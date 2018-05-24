 رونالدو يكشف عن أقوى مدافع واجهه | عالم الرياضة | DW | 26.05.2018

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عالم الرياضة

رونالدو يكشف عن أقوى مدافع واجهه

منذ سنوات يُواصل نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو نثر سحره الكروي على المستطيل الأخضر، مُستفيدا من مهارته الكروية العالية وموهبته الفذة، لكن أحسن لاعب في العالم لخمس مرات اعترف أخيرا بأصعب مدافع واجهه في مسيرته الكروية.

Champions League Semi Final First Leg - Bayern Munich vs Real Madrid | Cristiano Ronaldo (Reuters/K. Pfaffenbach)

صورة من الأرشيف.

كثيرا ما أثبت كريستيانو رونالدو قدرته على تجاوز أقوى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة، وإحراز الكثير من الأهداف من أنصاف الفرص، حيث يملك النجم البرتغالي سجلا تهديفيا رائعا مع كل الفرق، التي حمل قميصها طيلة مسيرته الكروية.

ويُحاول كثير من المدافعين كبح جماح الفائز بخمس كرات ذهبية أمام المرمى، والحيلولة دون هزه للشباك، خاصة مع تراجع سرعة رونالدو نوعا ما مقارنة بسنوات خلت. بيد أن النجم البرتغالي اعترف بأنَّ مدافعا واحدا استطاع أن يقف في وجه.

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاقد العزم على التفوق على غريمه المباشر ليونيل ميسي. تقارير صحفية تؤكد أن رونالدو يريد من إدارة ريال مدريد التعاقد مع منافس مباشر له لسبب معين. فمن هو هذا النجم؟ ولماذا يا ترى؟ (09.04.2018)

بينما يُواصل كريستيانو رونالدو تألقه مع ريال مدريد، الذي تأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية أنّ النجم البرتغالي غير سعيد بعقده الحالي مع "الأبيض الملكي" وقد يغير خياراته نهاية الموسم! (05.05.2018)

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو (32 عاما) اعترف بأن الدولي الإنجليزي السابق آشلي كول، هو أصعب مدافع واجهه في مسيرته الكروية، وأضاف الموقع البريطاني أن رونالدو واجه كول إبان فترة لعبه في الدوري الإنجليزي، وكذلك في بطولة الأمم الأوروبية 2004 وكأس العالم 2006.

من جهة أخرى، يلعب آشلي كول الآن في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إذ من المتوقع أن يُنهي مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات هناك، خاصة بعد تقدمه في السن (37 عاما)، فيما يُواصل رونالدو كتابة التاريخ مع ريال مدريد.

يُشار إلى آشلي كول لعب لسنوات بقميص أرسنال اللندني، ثم انتقل سنة 2006 إلى غريمه تشيلسي في صفقة أثارت حنق جماهير "المدفعجية". وعُرف عن الدولي الإنجليزي السابق إجادته للأدوار الدفاعية بشكل كبير، وتمريراته المتقنة بقدمه اليُسرى إلى باقي زملائه فوق المستطيل الأخضر.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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