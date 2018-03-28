 رغبة رونالدو في التفوق على ميسي تدفعه للاستعانة بمنافس مباشر! | عالم الرياضة | DW | 09.04.2018
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عالم الرياضة

رغبة رونالدو في التفوق على ميسي تدفعه للاستعانة بمنافس مباشر!

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاقد العزم على التفوق على غريمه المباشر ليونيل ميسي. تقارير صحفية تؤكد أن رونالدو يريد من إدارة ريال مدريد التعاقد مع منافس مباشر له لسبب معين. فمن هو هذا النجم؟ ولماذا يا ترى؟

Spanien Fußball Real Madrid - Barcelona (picture-alliance/AA/B. Akbulut )

التنافس بين رونالدو وميسي بلغ أشده في السنوات الأخيرة، صورة من الأرشيف.

منذ سنوات يتنافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه المباشر كريستيانو رونالدو على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي ينالها أحسن لاعب في العالم. فبلغة الأرقام يتقاسم "البرغوث" و"صاروخ ماديرا" هذه الجائزة بواقع خمس مرات لكل واحد منهما.

ومن المؤكد أن السنة الحالية، ستشهد فض الشراكة بين ميسي ورونالدو، اللذان يُقدمان كالعادة موسما رائعا، بيد أن نجم ريال مدريد الأول يسعى إلى إنهاء مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب، وهو متفوق على نجم البلوغرانا ميسي، وحتى إن تطلب الأمر الاستعانة بمنافس مباشر لرونالدو.

مختارات

منذ 2008 يتناوب كل من كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم. فما الذي يميزهما عن باقي اللاعبين؟ وإلى متى سيستمران في التربع على عرش الأفضل كروياً على الصعيد العالمي؟ (24.10.2017)

يبدو أن خسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد برسم الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لم ترق للبرازيلي السابق كازاغراندي، الذي انهال بالانتقادات على مواطنه نيمار، وأكد أن نجم باريس سان جيرمان ليس في مستوى ميسي ورونالدو. (17.02.2018)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "دون بالون" أن كريستيانو رونالدو (33 عاما)، يُريد من إدارة ريال مدريد التعاقد من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل مساعدة "الميرنغي" على حصد الألقاب في الموسم المقبل، وأضاف الموقع الإسباني أن رونالدو يود إنهاء مسيرته الكروية في فريق ريال مدريد بالحصول على عدد أكبر من الألقاب، التي فاز به ليونيل ميسي (30 عاما) مع نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح "دون بالون" أن رونالدو يرى أن صاحب أعلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة، سيساعد "الأبيض الملكي" على التتويج بالألقاب، التي عجز عن الفوز ببعضها هذا الموسم، مضيفا أن انتقال نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد سيساعد النادي الأبيض على الفوز بألقاب كثيرة، وتعزير تفوقه المحلي والقاري.

وبحسب نفس المصدر، ربط النجم البرتغالي في الأسبوع الماضي الاتصال بالنجم البرازيلي، من أجل معرفة إمكانية حمله لقميص ريال مدريد في الموسم القادم، وأضاف أن رونالدو يعتقد أن نجم باريس سان جيرمان نيمار، سيرفع من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، في حال عودته إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد.

من جهة أخرى، أشار الموقع الإسباني إلى أن نيمار دا سيلفا (26 عاما) سيناقش مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية، بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا صيف هذه السنة، إذ يسعى النجم البرازيلي إلى التتويج باللقب الأغلى في عالم الساحرة المستديرة مع منتخب "السيلسياو".

وكان سعيه للفوز بجائزة الكرة الذهبية من الدوافع التي جعلت نيمار يرحل عن برشلونة التي يهيمن فيها حضور ميسي.

  • Fußball UEFA Champions League FC Barcelona - Celtic Glasgow (Reuters/A. Gea)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.

  • FBI Insider-Handel Phil Mickelson (REUTERS)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

  • USA 50. Super Bowl 2016 (Reuters/M. Blake)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.

  • US Open 2016 Finale - Novak Djokovic vs. Stanislas Wawrinka (Reuters/USA TODAY Sports/Susan Mullane)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.

  • Brasilien Olympische Spiele Rio 2016 21 08 - Basketball USA vs Serbien Sieger (Getty Images/J. Squire)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.

  • Großbritannien, Wimbledon 2016, Roger Federer (Getty Images/S. Botterill)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.

  • USA Basketball NBA Finale Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Getty Images/E. Shaw)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

أول مرة في تاريخ تصنيفات فوربيس استطاع لاعب كرة قدم تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن كان هذا المركز حكراً على رياضيي لعبة التنس والغولف والملاكمة وفورمولا وان، لكن المركز الثاني كان ايضا من نصيب ميسي. (08.12.2016)  

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