ريال مدريد وبايرن ميونيخ يصعدان لنصف نهائي أبطال أوروبا

حجز بايرن ميونيخ الألماني بطاقته إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) برغم تعادله السلبي مع ضيفه إشبيلية الإسباني مساء الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2018) على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في أياب دور الثمانية.

وكان بايرن عاد من أرض منافسه بفوز ثمين 2-1 ذهاباً الأسبوع الماضي. وعجز الفريقان في مباراة الليلة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أخفق لاعبوهما في استثمار الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، خاصة من جانب بايرن، الذي كان الطرف الأفضل طوال التسعين دقيقة. وهذه هي المرة السابعة، التي يبلغ فيها الفريق البافاري نصف نهائي البطولة الاوروبية في تسعة مواسم.

مباراة بايرن وإشبيلية شهدت عقما هجوميا وانتهت بالتعاد صفر/ صفر ليصعد بايرن لنصف النهائي

الريال يجهد عودة يوفنتوس

ومساء الأربعاء أيضا أحرز كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريد إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بملعبه 3-1 أمام يوفنتوس بعدما تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه لانتفاضة تاريخية وأن المواجهة ستمتد إلى شوطين إضافيين بعد أن سجل ماريو مانزوكيتش هدفين في الشوط الأول وأضاف بليز ماتودي هدفا بعد مرور ساعة مستغلا خطأ كيلور نافاس حارس ريال.

وعادل يوفنتوس نتيجة لقاء الذهاب في تورينو قبل أسبوع لكن البديل لوكاس فازكيز حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة من المغربي المهدي بنعطية وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون، الذي طرده الحكم مايكل أوليفر.

بوفون يحصل على البطاقة الحمراء لاعتراضه على ركلة الجزاء

وحل فويتشيخ شتينسني بديلا لبوفون لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة رونالدو ليعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي.

وبنتيجة مباراتي اليوم تحددت أطراف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث صعد ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي أمس بعد تغلبهما على مانشستر سيتي وبرشلونة بالترتيب.

ص.ش/ ي ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)