رغبة رونالدو في التفوق على ميسي تدفعه للاستعانة بمنافس مباشر!

منذ سنوات يتنافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه المباشر كريستيانو رونالدو على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي ينالها أحسن لاعب في العالم. فبلغة الأرقام يتقاسم "البرغوث" و"صاروخ ماديرا" هذه الجائزة بواقع خمس مرات لكل واحد منهما.

ومن المؤكد أن السنة الحالية، ستشهد فض الشراكة بين ميسي ورونالدو، اللذان يُقدمان كالعادة موسما رائعا، بيد أن نجم ريال مدريد الأول يسعى إلى إنهاء مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب، وهو متفوق على نجم البلوغرانا ميسي، وحتى إن تطلب الأمر الاستعانة بمنافس مباشر لرونالدو.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "دون بالون" أن كريستيانو رونالدو (33 عاما)، يُريد من إدارة ريال مدريد التعاقد من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل مساعدة "الميرنغي" على حصد الألقاب في الموسم المقبل، وأضاف الموقع الإسباني أن رونالدو يود إنهاء مسيرته الكروية في فريق ريال مدريد بالحصول على عدد أكبر من الألقاب، التي فاز به ليونيل ميسي (30 عاما) مع نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح "دون بالون" أن رونالدو يرى أن صاحب أعلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة، سيساعد "الأبيض الملكي" على التتويج بالألقاب، التي عجز عن الفوز ببعضها هذا الموسم، مضيفا أن انتقال نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد سيساعد النادي الأبيض على الفوز بألقاب كثيرة، وتعزير تفوقه المحلي والقاري.

وبحسب نفس المصدر، ربط النجم البرتغالي في الأسبوع الماضي الاتصال بالنجم البرازيلي، من أجل معرفة إمكانية حمله لقميص ريال مدريد في الموسم القادم، وأضاف أن رونالدو يعتقد أن نجم باريس سان جيرمان نيمار، سيرفع من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، في حال عودته إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد.

من جهة أخرى، أشار الموقع الإسباني إلى أن نيمار دا سيلفا (26 عاما) سيناقش مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية، بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا صيف هذه السنة، إذ يسعى النجم البرازيلي إلى التتويج باللقب الأغلى في عالم الساحرة المستديرة مع منتخب "السيلسياو".

وكان سعيه للفوز بجائزة الكرة الذهبية من الدوافع التي جعلت نيمار يرحل عن برشلونة التي يهيمن فيها حضور ميسي.