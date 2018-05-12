ريال مدريد يستقر على خليفة بنزيما

يبدو أن قصة كريم بنزيما الكروية مع ريال مدريد قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، خاصة بعدما تراجع أداء النجم الفرنسي بشكل كبير في هذا الموسم، وعجز عن هز شباك الفرق المنافسة في الكثير من المناسبات.
كما عبّرت جماهير "الميرنغي" في أكثر من مرة عن سخطها على أداء مهاجم الفريق الأول بنزيما، وأطلقت صافرات الاستهجان ضده في العديد من مباريات الفريق، إذ يقترب بنزيما من مغادرة القلعة المدريدية في أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا الشأن، تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، استقر على خليفة بنزيما بداية من الموسم القادم، وأضافت أن بيريز يريد التعاقد مع مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي.
ويبدو بيريز مقتنعا بأن النجم الأرجنتيني (25 عاما)، هو العنصر الضروري في كتيبة زيدان بداية من الموسم القادم، إذ قدم إيكاردي موسما رائعا برفقة إنتر ميلان واستطاع هز الشباك في العديد من المباريات.
وبحسب نفس المصدر، ليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها ريال مدريد رغبته في ضم إيكاردي، إذ سبق وعبر عن اهتمامه بخدمات اللاعب في أكثر من مرة. وتضيف أن مستوى بنزيما السيء وكذلك بيل في هذا الموسم، سيدفع ريال مدريد إلى التعاقد مع مهاجم من طراز كبير.
يُشار إلى أن ماورو إيكاردي ( 25 عاما)، استطاع الفوز بجائزة هداف الدوري الإيطالي مناصفة مع مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي، برصيد 29 هدفا. وتبلغ قيمة إيكاردي المالية حوالي 75 مليون يورو، حسب ما يشير إليه موقع "ترانسفير ماركت".
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رونالدو يتوفق على ميسى
توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.
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ليكي مارتنز تخطف الأضواء
حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.
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مودريتش يتربع على خط الوسط
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راموس والتعطش الدائم للنجاح
جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."
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بوفون .. لحظة فخر
وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض