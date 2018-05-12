ريال مدريد يُحدد سعر غاريث بيل

يعيش لاعب ريال مدريد غاريث بيل موسما صعبا برقة "الأبيض الملكي"، إذ ابتعد النجم الويلزي عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب الإصابة التي ألمت به، كما أنه جلس مرارا على دكة البدلاء، بعدما فقد مكانه في تشكيلة الفريق الرسمية، لصالح الشاب الواعد ماركو أسينسيو.

وتشير العديد من التقارير الصحفية، أن مقام بيل في العاصمة الإسبانية مدريد لن يطول، خصوصا مع رغبة "الميرنغي" إحداث تغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق، انطلاقا من الموسم القادم، من أجل مواصلة السيطرة أوروبيا ومحليا.

وتفيد تقارير إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد حدد سعر نجمه غاريث بيل، حيث يُريد بيريز الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، من أجل بيع صاحب القدم اليُسرى القوية في عالم الساحرة المستديرة.

وتؤكد نفس التقارير أن بيريز يرغب في الاستفادة من أموال بيع غاريث بيل، بهدف تمويل صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي يُثير اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وبحسب نفس المصادر، عبرت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام عن رغبتها في التعاقد مع غاريث بيل، مضيفة أن رئيس "الميرنغي" بيريز رفض عرضهما لأن "الشياطين الحمر" وتوتنهام اللندني، قدما مبلغا لم يتجاوز 65 مليون يورو، في حين يٌريد الريال الحصول على مقابل أكبر.

يُشار إلى غاريث بيل (28 عاما) عاد مؤخرا إلى مستواه المعهود، فقد قدم أداء قويا في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة وسجل هدف التعادل الثاني، علاوة على ذلك، فإن النجم الويلزي أحرز ثنائية في شباك سيلتا فيغو نهاية الأسبوع الماضي، برسم الجولة 37 من "الليغا".