 روسيا تتجه نحو منافسة أوروبا على عقول المستقبل بالعالم العربي | سياسة واقتصاد | DW | 25.03.2018
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سياسة واقتصاد

روسيا تتجه نحو منافسة أوروبا على عقول المستقبل بالعالم العربي

يبدو أن أسلحة روسيا وصفقاتها الإقتصادية لم تعد وحدها تثير شغف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل إن الأجيال الصاعدة بالمنطقة باتت تصوب بوصلتها نحو جامعات روسيا. فهل تدخل موسكو خط منافسة جديدة مع أوروبا والغرب بالمنطقة؟

Lomonosov Universität (picture-alliance/dpa/Savostyanov)

جامعة موسكو الحكومية

يمكن فهم السياق الظرفي الذي يجعل دولا عربية تتجه إلى موسكو بحثا عن تحالفات سياسية أو صفقات إقتصادية ودفاعية، في ظل تراجع الدور الأمريكي وتعثر الإتحاد الأوروبي، إلا أن تزايد إهتمام طلاب منطقة شمال إفريقيا بجامعات روسيا يحتاج إلى تسليط أضواء، لأن الأمر يتعلق بصناعة نخب المستقبل. فهل الأمر مجرد بحث براغماتي من الشباب وأسرهم عن فرص دراسة بتكلفة أقل في الجامعات الروسية مقارنة بنظيراتها الأوروبية مثلا؟ أم ينطوي الأمر على اختيارات أبعد مدى، وقد تحمل معها تأثيرات على ملامح النخب في مستقبل المنطقة. وماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل دور روسيا في المنطقة التي ظلت نخبها وطبقاتها الوسطى والميسورة ترى، تقليديا، في جامعات أوروبا والولايات المتحدة وكندا نموذجا تبني في إطاره أدمغة أجيالها المستقبلية. 

استراتيجية روسية لاستقبال الطلاب العرب

بحسب تقرير نشرته صحيفة" فراكفورته ألغماينه" الألمانية في عددها ليوم السادس من مارس/ آذار الحالي، فان مؤشرات تفيد بأن الطلاب الذين يقصدون تقليديا جامعات روسيا هم من الصين والهند ومن آسيا الوسطى، لكن في السنوات القليلة الأخيرة، تزايد عدد الطلبة الوافدين من المغرب والجزائر وتونس ومصر وبلدان إفريقية أخرى بشكل ملحوظ. وينحدر هؤلاء الطلبة من فئات الطبقات الوسطى والميسورة والنخب، الذين يتجهون لدراسة الطب والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين كان الاهتمام في وقت سابق يتركز على دراسة تخصصات القانون والتاريخ والعلاقات الدولية.

Russland Wladimir Putin in Tscheljabinsk (Imago/ITAR-TASS/A. Druzhinin)

وزيرة التربية والعلوم الروسية أولغا فسيليفا مع رئيس جامعة موسكو أثناء تقديم عرض للرئيس بوتين

جامعات موسكو وبيترسبورغ وديرشافين في تامبوف (وسط روسيا) تأتي في مقدمة الجامعات الروسية التي تجتذب طلاب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كشفت وزيرة التربية والعلوم الروسية أولغا فسيليفا أن بلادها تسعى لمضاعفة عدد الطلبة الأجانب البالغ حاليا 272 ألفا، ثلاثَ مرات خلال السنوات العشر المقبل، وأن البلدان العربية تأتي في صلب استراتيجيتها. وأعلنت الوزيرة الروسية خلال منتدى الجامعات الروسية العربية الذي افتتح مؤخرا في بيروت بمشاركة رؤساء 40 جامعة روسية، أن 11982 طالبا عربيا مسجلون هذا العام الدراسي (2017-2018) في الجامعات الروسية، منهم 9855 بعقود خاصة مدفوعة، والباقي بمنح دراسية.

ولا يتجاوز متوسط تكلفة الدراسة في جامعات روسيا خمسة آلاف يورو، أي 50 في المائة تقريبا من التكلفة التي تتطلبها الدراسة في جامعات أوروبا. كما تقدم الجامعات الروسية تسهيلات أخرى مثل إمكانية الدراسة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ناهيك عن تشجيع الطلاب العرب في بلدانهم على تعلم اللغة الروسية بأثمان رمزية وأحيانا مجانا.

وإذا تواصل الخط التصاعدي لإقبال طلاب شمال إفريقيا والشرق الأوسط على جامعات روسيا، فستصبح في قادم السنوات منافسا حقيقيا للجامعات الأوروبية، رغم أن روسيا تأتي في مقدمة الدول التي تبعث طلابها للدراسة في جامعات ألمانيا مثلا.

Russland Wochen an deutschen Universitäten (BTU Cottbus)

تعتبر الجامعات الألمانية مقصدا محبذا للطلاب الروس

جامعات ألمانيا جذابة للطلاب العرب لكن!

الجامعات الألمانية توجد في صدارة الجامعات الأوروبية التي تستقبل الطلاب العرب، ويعتبر المغاربة الأكبر عددا من بين الطلاب العرب الذين يدرسون في ألمانيا، وبحسب أحدث إحصاء على موقع "ستاتيستا"Statista الألماني، فقد فاق عددهم 5600 طالبا سنة 2017 بمعدل نمو 5 بالمائة خلال ثلاث سنوات. ويأتي الطلاب السوريون بعد المغاربة، إذ بلغ عددهم 5469 سنة 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 50 في المائة خلال ثلاث سنوات فقط، ويُعزى ذلك بشكل خاص إلى استقبال ألمانيا لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وبحسب دراسة إحصائية حديثة في تونس، للفترة ما بين 2009 و2014، فإن جامعات ألمانيا تستقطب نسبة حوالي 35 في المائة من الطلبة التونسيين الذين يتجهون للدراسة في الخارج، بينما تراجعت نسبة إقبال الطلبة التونسيين على الجامعات الفرنسية بشكل ملحوظ، بعد أن كانت فرنسا تستقبل أكثر من 50 في المائة من الطلاب التونسيين بالخارج. وما تزال جامعات ألمانيا تتصدر الجامعات الأوروبية من حيث استقبالها للطلاب الأجانب، إذ بلغ عدد الطلبة الذين سُجلوا في الموسم الشتوي لسنة 2017 زهاء 359 ألف طالب أجنبي.

ورغم جاذبية الجامعات الألمانية للطلاب العرب بسبب جودتها العلمية وآفاقها المستقبلية في سوق العمل، كما يظهر مثلا من خلال المؤشرات الخاصة بالطلاب المغاربة والتونسيين والسوريين، إلا أن إرتفاع التكلفة الإجمالية للدراسة في بلاد غوتة، يضع عقبات أمام الأسر وأبنائها الراغبين في الدراسة بألمانيا، إذ بات الحصول على تأشيرة دراسة بألمانيا، بحسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافيDAAD ، يتطلب ضمانا ماليا (عبر حساب بنكي مغلق) لتغطية مصاريف المعيشة والدراسة للطالب في ألمانيا والتي تبلغ حالياً 8.800 يورو في السنة، أي ما يقارب 733 يورو شهرياً.

وأبدت هيئات طلابية ومن المجتمع المدني بألمانيا في الآونة الأخيرة قلقها من اتجاه جامعات أكبر ولاية ألمانية (ولاية شمال الراين ويستفاليا) لفرض رسوم جديدة على الطلاب الأجانب تبلغ سنويا ثلاثة آلاف يورو، لتضاف إلى جامعات ولايات كبيرة أخرى مثل بافاريا وسكسونيا السفلى وبادن فورتمبيرغ، التي تفرض رسوما سنوية على الطلبة الأجانب.

روسيا تخوض مواجهة مع أوروبا في معاقلها التقليدية!

مختارات

يواجه اللاجئون السوريون الشباب الذين يعيشون في الدول المجاورة لسوريا مستقبلاً مبهماً. لكن مشروع "HOPES" يسعى لإعطائهم أملاً جديداً بإكمال تعليمهم. المشروع يغطي خلال ثلاث سنوات تكاليف تسجيل الطلاب ودراستهم الجامعية. (05.03.2018)

مقارنة مع دول أخرى ما تزال الدراسة في ألمانيا شبه مجانية، غير أن الطلبة ملزمون بتغطية مصاريف حياتهم اليومية بأنفسهم، ما هي مصادر الدعم المالي لذلك، وما هي شروط الحصول عليها، لاسيما بالنسبة للطلاب اللاجئين؟ (21.02.2018)

ما تزال جامعات كندا والولايات المتحدة وبعدها ألمانيا والمملكة المتحدة الأكثر استقبالا للطلاب العرب، لكن عندما يرتفع معدل توجه طلاب بلدان عربية كبيرة مثل مصر والمغرب والجزائر وسوريا نحو جامعات روسية، فذلك يحمل دلالات دون شك.

اختارت روسيا بيروت لإطلاق منتدى الجامعات الروسية العربية وبمشاركة رؤساء أربعين جامعة روسية، كما أشرفت وزيرة التربية والعلوم الروسية مؤخرا بنفسها على افتتاح مدرسة للغة الروسية بمنطقة البقاع في لبنان، وأعلنت خططا طموحة لنشر اللغة الروسية في البلدان العربية وتحفيز الطلاب العرب على التوجه نحو الجامعات الروسية. ولا يبدو أن الخطوة الروسية عبثية، فغير بعيد من البقاع، معقل نفوذ حزب الله الشيعي وبيروت، توسعت قواعد عسكرية روسية في عزّ الأزمة السورية من طرطوس إلى الحميمية.

موسكو تريد أن تقول إنها ليست مجرد "قوة غاشمة" أو "شرطي للعالم" تقتصر أدواره على العمليات العسكرية والتدخلات الفجّة في أزمات المنطقة الشائكة. بل تريد أن ترسل إشارة بأنها بصدد إعادة صياغة الدور الروسي بالمنطقة ومن ثم تغيير موازين القوى والنفوذ مع القوى العالمية الكبرى وخصوصا الغربية. 

لروسيا تقاليد نفوذ ثقافي في بلدان عربية كثيرة تعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي المنهار، وليس من الوارد إحياؤها كمشروع ثقافي وإيديولوجي، لأن روسيا بوتين لا تقدم لحد الآن مشروعا ثقافيا جديدا منافسا للثقافة الغربية أو ثقافة العولمة، بقدر ما تحاول تقديم نفسها كدولة متطورة في مجالات علمية وتكنولوجية بموازاة قوتها العسكرية التي أظهرت السنوات الأخيرة أن الكرملين مستعد لاستخدامها بدون حدود في ظل سياسة التردد في عهد إدارة الرئيس أوباما وسياسة "أمريكا أولا" الإنعزالية لإدارة ترامب، وفي ظل أفول طموحات التكتل الأوروبي تحت وطأة المشاكل والأزمات الداخلية.

Russland Militärparade zum Tag des Sieges (Reuters/S. Karpukhin)

استعراض عسكري روسي في الساحة الحمراء(أرشيف)

الإختراق الاستراتيجي الروسي في منطقة الشرق الأوسط تفسره معطيات براغماتية، يتعلق جزء كبير منها بحالة القوى الغربية وتعثر ذراعها العسكرية "حلف الأطلسي"(ناتو)، بيد أن دخول روسيا على خط المنافسة في ميادين المعرفة والعلوم، ينطوي على مؤشرات مواجهة من نوع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواجهة لإستقطاب عقول وأدمغة نخب المستقبل في المنطقة.

تفكير براغماتي في قضايا مصيرية

استراتيجية المؤسسات الأكاديمية والجامعية الروسية لاجتذاب الطلاب العرب، وبحوافز متنوعة، تضع المؤسسات الأكاديمية والجامعات الأوروبية بالخصوص في وضع دفاعي، فهي من ناحية توجد تحت وطأة منافسة شرسة مع أمريكا الشمالية والصين وقوى آسيوية أخرى. ومن ناحية أخرى لا يمكنها الاطمئنان فقط إلى تفوق شهادات خريجيها مقارنة بشهادات عدد من الجامعات الروسية التي تواجه صعوبات في سوق العمل ببلدان شمال إفريقيا مثلا، كما لا يمكن للجامعات الأوروبية أن تحافظ على جاذبيتها كوجهة تقليدية دائمة لطلاب شمال إفريقيا، ذلك أن الأسر والشباب في بلدان مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس يفكرون بمنطق براغماتي، وهم يرون الحواجز والأسوار ترتفع بين بلدانهم والجوار الأوروبي.

لا تخفي النخب السياسية والثقافية في البلدان المغاربية ومصر مؤاخذاتها الشديدة على الدول الأوروبية بسبب تناقض خطابها في ملف الهجرة، فالعواصم الأوروبية التي تطلب دعم بلدان شمال إفريقيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تقوم في نظر هذه الأخيرة بجهد ملموس في تسهيل الهجرة الشرعية، وليس أدلَّ على ذلك، الرسوم المرتفعة في جامعات أوروبا والإجراءات الماراثونية الصعبة في القنصليات الأوروبية لطالبي تأشيرات الدراسة. ولا تشفع سياسة الهجرة التي تنتهجها الدول الأوروبية لشركاء استراتيجيين في جنوب المتوسط مثل المغرب أومصر أو الجزائر، ولا حتى تونس كبلد في طور إنتقال ديمقراطي، لا يفتئ الاتحاد الأوروبي يردد بأنه يرى فيه نموذجا للمنطقة!

منصف السليمي

  • Universität Harvard Flash-Galerie (AP)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)

    احتلت الجامعة المركز الأول حسب تصنيف المركز. وتعتبر جامعة هارفارد من أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أفضل جامعات العالم. تقع الجامعة في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

  • Stanford Universität in Kalifornien USA Gebäude Außenaufnahme (picture-alliance/dpa/J.Dabrowski)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)

    أخذت جامعة ستانفورد المركز الثاني عالمياً وهي جامعة أمريكية تقع في ولاية كاليفورنيا بالقرب من مدينة بالو ألتو. يصنف المركز ترتيب الجامعات على أساس 8 مؤشرات من ضمنها جودة التعليم وتوظيف خريجي الجامعات والبحوث العلمية للجامعة.

  • MIT Massachusetts Institute of Technology (Imago)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)

    أول ثلاث جامعات حسب التصنيف العالمي من الولايات المتحدة، واحتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المركز الثالث. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو معهد ماساتشوستس للتقنية ويعرف اختصاراً بـMIT وهي جامعة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس ويعتبر هذا المعهد من المعاهد المتألقة عالمياً.

  • Universität Cambridge Flash-Galerie (Richie - sa)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)

    جامعة كامبريدج هي الجامعة الرابعة حسب تصنيف المركز وإحدى الجامعات السبع العتيقة في الجزر البريطانية وتقع في كامبريدج بالمملكة المتحدة.

  • Universität Oxford Christ Church College (Imago/J. Tack)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)

    جامعة أوكسفورد تعدّ أقدم جامعة في العالم الغربي المتحدثة بالإنجليزية وأقدم جامعات بريطانيا السبع العتيقة وخامس أفضل جامعات العالم حسب التصنيف وتقع الجامعة في مدينة أكسفورد في إنجلترا.

  • Bildergalerie Deutschlands älteste Universitäten München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ (ألمانيا)

    احتلت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ الألمانية المركز الأول في ألمانيا والمركز 71 عالميا، وهي من أقدم جامعات ألمانيا.

  • König-Saud-Universität in Riad, Saudi-Arabien (CC BY-NC 2.0/ Mohd Azli Abdul Malek)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)

    لم تخلو القائمة من الجامعات العربية، حيث دخلت فقط 9 جامعات من 4 دول عربية التصنيف وأفضلها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في المرتبة 560 عالميا

  • Logo King Abdullah University of Science and Technology

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (المملكة العربية السعودية)

    جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي جامعة سعودية حديثة مخصصة للأبحاث والدراسات العليا وتقع في مدينة ثول على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة جدة. وهي أكبر المدن الجامعية على مستوى العالم. ترتيب الجامعة حسب التصنيف العالمي 577 و الثاني عربياً. وفي صعيد متصل دخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الـ612 عالميا والرابع عربيا وهي جامعة سعودية حكومية تقع في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

  • American University in Beirut, Libanon (picture alliance/Robert Harding World Imagery)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)

    الجامعة الأميركية في بيروت هي جامعة خاصة لبنانية تأسست في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1866 وتقع في منطقة رأس بيروت في العاصمة اللبنانية. وصُنفت حسب الترتيب العالمي في المركز الـ597 والثالث عربياً.

  • Kairo-Universität, Ägypten (CC BY-NC 2.0/ Zeinab Mohamed)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة القاهرة (مصر)

    ودخلت من مصر 4 جامعات: جامعة القاهرة (المرتبة 721 عالميا)، جامعة عين شمس (المرتبة 943 عالميا)، جامعة الإسكندرية (المرتبة 980 عالميا)، جامعة المنصورة (المرتبة 983 عالميا). لمشاهدة الترتيب كاملا على الموقع الرسمي للتصنيف العالمي يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://cwur.org/2017.php

  • Studentenleben in Dubai (AP)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الإمارات العربية المتحدة

    ودخلت جامعة واحدة من الإمارات العربية المتحدة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 957 عالميا). يُشار أن مركز التصنيف العالمي للجامعات ينشر تصنيفا فريدا عالميا عن الجامعات بحيث يقيس جودة التعليم وتطبيق الطلبة، فضلا عن هيبة أعضاء التدريس وجودة أبحاثهم، بشكل مستقل من غير الاعتماد على الدراسات الإحصائية والبيانات التي تقدمها الجامعات نفسها للمركز. إعداد: سامي آغا.


 

مختارات

تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

أصدر مركز التصنيف العالمي للجامعات (cwur.org) يوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر) تصنيفه لعام 2017 لأفضل 1000 جامعة في العالم. وشارك في التقييم 27770 مؤسسة تعليمية في مجال التعليم العالي بجميع أنحاء العالم. (18.10.2017)  

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