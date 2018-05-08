ريال مدريد يصرف النظر عن محمد صلاح ويُحدد بديله

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن فريق ريال مدريد، ليس مستعدا لدفع مبلغ يقترب من 200 مليون يورو، من أجل التعاقد من النجم المصري محمد صلاح، الذي يٌقدم موسما خرافيا مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأفادت التقارير أن "الميرنغي" سيلجأ للخطة (ب)، خاصة مع اقتراب تعاقده مع نجم باريس سان جيرمان الأول نيمار دا سيلفا، وأضافت أن الأرجنتيني باولو ديبالا دخل بقوة في أجندة ريال مدريد، من أجل الانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب نفس المصادر، فإن "الأبيض الملكي" مهتم مند مدة طويلة بالحصول على خدمات نجم يوفنتوس، الذي تراجع دوره كثيرا هذا الموسم مع "السيدة العجوز"، وأضافت أن ديبالا عاقد العزم على مغادرة الفريق الإيطالي العملاق نهاية هذا الموسم، خاصة بعدما لازم دكة البدلاء في أكثر من مرة.

وسيضع ريال مدريد حوالي 120 مليون يورو على طاولة يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات ديبالا، بيد أن "الفريق الملكي" ليس الوحيد المهتم بالدولي الأرجنتيني، حيث يرغب فريق العاصمة الإسبانية الأخر أتلتيكو مدريد، في انتداب صاحب القدم اليسرى الساحرة.

يُشار إلى أن محمد صلاح أكد في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إنجليزية سعادته مع فريقه ليفربول، مشددا على أن لديه العديد من الطموحات، التي يسعى إلى تحقيقها مع الفريق الإنجليزي العريق. وذلك في إشارة منه أنه باقٍ مع "الريدز".