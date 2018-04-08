 روسيا تؤكد على″أولوية تجنب الحرب″ وتدعو مجلس الأمن للاجتماع | أخبار | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

روسيا تؤكد على"أولوية تجنب الحرب" وتدعو مجلس الأمن للاجتماع

حث مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وحلفاءها على الامتناع عن القيام بعمل عسكري في سوريا بسبب هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية وقال "الأولية القصوى هي تجنب خطر الحرب"، لكن المندوب الروسي لم يستبعدها.

USA Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York - Vasily Nebenzya (Reuters/B. McDermid)

صورة من الأرشيف

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة لمناقشة التهديد بتوجيه ضربة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة إلى سوريا، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.  ويأتي الطلب بعد أن صرح سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الأولوية هي لتجنب ضربات تقودها الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي الى مواجهة خطيرة بين واشنطن وموسكو. واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا الخميس (12 نيسان/أبريل 2018) اثر جلسة مغلقة عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي وخصصت لسوريا أن "الأولوية هي لتجنب خطر الحرب".

مختارات

في حوار مع DW عربية حذر خبير عسكري روسي من مخاطر توجيه ضربة لسوريا، إذ قد يؤدي لمواجهة مباشرة بين القوتين العظميين وحرب عالمية ثالثة يستخدم فيها السلاح النووي. كما تحدث عن الأهداف التي يمكن ضربها في سوريا. (10.04.2018)

"الصواريخ قادمة.. إنها لطيفة وجديدة وذكية"، هكذا غرّد ترامب على تويتر ليعلن عن هجوم قريب على سوريا! تركيا وإسرائيل وإيران والسعودية.. قوى إقليمية تتباين رؤية كل منها في سوريا، كيف تنظر لهجوم أمريكي محتمل ضد نظام الأسد؟ (11.04.2018)

ورداً على سؤال عن إمكان اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا، قال الدبلوماسي الروسي "لا يمكن أن نستبعد أي احتمال، لأننا رأينا رسائل تأتي من واشنطن. كانوا مولعين بالحرب بشدة". ولم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى مشروع قرار عرضته السويد ينص على إرسال بعثة لنزع الأسلحة الكيميائية إلى سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا المشروع ترفضه خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهولندا لأنه لا يفرض إنشاء آلية تحقيق حول هجوم كيميائي مزعوم وقع السبت في دوما بالغوطة الشرقية.

وصرح نيبنزيا أن ما تم تناوله الخميس هو "السياسة العدائية لبعض أعضاء المجلس". وأضاف أن "التهديدات تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة"، معتبراً أن تدخلاً عسكرياً غربياً سيكون "بالغ الخطورة لأن جنودنا هناك".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أيضاً أن بلاده طلبت عقد اجتماع علني لمجلس الأمن حول سوريا في حضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، متوقعاً أن يتم ذلك "قريباً".

خ.س/ي.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أثارت تقارير حول هجوم مفترض بـ"غازات سامة" استهدف السبت الماضي (السابع من نيسان/أبريل 2018) مدينة دوما في الغوطة الشرقية تنديداً دولياً. وطلبت 9 دول، بمبادرة من فرنسا، عقدَ اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين لبحث تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض في دوما.

  • Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt (picture alliance/AP Photo/Syrian Civil Defense White Helmets)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "21 حالة وفاة جراء الاختناق وإصابة 70 آخرين" من دون أن يتمكن من "تأكيد أو نفي" استخدام الغازات السامة. إلا أن الحصيلة التي أوردتها منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) تراوحت بين 40 و70 قتيلاً جراء القصف بـ"الغازات السامة"، وفق قولها.

  • People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    فيما تحدثت المنظمة والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) عن وصول "500 حالة" إلى النقاط الطبية. وأشارتا إلى أعراض "زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور".

  • US Präsident Donald Trump vor Industriearbeitern in Ohio (Reuters/Y. Gripas)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أدان الرئيسان الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون "الهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما". وكتب ترامب على تويتر "قتل كثيرون بينهم نساء وأطفال في هجوم كيميائي متهور في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وايران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا". فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يأتي تصريح ترامب بعد عام ويوم على ضربة أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري رداً على هجوم كيماوي في خان شيخون أودى بالعشرات في شمال غرب البلاد. وأبدى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "قلقه البالغ"، مؤكداً أن بلاده "ستتحمل مسؤولياتها كاملة باسم الكفاح ضد انتشار الأسلحة الكيماوية".

  • Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    دمشق اعتبرت أنّ الاتهامات الموجهة لها في هذا السياق هي "أسطوانة مملة غير مقنعة"، فيما وجهت روسيا تحذيرا لواشنطن من تدخل عسكري "بذرائع مختلقة" نافية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وتزامن الاستخدام المفترض لـ"غازات سامة" قبيل إعلان دمشق أمس الأحد اتفاقًا لإجلاء فصيل جيش الإسلام "خلال 48 ساعة" من دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

  • Chemiewaffen (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يذكر أن محققي جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة وثقوا في السابق 33 هجوما كيماويا في سوريا ونسبوا 27 منها إلى الحكومة السورية التي نفت مرارا استخدام هذا النوع من الأسلحة. وفي عام 2013 قتل 1429 شخصا من بينهم أطفال في هجوم كيميائي بغاز السارين في الغوطة الشرقية، بحسب الولايات المتحدة. كما تم رصد غاز السارين في هجوم في أبريل 2017 على بلدة خان شيخون أدى إلى مقتل اكثر من 80 شخصا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

نددت واشنطن وعواصم أوروبية بالهجوم المفترض بـ"غازات سامة" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. سوريا وروسيا تنفيان استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. منظمات إنسانية ونشطاء يؤكدون سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. (09.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ستوديو الحدث: شرق المتوسط - ثروة الغاز وبحر الصراعات  

ميركل: ألمانيا لن تشارك في أي عمليات عسكرية محتملة ضد سوريا ولكن..  

مواضيع ذات صلة

Syrien Ost-Ghoua Duma Artilleriebeschuss

تقارير عن عشرات القتلى في هجوم كيماوي على دوما بسوريا 08.04.2018

تجددت الاتهامات للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية. وذكرت تقارير بوقوع هجوم كيماوي السبت على مدينة دوما خلف عشرات القتلى. ودانت أمريكا الهجوم محملة روسيا المسؤولية، بينما تنفي دمشق كالعادة هجومها بالكيماوي.

USA - Trump droht mit Veto im Haushaltsstreit

صحف ألمانية حول سوريا: هل ترامب في كامل قواه العقلية؟ 12.04.2018

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع غالبية المعلقين في الصحف الألمانية ضربة عسكرية قريبة في سوريا. ولكن هل يرحبون بتلك الضربة؟

Bundestag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt im Bundestag ihre erste Regierungserklärung nach ihrer Wiederwahl zur Regierungschefin ab

ميركل تستبعد مشاركة بلادها في ضربة عسكرية ضد سوريا 12.04.2018

استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن يشارك جيش بلادها في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. غير أن ميركل أضافت أنه يبدو "واضحاً" أن دمشق لم تدمر مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  