 زوكربرغ ينشر اعتذارا في صحف ألمانية لمستخدمي فيسبوك بألمانيا | عالم المنوعات | DW | 27.03.2018
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منوعات

زوكربرغ ينشر اعتذارا في صحف ألمانية لمستخدمي فيسبوك بألمانيا

نشر رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ إعلانا في عدد من الصحف الألمانية الرئيسية يعتذر فيه من مستخدمي موقع فيسبوك في ألمانيا على خلفية فضيحة استخدام بيانات ملايين من مستخدمي الموقع دون إذن منهم.

Facebook Event (picture-alliance/AP Photo/N. Berger)

على خلفية فضيحة استخدام بيانات ملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون إذن منهم، اعتذر رئيس الشركة مارك زوكربرغ لمستخدمي موقعه في ألمانيا عن خرق الثقة عبر إعلان نشره في عدد من الصحف الألمانية.

وجاء في الإعلان الذي نُشر في صفحة كاملة بتوقيع من زوكربرغ في عدد من الصحف من بينها "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" و"زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الثلاثاء (27 آذار/مارس 2018): "لقد سمعتم على الأرجح أن تطبيقا إلكترونيا لأحد العلماء نقل بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك دون إذن منهم عام 2014.

كان ذلك خرقا للثقة، وأريد أن أعتذر عن أننا لم نقم بشيء حيال هذا الأمر في ذلك الحين". وأضاف زوكربرغ في البيان أن شركته تتخذ الآن الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار هذا الأمر. وكان زوكربرغ قد اعتذر عن هذه الفضيحة في عدة صحف بريطانية أيضا أول أمس الأحد.

والتقت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي أمس الاثنين عددا من ممثلين أوروبيين لشركة "فيسبوك" في برلين. وتعرض زوكربرغ لضغوط خلال الفترة الماضية بسبب فضيحة استغلال بيانات المستخدمين التي تورطت بها شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية.

مختارات

يبقى السؤال المطروح دائما في العلن: ما مدى الأمان الذي تنعم به البيانات الخاصة على فيسبوك؟ أحد الكاشفين عن الفساد تسبب بمحنة لموقع التواصل الاجتماعي، وهنا لا يتعلق الأمر بسوء استخدام البيانات فقط ، بل بالرئيس ترامب كذلك. (21.03.2018)

بعد فضيحة استغلال بيانات حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون موافقتهم، مفوضة العدل الأوروبية تطالب فيسبوك بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات. (25.03.2018)

وتم جمع معلومات من حوالي 50 مليون مستخدم في فيسبوك دون موافقتهم واستخدامها في العمل الذي قامت به كمبردج أناليتيكا لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016، وفقًا لأحد المبلغين عن المخالفات والذي ساعد في تأسيس الشركة.

وكانت مفوضة العدل الأوروبية، فيرا يوروفا، حذرت في خطاب لفيسبوك من التأثيرات السلبية لإساءة استخدام البيانات على الانتخابات الديمقراطية. وكتبت يوروفا في الخطاب الموجه للمديرة التنفيذية لفيسبوك، شيريل ساندبرغ، أن شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كانت منصة منذ سنوات كثيرة للتسويق السياسي.

وأضافت يوروفا في الخطاب الذي تم إرساله مساء أمس الاثنين، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن التصريحات الرسمية للشركة ورئيسها مارك زوكربرغ لم تتمكن من تبديد مخاوفها.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)
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