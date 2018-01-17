رغم وفاتها .. زوجة تُواصل إرسال بطاقات التهنئة إلى زوجها!

ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" أن امرأة بريطانية، تُواصل إرسال بطاقات عيد الميلاد إلى زوجها من القبر رغم وفاتها منذ سنتين، وأضاف الموقع البريطاني أن كاتي غرانغر توفيت في عيد زواجها الحادي عشر عام 2016، وأردف أنها كانت تُعاني من سرطان نادر يصعب علاجه، لتفارق الحياة بعد ذلك في سن الـ34.
وأوضح موقع "ديلي ميل" أنه قبل وفاة كاتي، التي كانت تشتغل طبيبة، كتبت 27 بطاقة عيد ميلاد لزوجها ونظمت حتى مجموعة من المفاجآت له في الـ 11 سنة القادمة. وأضاف أنه من المقرر أن يستقبل الزوج كريس بوينت رسائل عيد الميلاد من طرف زوجته كاتي إلى أن يبلغ الـ 65 من عمره.
وبحسب نفس المصدر، وصلت إلى الزوج كريس رسالة هذا الأسبوع، بمناسبة عيد ميلاده الـ40، وأضاف أن كريس شعر بسعادة غامرة بعدما قرأ رسالته، التي جاء فيها "إلى عزيزي....وصلت الآن إلى الـ40 من عمرك، هل سقط كل شعرك؟"، وأضافت :"أحبك كثيرا وسأظل أحبك".
وفي نفس السياق، أوضح موقع صحيفة "بيلد" أن الزوج كريس وجد كرتون تحت سرير في المنزل، كانت كاتي قد وضعته هناك بطريقة لم يستطع فيها رؤيته، وأضاف الموقع الألماني أن كريس تلقى في يوم موتها رسالة، ثم وصلت رسالة ثانية بعد أسبوع من ذلك تتضمن تفاصيل دفنها.
من جهة أخرى، اكتشفت كاتي إصابتها بمرض السرطان سنة 2011، بعدما اشتد عليها الآم الظهر أثناء عطلة قضتها في كاليفورنيا، حيث فشلت كل محاولات الزوجة المتوفاة في القضاء على مرض السرطان، الذي لم يترك لها أي أمل في الحياة. يُشار إلى أن كاتي غرانغر استلهمت طريقة بعث رسائل عيد الميلاد إلى زوجها من الفيلم الأمريكي الشهير( P.S I love you).
ر.م/ ع.خ
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
أصل الفالنتين
تختلف الروايات بشأن "عيد الحب" أو "الفالنتين" وتاريخه، أشهرها منع الإمبراطور كلاديوس في العصر الروماني للزواج نهائيا بسبب تكاسل الجنود عن المشاركة في الحرب، الأمر الذي دفع القديس "فالنتين" لمساعدة الشباب على الزواج سرا، وهذا ما أدى إلى إعدامه في الرابع عشر من فبراير/شباط عام 270 م. وتخليدا لذكرى فالنتين وتضحيته من أجل الحب أصبح هذا اليوم هو عيد "الفالنتين" يحتفل به العشاق كل عام.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
بطل الفالنتين
بالرغم من تعدد مظاهر الاحتفال به، إلا أن الزهور حمراء اللون هي البطل الأساسي في عيد العشاق. ويرمز اللون الأحمر للحب والرومانسية ودفء المشاعر. والبعض يكتفى به كهدية لهذا اليوم فيما يفضل البعض الآخر شراء هدية رمزية بجانبه.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
دفء المشاعر
بالرغم من برودة الجو في الكثير من أنحاء العالم إلا أن الكثيرين لا يبالون ويخرجون للاحتفال بهذا اليوم وسلاحهم في محاربة البرد هو دفء المشاعر والطاقة التي تزود بها القبلة الجسم.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
الدب الأحمر
يحتفل كل شخص بطريقة مختلفة في عيد الحب، ولكن الدب الأحمر يبقى دائما الهدية المحبذة للكثيرين لتقديمها في الفالنتاين خاصة للمرأة. ويعتقد البعض أن الدب الأحمر يعطى إحساسا بالدفء والراحة وهما من أساسيات علاقة الحب الناجحة.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
الحب الطائر
يقرر البعض الزواج في يوم عيد الحب، البعض يرى أن الفالنتاين أو عيد العشاق هو أنسب موعد لبداية جديدة وحياة سعيدة.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
عروض الفالنتاين
تنافس العديد من الشركات لتقديم أفضل عروض السفر والرحلات والأنشطة لجذب العشاق في هذا اليوم، لذا ربما عليك الخروج عن المألوف في ذلك اليوم والمشاركة في إحدى تلك الأنشطة.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
تجارة مربحة
تشهد المحلات التجارية ومحلات العطور والزهور إقبالا شديدا في اليوم الذي يحتفل العشاق بحبهم. ففي البلدان العربية يقبل البعض سواء الرجال والنساء على شراء الهدايا مثل العطور أو الدمى الحمراء وبخاصة الدببة للتعبير عن الحب وكسر الروتين وسط متاعب ومشاغل الحياة.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
قبلة تحت الماء
هنا أحيانا طرق مختلفة وأفكار مجنونة للاحتفال بالفالنتين، فممارسة الحب تحت الماء تجربة مثيرة وإحساس مختلف عن النزهات التقليدية لكسر الروتين وتجديد المشاعر.
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"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد
الشكولاته
بما أن الشكولاتة تعزز الشعور بالسعادة فهي أيضا من الهدايا الأساسية في الفالنتين. وتتفنن المحلات التجارية في صنع مختلف الأشكال والألوان من الشكولاتة التي ترمز لعيد الحب، لكن أشهرها هو شكل القلب بألوانه المختلفة. (س.م)