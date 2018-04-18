 رونالدو قد يتخذ القرار الأصعب في مسيرته! | عالم الرياضة | DW | 05.05.2018
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عالم الرياضة

رونالدو قد يتخذ القرار الأصعب في مسيرته!

بينما يُواصل كريستيانو رونالدو تألقه مع ريال مدريد، الذي تأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية أنّ النجم البرتغالي غير سعيد بعقده الحالي مع "الأبيض الملكي" وقد يغير خياراته نهاية الموسم!

Fußball | La Liga Santander | Real Betis vs Real Madrid | Christiano Ronaldo (REUTERS)

صورة أرشيفية.

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير سعيد بعقده الحالي مع فريق ريال مدريد الإسباني، طبقا لما ذكر موقع جريدة "ديلي ستار" البريطانية مضيفاً أن الفائز بخمس كرات ذهبية يعتزم العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، الذي تألق معه على مدى سنوات. 

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يبدو أن فشل مانشستر يونايتد في اعتلاء منصة التتويج هذا الموسم، سيدفع جوزيه مورينيو إلى وضع خصامه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جانبا، والتعاقد معه من أجل إعادة "الشياطين الحمر" إلى سكة الألقاب من جديد. (31.03.2018)

كشف تقرير إعلامي إسباني أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منع "الدون" كريستيانو رونالدو من الجري وراء الكرة لمسافات طويلة من أجل الحفاظ على لياقته. ويعتقد أن هذه الخطة آتت أُكُلها. (23.04.2018)

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن رونالدو يعرف جيدا أنه سيحصل على مُقابل أكبر، بالمقارنة مع ما يتقاضه حاليا مع "الميرنغي"، وأضاف أن علاقة صاروخ ماديرا الجيدة مع مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو، قد تُشجعه كثيرا على العودة إلى النادي الإنجليزي العريق.

وتابع نفس المصدر أن رونالدو البالغ من العمر 33 عاماً، يشعر بأنه يستحق الحصول على أكثر مما يتقاضاه حاليا مع "الأبيض الملكي"، وأضاف أن النجم البرتغالي يُريد من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن يمنحه راتبا سنويا يُوازي ما يتقاضه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

 من جهة أخرى، يُواصل النجم البرتغالي تقديم مستوى رائع مع ريال مدريد، الذي حجز تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، إذ سيواجه "الميرنغي" غريمه ليفربول المتألق بشدة في هذا الموسم. وساهم تألق رونالدو في عودة ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بعد بداية صعبة في "الليغا".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 42 هدفا في مختلف المسابقات الكروية هذا الموسم، وتبلغ قيمة النجم البرتغالي المالية في عالم الساحرة المستديرة حوالي 120 مليون يورو، حسب ما أشار موقع "ترانسفير ماركت".

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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