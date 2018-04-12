 ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونخ في المربع الذهبي لدوري الأبطال | عالم الرياضة | DW | 13.04.2018
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عالم الرياضة

ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونخ في المربع الذهبي لدوري الأبطال

يصطدم الكبيران بايرن ميونيخ وريال مدريد في الدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال حسبما كشفت قرعة نصف نهائي البطولة، وجمعت ليفربول الإنكليزي مع نادي العاصمة الإيطالية روما.

Champions League Real Madrid CF v FC Bayern München (Getty Images/Bongarts/M. Hangst)

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، فريق بايرن ميونخ بطل ألمانيا في مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، بينما تجمع المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي.

ويحتضن بايرن ميونخ، المتوج باللقب خمس مرات آخرها في 2013 ، وليفربول ، الفائز باللقب خمس مرات آخرها في 2005 ، مباراتي الذهاب بينما تقام مباراتي الإياب على ملعبي الفريقين المنافسين. ويتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على اللقب وتعزيز رقمه القياسي في البطولة بالفوز بها للمرة 12 في تاريخه ، بينما يحلم روما بمواصلة مفاجآته في البطولة التي حقق أفضل إنجاز له بها في عام 1984 بالوصول إلى النهائي، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام ليفربول.

وتقام مباراتا جولة الذهاب للدور قبل النهائي يومي 24 و25 نيسان/أبريل الجاري، بينما تقام مباراتا الإياب يومي الأول والثاني من أيار/مايو المقبل. أما المباراة النهائية فتقام على ملعب الإستاد الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 أيار/مايو.

ع.خ/ ح.ز (د ب أ)

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


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