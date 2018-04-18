رونالدو قد يتخذ القرار الأصعب في مسيرته!

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير سعيد بعقده الحالي مع فريق ريال مدريد الإسباني، طبقا لما ذكر موقع جريدة "ديلي ستار" البريطانية مضيفاً أن الفائز بخمس كرات ذهبية يعتزم العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، الذي تألق معه على مدى سنوات.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن رونالدو يعرف جيدا أنه سيحصل على مُقابل أكبر، بالمقارنة مع ما يتقاضه حاليا مع "الميرنغي"، وأضاف أن علاقة صاروخ ماديرا الجيدة مع مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو، قد تُشجعه كثيرا على العودة إلى النادي الإنجليزي العريق.

وتابع نفس المصدر أن رونالدو البالغ من العمر 33 عاماً، يشعر بأنه يستحق الحصول على أكثر مما يتقاضاه حاليا مع "الأبيض الملكي"، وأضاف أن النجم البرتغالي يُريد من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن يمنحه راتبا سنويا يُوازي ما يتقاضه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

من جهة أخرى، يُواصل النجم البرتغالي تقديم مستوى رائع مع ريال مدريد، الذي حجز تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، إذ سيواجه "الميرنغي" غريمه ليفربول المتألق بشدة في هذا الموسم. وساهم تألق رونالدو في عودة ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بعد بداية صعبة في "الليغا".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 42 هدفا في مختلف المسابقات الكروية هذا الموسم، وتبلغ قيمة النجم البرتغالي المالية في عالم الساحرة المستديرة حوالي 120 مليون يورو، حسب ما أشار موقع "ترانسفير ماركت".