 رغبة فيرنر تُقربه من أسوار ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 12.05.2018
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عالم الرياضة

رغبة فيرنر تُقربه من أسوار ريال مدريد

في الوقت الذي تركز فيه تقارير صحفية عن عزم ريال مدريد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أوضحت تقارير إسبانية أن "الميرنغي" قد يستغل رغبة نجم لايبزيغ تيمو فيرنر في حمل قميص النادي من أجل ضمه إليه.

1. Bundesliga 30. Spieltag | Werder Bremen - RB Leipzig (Imago/MIS)

ليس خافيا أن فريق ريال مدريد يعتزم التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية، إذ عانى "الأبيض الملكي" هذا الموسم كثيرا من تراجع مستوى مهاجم الفريق كريم بنزيما، الذي عجز عن هز شباك الفرق المنافسة في الكثير من المباريات.

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تضمنت القائمة التي استدعاها يواخيم لوف للمشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب الألماني، إسم مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر. وقد أظهر هذا اللاعب إمكانيات كبيرة وحس تهديفي، جعلاه أحد أبرز الهدافين هذا الموسم في البوندسليغا. (18.03.2017)

يسعى نادي لايبزيغ الألماني إلى تمديد عقد مهاجمه المتألق تيمو فيرنر، لكن مهمته لن تكون سهلة، خاصة بعدما التحق نادي ريال مدريد بركب الأندية التي تريد الاستفادة من خدمات المهاجم الألماني الشاب. (12.09.2017)

وتؤكد العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد سيتخلص من النجم الفرنسي في نهاية الموسم، ويتعاقد مع مهاجم من طينة كبيرة على غرار نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل تعزيز كتيبة الفريق في الموسم القادم.

بيد أن بعض التقارير الإسبانية تشير إلى أن "الميرنغي"، قد يتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر (22 عاما)، الذي يُقدم مستويات رائعة مع فريق لايبزيغ، وأضافت أن ريال مدريد سيستفيد من رغبة فيرنر في حمل قميص "الأبيض الملكي"، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب نفس التقارير، يُريد فيرنر أن يكون كريم بنزيما الجديد في الفريق الملكي، إذ يُدرك النجم الألماني الشاب أنه يملك كل مقومات النجاح في ريال مدريد، خاصة وأنه أثبت علو كعبه هذا الموسم مع فريقه لايبزيغ.

وترى نفس التقارير الصحفية الإسبانية أن رئيس "الميرنغي" فلورنتينو بيريز يُركز بشكل كبير على استقطاب المهاجم الإنجليزي هاري كين، بيد أنه قد يتعاقد أيضا مع تيمو فيرنر، خاصة وأن سعره ليس مرتفعا في سوق الانتقالات.
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