 زوجة حكم مباراة اليوفي والريال ضحية لشتائم المشجعين | عالم الرياضة | DW | 16.04.2018
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عالم الرياضة

زوجة حكم مباراة اليوفي والريال ضحية لشتائم المشجعين

يبدو أن الغضب المسيطر على مشجعي اليوفي الإيطالي، بعد نحو أسبوع من مباراة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، تطور ليتخذ أبعادا جديدة استلزمت دخول الشرطة البريطانية على الخط.

Champions League Real Madrid vs Juventus Turin | Rote Karte Buffon (picture-alliance/AP/F. Seco)

باتت لوسي أوليفر ضحية لتهديدات وشتائم توصلت بها عبر رسائل نصية على هاتفها المحمول، وذلك بعد أن قامت جهة مجهولة بنشر رقم هاتفها المحمول الخاص على الانترنت، وبعدها تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

مختارات

يصطدم الكبيران بايرن ميونيخ وريال مدريد في الدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال حسبما كشفت قرعة نصف نهائي البطولة، وجمعت ليفربول الإنكليزي مع نادي العاصمة الإيطالية روما. (13.04.2018)

أخيرا وصل مسلسل خليفة يوب هاينكيس في تدريب فريق بايرن ميونيخ إلى حلقته الأخيرة. المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يتولى رسميا قيادة سفينة البايرن في الموسم المقبل. فما هي أبرز التحديات التي سيواجهها كوفاتش؟ (13.04.2018)

ولوسي أولفر (33 عاما) هي زوجة الحكم مايكل أوليفر الذي قاد مباراة الإياب بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي على أرض سانتياغو برنابيو في مدريد.

وقبل هذه المباراة لم يكن أحد يعرف من هو مايكل أولفر، لكن وبعد احتسابه لركلة جزاء في الثواني القاتلة لصالح النادي الملكي أضحى اسمه متداولا في كل مكان.

وللتذكير، كان فريق "السيدة العجوز" على وشك جرِّ مباراة الإياب الأربعاء الماضي الى وقت إضافي، بعدما دكّ شبك ريال مدريد بثلاثية من الأهداف. إلا أن أوليفر احتسب في الوقت الضائع، ركلة جزاء لريال إثر عرقلة مدافع يوفينتوس المغربي المهدي بن عطية للاعب ريال لوكاس فاسكيز.

وبعد احتجاج قوي من لاعبي اليوفي، رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الأسطورة جيجي بوفون على خلفية الاعتراض، وذلك قبل أن يجهز رونالدو على آمال الفريق الإيطالي بتسجيل ركلة الجزاء ضامنا للريال بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وبعد هذه المباراة واجه الحكم البريطاني أيضا موجة من التهديدات، كما أن حارس المرمى بوفون قال عنه إنه "سلة قمامة". وزوجته هي أيضا تتولى إدارة مباريات كرة القدم في دوري السيدات الانكليزي.

وفي وقت تولت فيه الشرطة التحقيقات بشأن التهديدات التي استهدفت لوسي، أعرب اتحاد حكام كرة القدم الانكليزي اليوم الاثنين (16 أبريل/ نسيان 2018) عن دعمهما الكامل للزوجين البريطانيين وأصدر بيانا يتعهد بتقديم "الدعم الكامل لمايكل وزوجته لوسي" كما أدان البيان "التهديدات الصادرة في مواقع التواصل الاجتماعي".

و.ب 

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

 

 

مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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