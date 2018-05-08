رغبة فيرنر تُقربه من أسوار ريال مدريد

ليس خافيا أن فريق ريال مدريد يعتزم التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية، إذ عانى "الأبيض الملكي" هذا الموسم كثيرا من تراجع مستوى مهاجم الفريق كريم بنزيما، الذي عجز عن هز شباك الفرق المنافسة في الكثير من المباريات.

وتؤكد العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد سيتخلص من النجم الفرنسي في نهاية الموسم، ويتعاقد مع مهاجم من طينة كبيرة على غرار نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل تعزيز كتيبة الفريق في الموسم القادم.

بيد أن بعض التقارير الإسبانية تشير إلى أن "الميرنغي"، قد يتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر (22 عاما)، الذي يُقدم مستويات رائعة مع فريق لايبزيغ، وأضافت أن ريال مدريد سيستفيد من رغبة فيرنر في حمل قميص "الأبيض الملكي"، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب نفس التقارير، يُريد فيرنر أن يكون كريم بنزيما الجديد في الفريق الملكي، إذ يُدرك النجم الألماني الشاب أنه يملك كل مقومات النجاح في ريال مدريد، خاصة وأنه أثبت علو كعبه هذا الموسم مع فريقه لايبزيغ.

وترى نفس التقارير الصحفية الإسبانية أن رئيس "الميرنغي" فلورنتينو بيريز يُركز بشكل كبير على استقطاب المهاجم الإنجليزي هاري كين، بيد أنه قد يتعاقد أيضا مع تيمو فيرنر، خاصة وأن سعره ليس مرتفعا في سوق الانتقالات.