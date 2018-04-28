زيادة التوتر في اليمن بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان صحفي اليوم السبت (28 نيسان/أبريل 2018)، إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت صباح اليوم إطلاق أربعة صواريخ باليستية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي أن "الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان (جنوب غرب) وأطلقتها "الميليشيا" الحوثية بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو أضرار". وأضاف المالكي أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن قد أعلنت اليوم السبت، إطلاق ثمانية صواريخ باليستية على منطقة جازان. وذكرت قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين، أنه تم إطلاق هذه الصواريخ، على أهداف حيوية واقتصادية في قطاع جازان السعودية.

وأفادت القناة أن الصواريخ التي تم إطلاقها، من طراز"بدر1"، دون ذكر المزيد من المعلومات. وجاء ذلك، بعد أن شيعت الجماعة جثمان رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى السابق "صالح الصماد" في العاصمة صنعاء، مع ستة من مرافقيه، قتلوا الخميس قبل الماضي، بغارة جوية. ويأتي إطلاق هذه الصواريخ باتجاه السعودية، بعد أيام من تهديد زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك بدر الدين الحوثي، بالانتقام لمقتل الصماد، قائلا إن" اغتيال الصماد لن يمر دون محاسبة".

على صعيد متصل، أعلن مصدر أمنى سعودي اليوم السبت مقتل سعودي نتيجة مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على منطقة جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن. وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، في بيان صحفي اليوم السبت : إن" شظايا مقذوف عسكري، أطلقته العناصر الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة، تسببت في وفاة مواطن، وتعرّض منزلين وعدد من المركبات لأضرار".

وأوضح أنّ فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الجمعة بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية باتجاه محافظة صامطة وجرى تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)