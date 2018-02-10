 زوجة ليفاندوفسكي وصديقتها تفتحان علبة أسراره المنزلية | عالم الرياضة | DW | 04.04.2018
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عالم الرياضة

زوجة ليفاندوفسكي وصديقتها تفتحان علبة أسراره المنزلية

في سابقة هي الأولى من نوعها كشفت زوجة ليفاندوفسكي وصديقتها عن أسرار لم تكن معرفة حتى الآن عن النجم البولندي ونجم بايرن ميونيخ، وعن تصرفات يقوم بها في المنزل، فماذا قالتا عنه؟

Deutschland Robert Lewandowski mit seiner Ehefrau Anna Stachurska in Berlin (Getty Images/B. Streubel)

كشفت آنا زوجة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن هداف الدوري الألماني لكرة "البوندسليغا"، يتخذ من تنظيف المنزل وسيلة للاسترخاء من مباريات كرة القدم. وأضافت أن زوجها ينتقد دائما مستواه فوق المستطيل الأخضر، رغم تسجيله الأهداف وكسره الأرقام القياسية، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "ذا صن".

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يعتبر ليفاندوفسكي من بين أفضل المهاجمين في العالم، وهذه مسألة يعرفها الكثيرون. لكن ما لايعرفه أحد هو أن مهاجم بايرن ميونيخ غيّر نمط غذائه مؤخرا ولذلك أسباب مختلفة. كما أن لزوجته ولمدربه السابق كلوب دور مهم في تألقه. (18.02.2017)

استطاع الألماني ماركوس بيبر (28 عاماً) كسر الرقم الفريد للهداف البولندي ليفاندوفسكي، الذي سجله عام 2015 وكُتب في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية. ورغم أن رقم بيبر يفوق رقم ليفاندوفسكي كثيراً إلا أنه لن يدخل الموسوعة! (10.11.2017)

ونقل الموقع البريطاني عن زوجة ليفاندوفسكي قولها "عندما سجل ليفاندوفسكي خمسة أهداف في تسع دقائق (ضد فولفسبورغ)، لم يكن حقا راضيا"، وأضافت آنا: "لقد اشتكى أنه كان قادرا على تسجيل هدف سادس. وبدأ بعد ذلك في تنظيف أرضية المنزل".

وفي نفس السياق، قالت ماريك صديقة زوجة نجم فريق بايرن ميونخ الألماني "بعد رباعيته الشهيرة في مرمى فريق ريال مدريد، كان الكل سعيدا للغاية"، وأردفت :"لكن ليفاندوفسكي عاد إلى المنزل وطلب بعض الفطائر، ثم سألني لماذا لم أقم بتشغيل غسالة الصحون".

من جهة أخرى، يواصل ليفاندوفسكي (29 عاما) تألقه اللافت هذا الموسم، فقد سجل 35 هدفا في 39 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، كما أن العديد من التقارير الصحفية تؤكد رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع الهداف البولندي في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعويض رحيل بنزيما المرتقب عن القلعة المدريدية. 

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وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

مثلما يختلف نجوم المنتخب الألماني يختلف أيضا جمال وكذلك طبيعة أعمال صديقاتهم وزوجاتهم. من لاعبة تنس شهيرة إلى معلمة يوغا وحتى مغنية. في معرض صور تتعرفون على أبرز نساء نجوم المنتخب الألماني لكرة القدم. (15.06.2016)  

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