 ريال مدريد وبايرن ميونيخ يصعدان لنصف نهائي أبطال أوروبا | عالم الرياضة | DW | 11.04.2018
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عالم الرياضة

ريال مدريد وبايرن ميونيخ يصعدان لنصف نهائي أبطال أوروبا

واصل ريال مدريد دفاعه عن لقبه بدوري أبطال أوروبا، بصعوده لنصف النهائي بعدما كان قريبا من الخروج على يد يوفتوس الإيطالي، الذي فاز في برنابيو 3-1. وفي ميونيخ صعد بايرن لنفس الدور بعد التعادل سلبياً مع إشبلية.

Champions League Real Madrid vs Juventus Turin (Reuters/Stringer)

حجز بايرن ميونيخ الألماني بطاقته إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) برغم تعادله السلبي مع ضيفه إشبيلية الإسباني مساء الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2018) على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في أياب دور الثمانية.

وكان بايرن عاد من أرض منافسه بفوز ثمين 2-1 ذهاباً الأسبوع الماضي. وعجز الفريقان في مباراة الليلة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أخفق لاعبوهما في استثمار الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، خاصة من جانب بايرن، الذي كان الطرف الأفضل طوال التسعين دقيقة. وهذه هي المرة السابعة، التي يبلغ فيها الفريق البافاري نصف نهائي البطولة الاوروبية في تسعة مواسم.

Champions League Bayern München vs Sevilla (Reuters/K. Paffenbach)

مباراة بايرن وإشبيلية شهدت عقما هجوميا وانتهت بالتعاد صفر/ صفر ليصعد بايرن لنصف النهائي

الريال يجهد عودة يوفنتوس

مختارات

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاقد العزم على التفوق على غريمه المباشر ليونيل ميسي. تقارير صحفية تؤكد أن رونالدو يريد من إدارة ريال مدريد التعاقد مع منافس مباشر له لسبب معين. فمن هو هذا النجم؟ ولماذا يا ترى؟ (09.04.2018)

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر سحره الكروي في مسابقة دوري أبطال أوروبا. نجم الريال الأول سجل مقصية رائعة استقبلتها جماهير يوفنتوس على غير العادة بالتصفيق، فيما يقترب "الميرنغي" من التأهل إلى الدور المقبل. (04.04.2018)

ومساء الأربعاء أيضا أحرز كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريد إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بملعبه 3-1 أمام يوفنتوس بعدما تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه لانتفاضة تاريخية وأن المواجهة ستمتد إلى شوطين إضافيين بعد أن سجل ماريو مانزوكيتش هدفين في الشوط الأول وأضاف بليز ماتودي هدفا بعد مرور ساعة مستغلا خطأ كيلور نافاس حارس ريال.

وعادل يوفنتوس نتيجة لقاء الذهاب في تورينو قبل أسبوع لكن البديل لوكاس فازكيز حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة من المغربي المهدي بنعطية وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون، الذي طرده الحكم مايكل أوليفر.

Champions League Real Madrid vs Juventus Turin | Rote Karte Buffon (picture-alliance/AP/F. Seco)

بوفون يحصل على البطاقة الحمراء لاعتراضه على ركلة الجزاء

وحل فويتشيخ شتينسني بديلا لبوفون لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة رونالدو ليعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي.

وبنتيجة مباراتي اليوم تحددت أطراف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث صعد ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي أمس بعد تغلبهما على مانشستر سيتي وبرشلونة بالترتيب.

ص.ش/ ي ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    سقوط مرمى مدريد

    في الأول من أبريل/ نيسان 1998 وقبل انطلاق صافرة مقابلة الذهاب في نصف نهائي البطولة الأوروبية بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، تسلق مشجعون إسبان السياج وأسقطوه مع المرمى المثبت به. واستمر الوقت طويلا إلى حين استبدال المرمى. وانطلقت المباراة بعد تأخير دام 76 دقيقة، وانهزم دورتموند حينها باثنين لصفر.

  • Champions League 2012/13 Halbfinale BV Borussia Dortmund Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    ليفاندوفسكي يسجل أربعة أهداف

    في نصف نهائي نسخة 2012/2013 تحسن المستوى الكروي بالنسبة لبروسيا دورتموند، فتوالت الأهداف على ملعبة. وبأربعة أهداف هزم دورتموند "الملكيين" في مقابلة الذهاب في أبريل/ نيسان 2013. وفي كل مرة كان الهداف هو روبرت ليفاندوفسكي. وفي مقابلة الإياب انتصر ريال بهدفين لصفر، لكن دورتموند تأهل لمقابلة بايرن ميونيخ في النهائي.

  • Champions League Halbfinale Real Madrid FC Bayern München Bastian Schweinsteiger

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    شفاينشتايغر يحتفظ بأعصاب هادئة

    مواجهات ساخنة جمعت بين بايرن والريال: في 2012 انتقل الفريقان في نصف النهائي إلى لعب ركلات الترجيح. وبعدما لم تدخل الكرة الشباك في خمس من بين الركلات الثماني الأولى، أحرز قائد فريق بايرن شفايشتايغر الركلة الحاسمة ليفوز البافاري 3-1 ويصعد إلى النهائي، الذي خسره بعد بضع أسابيع أمام تشيلسي بضربات الجزاء أيضا.

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    أنيلكا في تألق انفرادي

    هزيمة مريرة سُجلت قبل اثني عشر عاما كذلك في النصف النهائي: البافاريون أرادوا بعد الهزيمة في المقابلة النهائية أمام مانشستير يونايتد في الموسم قبلها الظفر بالكأس. لكن ريال وضع حدا لهذه الأحلام بشخص نيكولا أنيلكا، الذي كان هدفه حاسما في مقابلة الإياب التي انتهت بهدفين لواحد لصالح الإسبان.

  • Bayern München vs. Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    انتقام ينس جرميس

    إلى جانب أنيلكا في مايو 2000 سُجل اسم ينس جرميس في قائمة الهدافين. لاعب الوسط أخطأ بتسديد هدف في مرمى فريقه. وبعد سنة نجده ينتقم: في نصف النهائي قابل بايرن الريال. وفي مقابلة الإياب سجل جرميس الهدف الحاسم في المقابلة التي انتهت بهدفين مقابل واحد. البافاريون يصلون إلى النهائي ويفوزون بالبطولة الأوروبية على حساب فالنسيا الإسباني.

  • FC Bayern München vs. Real Madrid Europapokal der Landesmeister 22.4.1987

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    مواجهة بارزة في ملعب بيرنابيو

    مقابلة لا تُنسى جمعت بين بايرن وريال مدريد في عام 1987. كلاوس أوغنتالر يسجل هدفا في شباكه خطأ، ويغادر الملعب مبكرا بعد تلقيه البطاقة الحمراء. كما تطايرت أشياء أخرى، بينها قضيب حديدي ومطواة كادت أن تصيب حارس مرمى بايرن جان ماري بفاف. بايرن خسر المقابلة بصفر لواحد، لكنه تأهل بعد ذلك بفضل الفوز، الذي حققه في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

  • FC Bayern München vs. Real Madrid Archivbild 1976

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    الهداف مولر يتلقى لكمات

    اللاعب غيرد مولر يحسم ميزان القوة في الكأس الأوروبية لصالح البافاريين. في 1976 سجل في مقابلة الإياب في نصف النهائي هدفي النصر. وكأنه يرد بذلك على ما وقع ضده في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث اقتحم مشجع للريال الملعب ووجه لكمات له وللحكم أيضا.

  • Europapokal Finale Real Madrid Bayer 04 Leverkusen 2002 Zidane

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    تسديدة زيدان

    الجميع كان يترقب صافرة الاستراحة في نهائي البطولة الأوروبية عام 2002 بين مدريد وليفركوزن. إلا أن زين الدين زيدان تلقى كرة في منطقة العمليات ليسددها في الشباك ويحرز هدف الانتصار. وحاول لاعبو ليفركوزن بعد الاستراحة تدارك الموقف لكن النتيجة انتهت 2-1 للريال. ليحل ليفركوزن ثانيا أوروبيا مثلما فعل في الدوري والكأس الألمانيين.

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    نظرة من زاوية خاصة

    فريق مونشنغلادباخ مر تقريبا فقط بتجارب مريرة مع ريال. في مارس 1976 واجه غلادباخ الفريق الملكي في ربع نهائي الأندية أبطال الدوري. وبعد تعادل بهدفين لمثلهما في الذهاب بألمانيا، لعب حكم مقابلة الإياب، الهولندي ليو فان دير كروفت، دورا حاسما. حيث إنه لم يحتسب هدفين صحيحين لمونشنغلادباخ وانتهت المقابلة بالتعادل بهدف لمثله، ليخرج غلادباخ من السباق.

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    الفوز بخمسة أهداف ليس كافيا

    بوروسيا مونشنغلادباخ نجح في إحراز خمسة أهداف مقابل واحد في ذهاب ثمن النهائي بكأس الاتحاد الأوروبي 1985. لكن أمل المفاجئة اندثر بالنسبة إلى المدرب يوب هاينكس وفريقه في ملعب بيرنابيو، حيث سجل "الملكيون" أربعة أهداف لصفر وتأهلوا في آخر المطاف إلى النهائي.

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid Final-Rückspiel UEFA Cup 1985

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    حمل ثقيل

    وفي النهائي قابل ريال فريقا من الدوري الألماني، إنه فريق كولونيا، الذي سيطر على مجريات لقاء الإياب أمام جمهوره وانتصر بهدفين لصفر. لكن الوقت كان متأخرا للحلم جديا بأول لقب أوروبي. حيث إن كولونيا خسر مباراة الذهاب بـ1-5 بعدما كان متقدما بهدف لصفر. وبهذا يبقى الفوز في مقابلة الإياب مجرد عملية تجميل.

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    مهرجان أهداف في كايزرسلاوترن

    بعد هزيمة في الذهاب بثلاثة لواحد في مدريد، الوضع لم يكن إيجابيا بالنسبة إلى كايزرسلاوترن في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1982. لكن في مقابلة الإياب تمكن اللاعب فريدهيلم فونكل من تسجيل هدفين في الشوط الأول. وبعد فترة الاستراحة استمر مهرجان الأهداف ليفوز كايزرسلاوترن في النهاية بخمسة أهداف لصفر، ويعود كاماتشو وشتيليكه وزملاؤهم إلى مدريد يملأهم الخجل.

  • Deutsche Vereine gegen Real Madrid

    في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

    فارق كبير في الأداء

    أينتراخت فرانكفورت لم تكن أمامه أية فرصة في 1960 في نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة. فريق فرانكفورت سجل فعلا أمام 128 ألف متفرج ثلاثة أهداف، لكن ريال سجل سبعة. لم يكن هناك فريق ألماني في نفس مستوى الفريق الإسباني. والمقابلة تُعد إلى يومنا هذا إحدى أجمل المقابلات في تاريخ الكرة. الكاتب: أندرياس شتن-زيمونس/ م.أ.م


مختارات

في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد

من جديد يواجه بايرن ميونيخ فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وسبق أن واجهت أندية ألمانية عديدة بطل إسبانيا. ودخلت بعض المقابلات سجل التاريخ، وغالبيتها كانت تزخر بالأهداف وجميعها كانت بنكهة خاصة. (20.03.2017)  

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