زوجة ليفاندوفسكي وصديقتها تفتحان علبة أسراره المنزلية

كشفت آنا زوجة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن هداف الدوري الألماني لكرة "البوندسليغا"، يتخذ من تنظيف المنزل وسيلة للاسترخاء من مباريات كرة القدم. وأضافت أن زوجها ينتقد دائما مستواه فوق المستطيل الأخضر، رغم تسجيله الأهداف وكسره الأرقام القياسية، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "ذا صن".

ونقل الموقع البريطاني عن زوجة ليفاندوفسكي قولها "عندما سجل ليفاندوفسكي خمسة أهداف في تسع دقائق (ضد فولفسبورغ)، لم يكن حقا راضيا"، وأضافت آنا: "لقد اشتكى أنه كان قادرا على تسجيل هدف سادس. وبدأ بعد ذلك في تنظيف أرضية المنزل".

وفي نفس السياق، قالت ماريك صديقة زوجة نجم فريق بايرن ميونخ الألماني "بعد رباعيته الشهيرة في مرمى فريق ريال مدريد، كان الكل سعيدا للغاية"، وأردفت :"لكن ليفاندوفسكي عاد إلى المنزل وطلب بعض الفطائر، ثم سألني لماذا لم أقم بتشغيل غسالة الصحون".

من جهة أخرى، يواصل ليفاندوفسكي (29 عاما) تألقه اللافت هذا الموسم، فقد سجل 35 هدفا في 39 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، كما أن العديد من التقارير الصحفية تؤكد رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع الهداف البولندي في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعويض رحيل بنزيما المرتقب عن القلعة المدريدية.