رونالدو يكشف عن أقوى مدافع واجهه

كثيرا ما أثبت كريستيانو رونالدو قدرته على تجاوز أقوى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة، وإحراز الكثير من الأهداف من أنصاف الفرص، حيث يملك النجم البرتغالي سجلا تهديفيا رائعا مع كل الفرق، التي حمل قميصها طيلة مسيرته الكروية.

ويُحاول كثير من المدافعين كبح جماح الفائز بخمس كرات ذهبية أمام المرمى، والحيلولة دون هزه للشباك، خاصة مع تراجع سرعة رونالدو نوعا ما مقارنة بسنوات خلت. بيد أن النجم البرتغالي اعترف بأنَّ مدافعا واحدا استطاع أن يقف في وجه.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو (32 عاما) اعترف بأن الدولي الإنجليزي السابق آشلي كول، هو أصعب مدافع واجهه في مسيرته الكروية، وأضاف الموقع البريطاني أن رونالدو واجه كول إبان فترة لعبه في الدوري الإنجليزي، وكذلك في بطولة الأمم الأوروبية 2004 وكأس العالم 2006.

من جهة أخرى، يلعب آشلي كول الآن في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إذ من المتوقع أن يُنهي مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات هناك، خاصة بعد تقدمه في السن (37 عاما)، فيما يُواصل رونالدو كتابة التاريخ مع ريال مدريد.

يُشار إلى آشلي كول لعب لسنوات بقميص أرسنال اللندني، ثم انتقل سنة 2006 إلى غريمه تشيلسي في صفقة أثارت حنق جماهير "المدفعجية". وعُرف عن الدولي الإنجليزي السابق إجادته للأدوار الدفاعية بشكل كبير، وتمريراته المتقنة بقدمه اليُسرى إلى باقي زملائه فوق المستطيل الأخضر.