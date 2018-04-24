 رغم ضمانات تونسية.. برلين تتردد في ترحيل حارس بن لادن | أخبار | DW | 02.05.2018
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أخبار

رغم ضمانات تونسية.. برلين تتردد في ترحيل حارس بن لادن

يتعين على الإرهابي سامي أ.، الحارس الشخصي السابق لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إبلاغ الشرطة الألمانية يوميا بمكان وجوده. ولم تتمكن السلطات الألمانية لحد الآن من ترحيله إلى تونس رغم موافقة الأخيرة على استقباله؟

Salafist Sami A. (Matthias Graben/WAZ)

رغم أن الحكومة التونسية وعدت العدالة الألمانية بعدم تعريض أسامة أ. الحارس الشخصي السابق لا بن لادن للتعذيب أو معاملته معاملة سيئة، إلا أن عملية ترحيله إلى تونس لم تتم بعد. وبهذا الصدد أوضح مهدي بن غربية  وزير حقوق الإنسان التونسي بالقول "أستطيع أن أؤكد لكم وأن أضمن لكم أنه لا يوجد تعذيب عندنا. نحن دولة ديموقراطية ومحاكمنا تتصرف وفقا للقانون"، مضيفا "أولئك الذين يعودون إلينا، يُعاملون بطريقة ديموقراطية. إنه من العبث أن تزعم محكمة ألمانية أن مواطنا تونسيا قد يواجه التعذيب عندنا". وذلك وفق ما جاء في صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم (الأربعاء الثاني من مايو/ أيار 2018).

وسبق لحكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي ألمانيا أن أعلنت أنه لا يزال من غير الممكن ترحيل حارس بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، إلى تونس. وجاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب مقدم من نائبين في برلمان الولاية عن حزب البديل من أجل ألمانيا.

من جهتها أشارت وزارة اللاجئين إلى وجود قرار غير قابل للطعن بعدم ترحيله، والقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا في مونستر في نيسان / أبريل 2017، وذكرت المحكمة في حيثياتها أن هناك "احتمالا كبيرا" لتعرض الرجل "للتعذيب ومعاملة غير آدمية أو مذلة".

 
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المخابرات الأمريكية تنشر وثائق سرية جديدة عن بن لادن

 

ويعيش سامي في مدينة بوخوم في ولاية شمال الراين فيستفاليا بصحبة زوجته وأطفاله، ويتعين عليه يوميا التسجيل لدى الشرطة. ويحصل سامي على أموال بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء، ويبلغ قيمة ما يحصل عليه شهريا 1168 يورو وفقا لما ذكرته وزارة اللاجئين.

وكانت قوات خاصة أمريكية اغتالت بن لادن في منزل في مدينة أبوت أباد الباكستانية في 2011، ويُفْتَرَض أن بن لادن هو العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001 على برجي التجارة في الولايات المتحدة والتي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ / بيلدتسايتونغ)

 

  • Imam Anwar al-Awlaki

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    30 أيلول/ سبتمبر 2011

    مقتل الأمريكي-اليمني أنور العولقي، ملهم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، خلال غارة شنتها في اليمن طائرات أمريكية بلا طيار، ودمرت أيضاً قيادة تنظيم القاعدة الذي انكفأ إلى باكستان. التنظيم يواجه ضائقة مالية، لكن فروعه تنشط في إفريقيا (منطقة الساحل والصومال...) وفي دول شرق أوسطية.

  • Libyen Angriff auf das US Konsulat in Bengasi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 أيلول/ سبتمبر 2012

    في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر الدموية، هاجمت مجموعات مسلحة يرتبط البعض منها بالقاعدة، القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة موظفين في القنصلية.

  • US-Botschaft in Tunis

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    14 أيلول/ سبتمبر 2012

    فيما ألهبت احتجاجات على فيلم أُنجز في الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط، استهدف هجوم السفارة الأمريكية في تونس (مقتل 4 متظاهرين)، وأُلقيت المسؤولية على أنصار مسؤول سابق في القاعدة، هو التونسي سيف الله بن حسين.

  • Internetvideo Al-Kaida Ayman al-Zawahiri 2013 ARCHIVBILD

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    15 أيلول/ سبتمبر 2012

    بعد أقل من يوم على الهجوم دعا تنظيم القاعدة إلى مواصلة الهجمات على المصالح الأمريكية.

  • Französischer Soldat in Mali Westafrika

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 كانون الثاني/ يناير 2013

    أدى تدخل فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في مالي إلى إخراج القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من منطقة نفوذها في الشمال. وفي 16 كانون الثاني/ يناير، هاجمت مجموعة موالية منشأة للغاز في الجزائر، حيث قُتل نحو 40 شخصاً و29 مهاجما. وبعد تموز/ يوليو 2014، وسعت فرنسا عمليتها في الساحل فباتت تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

  • Syrien IS Al-Nusra Front Kämpfer

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    10 نيسان/ أبريل 2013

    بايعت جبهة النصرة، وهي إحدى فصائل المعارضة في سوريا، تنظيم القاعدة، لتصبح بذلك قطباً كبيراً ويده الضاربة في الحرب الأهلية بسوريا.

  • Irak - IS Führer Abu Bakr al-Baghdadi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    29 حزيران/ يونيو 2014

    أعلن تنظيم "داعش" المنبثق من القاعدة في العراق من جانب واحد إقامة الخلافة، ما زاد من حدة التنافس بين التنظيمين. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 أعلن الظواهري فرعاً جديداً هو "القاعدة في شبه القارة الهندية" الذي يغطي أفغانستان وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما.

  • Frankreich Paris Mann mit Bombenattrappe vor Polizeirevier erschossen

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    7 كانون الثاني/ يناير 2015

    أسفر اعتداء على مجلة شارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة في باريس عن مقتل 12 شخصاً، وأعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عنه.

  • Frankreich Terror Mohamed Merah Toulouse

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    بعد الهجوم الدامي في باريس، دعا الظواهري إلى شن هجمات جديدة ضد البلدان الغربية والأفراد أيضا. محمد مراح، قتل في فرنسا في 2012 سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال ومعلم يهودي وثلاثة جنود. كما قام الأخوان تسارناييف في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ثلاثة أشخاص في بوسطن في 2013. سمي مراح وتسارناييف بأنهم "مقاتلين في القاعدة".

  • Jemen Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    2 نيسان/ أبريل 2015

    سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت اليمنية، ولم تتمكن القوات الحكومية المدعومة سعودياً من طرده إلا بعد سنة. وإثر تدخل تحالف سني في آذار/ مارس بقيادة السعودية ضد الحوثيين، استفاد التنظيم من أعمال العنف لتعزيز سيطرته في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن غارة أمريكية أدت إلى مقتل 71 من عناصره هناك نهاية آذار/ مارس 2016.

  • Mullah Akhtar Mohammad Mansour

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    13 آب/ أغسطس 2015

    بايع الظواهري الزعيم الجديد لطالبان الملا اختر منصور بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر. وتحرز طالبان الحليف التاريخي للقاعدة تقدماً في عدة مناطق من أفغانستان.

  • Syrien IS-Kämpfer in Raqqa

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    31 أيلول/ سبتمبر 2015

    دعا الظواهري إلى وحدة الجهاديين من تركيا حتى المغرب العربي، مكرراً في الوقت نفسه رفضه الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش".

  • Mali Angriff auf EU-Ausbildungslager in Bamako

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شنت مجدداً هجوماً في مالي، أسفر عن مقتل 20 شخصاً في باماكو، ثم في كانون الثاني/ يناير وفي آذار/ مارس 2016 في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا (30 قتيلاً في واغادوغو) وفي ساحل العاج (19 قتيلاً).

    الكاتب: ع.غ


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حارس بن لادن السابق يعيش في ألمانيا على مساعدات الدولة

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