القليل من المنحوتات لميركل، من ضمنها منحوتة "المواطنة الأوروبية" المثيرة للجدل التي نحتها ألكساندر نيكوليك وميخائيل كاليفودا، وتظهر المستشارة ميركل أثناء "قضاء الحاجة". كذلك كانت منحوتة "اللاعبون العالميون" للفنان بيتر لينك استفزازية، وذلك لإظهاره المستشارة عارية. بينما كانت منحوتة جورج كورنيرس "ترانسيت" (في الصورة) جيدة نسبياً عندما أظهرت ميركل ضمن 2600 شخصية أخرى في المنحوتة.

  • Merkel-Fotografie von Herlinde Koelbl im Rahmen der Serie Spuren der Macht. (Herlinde Koelbl)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    خلدت المصورة الفوتوغرافية هيرلينده كولبل المستشارة ميركل في مجموعتها التي أسمتها "آثار السلطة". كما خلدت أيضاً المستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر في مجموعات أخرى. صورت المصورة ضمن دراسة "تحول البشر بسبب السلطة" 15 شخصية مهمة من عالمي السياسة والاقتصاد في الفترة ما بين عامي 1991 و1998.

  • Bildreihe Hipstory von Amit Shimoni mit verschiedenen illustrierten Persönlichkeiten, darunter Angela Merkel. (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    يظهر المصور الإسرائيلي أميت شيموني في مجموعته الصورية "هيب ستوري" الأشخاص المهمين وأصحاب النفوذ الكبير في العالم كشباب يحبون نمط "هيبستر". فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر مرتدياً قميصاً تقليدياً من هاواي. أما الرئيس السابق باراك أوباما فيظهر بتسريحة شعر غريبة، وتظهر ميركل بشفاه ملونة بالأحمر والأسود مرتدية قبعة غير رسمية ومعطفاً وترتدي حلقة في أنفها.

  • Angela Merkel in einer Karikatur von Sergey Elkin.

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    كانت صور المستشارة ميركل مناسبة للكثير من رسامي الكاريكاتير في العالم للتندر بعينيها وبفمها. مع ذلك، كانت أغلب اللوحات الفنية والصور التي تظهر المستشارة ميركل تظهر طابعاً مشتركاً وهو: الوظيفة المميزة المستمرة للمستشارة وسلطتها تجاوزت الحدود الألمانية. الكاتب: يوليا هيتس/ زمن البدري


مختارات

بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

في صور فنية أو منحوتات أو صور كاريكاتيرية، صوّر عشرات الفنانين في العالم المستشارة أنغيلا ميركل، وكانت الصفة التي جمعت أغلب الأعمال الفنية التي تناولت ميركل هو موقعها من السلطة وسمعتها التي تجاوزت الحدود الألمانية. (14.03.2018)  

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