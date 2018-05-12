ريال مدريد يستقر على خليفة بنزيما

يبدو أن قصة كريم بنزيما الكروية مع ريال مدريد قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، خاصة بعدما تراجع أداء النجم الفرنسي بشكل كبير في هذا الموسم، وعجز عن هز شباك الفرق المنافسة في الكثير من المناسبات.

كما عبّرت جماهير "الميرنغي" في أكثر من مرة عن سخطها على أداء مهاجم الفريق الأول بنزيما، وأطلقت صافرات الاستهجان ضده في العديد من مباريات الفريق، إذ يقترب بنزيما من مغادرة القلعة المدريدية في أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا الشأن، تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، استقر على خليفة بنزيما بداية من الموسم القادم، وأضافت أن بيريز يريد التعاقد مع مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي.

ويبدو بيريز مقتنعا بأن النجم الأرجنتيني (25 عاما)، هو العنصر الضروري في كتيبة زيدان بداية من الموسم القادم، إذ قدم إيكاردي موسما رائعا برفقة إنتر ميلان واستطاع هز الشباك في العديد من المباريات.

وبحسب نفس المصدر، ليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها ريال مدريد رغبته في ضم إيكاردي، إذ سبق وعبر عن اهتمامه بخدمات اللاعب في أكثر من مرة. وتضيف أن مستوى بنزيما السيء وكذلك بيل في هذا الموسم، سيدفع ريال مدريد إلى التعاقد مع مهاجم من طراز كبير.

يُشار إلى أن ماورو إيكاردي ( 25 عاما)، استطاع الفوز بجائزة هداف الدوري الإيطالي مناصفة مع مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي، برصيد 29 هدفا. وتبلغ قيمة إيكاردي المالية حوالي 75 مليون يورو، حسب ما يشير إليه موقع "ترانسفير ماركت".