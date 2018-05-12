 ريال مدريد يُحدد سعر غاريث بيل | عالم الرياضة | DW | 15.05.2018
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عالم الرياضة

ريال مدريد يُحدد سعر غاريث بيل

يبدو أن غاريث بيل يعيش أيامه الأخيرة برفقة ريال مدريد. تقارير إسبانية تؤكد رغبة "الأبيض الملكي" في الحصول على 90 مليون يورو من أجل بيع النجم الويلزي، الذي عانى من تراجع واضح في مستواه، ولازم دكة بدلاء الفريق فترة طويلة.

Fussball Real Madrid - Gareth Bale (picture-alliance/ZUMAPRESS/J. Abuin)

صورة من الأرشيف.

يعيش لاعب ريال مدريد غاريث بيل موسما صعبا برقة "الأبيض الملكي"، إذ ابتعد النجم الويلزي عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب الإصابة التي ألمت به، كما أنه جلس مرارا على دكة البدلاء، بعدما فقد مكانه في تشكيلة الفريق الرسمية، لصالح الشاب الواعد ماركو أسينسيو.

وتشير العديد من التقارير الصحفية، أن مقام بيل في العاصمة الإسبانية مدريد لن يطول، خصوصا مع رغبة "الميرنغي" إحداث تغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق، انطلاقا من الموسم القادم، من أجل مواصلة السيطرة أوروبيا ومحليا.

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زين الزين زيدان قلق على نجمه الويلزي غارث بيل! هذا ما تتداوله الصحافة الرياضية في إسبانيا مؤخرا. لكن قلق مدرب النادي الملكي ليس بسبب مستوى بيل على المستطيل الأخضر، بل لسبب آخر. فما هو؟ (14.03.2018)

ادين هازارد إلى ريال مدريد مقابل حصول فريق تشيلسي على خدمات نجم عالمي ولاعب شاب واعد من الفريق الملكي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل رغبة "البلوز" و"الميرنغي" القيام بتغييرات كبيرة استعدادا للموسم المقبل. (11.04.2018)

وتفيد تقارير إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد حدد سعر نجمه غاريث بيل، حيث يُريد بيريز الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، من أجل بيع صاحب القدم اليُسرى القوية في عالم الساحرة المستديرة.

وتؤكد نفس التقارير أن بيريز يرغب في الاستفادة من أموال بيع غاريث بيل، بهدف تمويل صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي يُثير اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وبحسب نفس المصادر، عبرت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام عن رغبتها في التعاقد مع غاريث بيل، مضيفة أن رئيس "الميرنغي" بيريز رفض عرضهما لأن "الشياطين الحمر" وتوتنهام اللندني، قدما مبلغا لم يتجاوز 65 مليون يورو، في حين يٌريد الريال الحصول على مقابل أكبر.

يُشار إلى غاريث بيل (28 عاما) عاد مؤخرا إلى مستواه المعهود، فقد قدم أداء قويا في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة وسجل هدف التعادل الثاني، علاوة على ذلك، فإن النجم الويلزي أحرز ثنائية في شباك سيلتا فيغو نهاية الأسبوع الماضي، برسم الجولة 37 من "الليغا".

 

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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