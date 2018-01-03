 رشا حلوة: تحديات العزباوات في ظل اللجوء والهجرة | آراء | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آراء

رشا حلوة: تحديات العزباوات في ظل اللجوء والهجرة

في مقالها لـDW عربية تتطرق الكاتبة الصحفية رشا حلوة لمنطلقات نظرة سائدة في مجتمعات عربية للمرأة المهاجرة، وخصوصا إذا كانت عزباء، نظرة تحمل في طياتها أحكاما مسبقة وتقييدا لحرية المرأة، فكيف السبيل لتجاوزها؟

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

منذ أن انتقلت إلى برلين وحدي؛ امرأة في بداية الثلاثينات من عمرها، تحمل حقائبها وتنقلها إلى مكان آخر وجديد للاستقرار، أصطدم أحيانًا بأسئلة مثل: "كيف يعني انتقلتِ لحالك؟"، ""كيف بدك تدبري حالك بالغربة!؟"، شو جابك ع برلين؟ عريسك؟"، وهي أسئلة بالتأكيد تمرّ على نساء كثيرات قررن الاستقرار في مكان آخر بعيد عن "البيت"، وهنّ غير متزوجات أو مرتبطات، أو بالعموم، الأسئلة حول "العريس" بإمكانها أن تكون معاناة فتيات عديدات منذ أول أيام فترة المراهقة.

بداية، من المهم الإشارة إلى أنني أقصد بالحديث عن الاستقرار "بعيدًا عن البيت" نوعين، الأول اختياري مثل حالتي، وبالتأكيد له خصوصية مختلفة، بصرف النظر عن الأسباب التي أتت بالقرار، لها سياقها كما أن الإمكانية المتوفرة للعودة إلى "البيت"، مقابل النوع الثاني، والذي هو ربما أكثر قسوة وصعوبة، الاستقرار في مكان آخر بسبب اللجوء القسري إليه، نتاج ظروف متنوعة سواء سياسية و/أو اجتماعية، وفي كثير من الأحيان، استحالة العودة إلى "البيت"، وعلى الرغم من ثقل هذا على الأفراد، سواء كانوا رجالًا أم نساءً، إلا أن له ثقلًا مضاعفًا على النساء عامة، والعزباوات خاصة، وللأسف تتعامل معهن بعض المجتمعات، في كثير من الأحيان، على أن "حظهن ناقص" إلى أن يتزوجن.

في حديث مع صديقة، لاجئة من سوريا، ومقيمة في برلين، قالت: "قلق العائلة أو المحيط الأول نابع من عقلية مفادها بأن المرأة تعتمد على الرجل، وأن المجتمع سيبقى متحملا لمسؤولية المرأة إلى أن تتزوج، وعندما يحصل ذلك، تصبح ضمن مسؤولية زوجها، كأنها عبء دائم. هذا العبء تضاعف مع الغربة واللجوء، بحضور المسافات أيضًا، وقلق المجتمع المرتبط بعدم الأطمئنان لما ستفعله المرأة! الجميع ينتظر أن تتزوج المرأة، كي يرتاح".

مختارات

جهود دولية ومحلية لا تتوقف من أجل وضع حد لظاهرة ختان الإناث. لكن الظاهرة التي تتسبب في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما تزال تمارس على نطاق واسع وفي بلدان عربية ايضا، تحذر الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـ DWعربية. (04.04.2018)

في مقالها* لـ DW عربية تتوقف الكاتبة الصحفية رشا حلوة عند قصة فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي حول حادثة إعتداء على إمرأة عربية ببرلين متحولة جنسيا، لتسلط الضوء على ما وراء صرخة المرأة التي لم تخنها شجاعتها. (28.03.2018)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة خلفيات تعدد حالات طلاق لاجئات بعد وصولهن إلى بلاد اللجوء مثل ألمانيا. (18.04.2018)

بالطبع هنالك تحديات عديدة ويومية يعيشها الأفراد عندما ينتقلون للحياة في أماكن جديدة، كم بالحري لو كانت هذه الأماكن بمثابة منافي اختيارية أو قسرية؟ التحديات تأتي على مستويات عديدة، متعلقة بالبيئة الجديدة واللغة غير المألوفة والثقافة التي علينا اكتشافها والتأقلم معها، كما وتلك الذاتية تمامًا، وتأثيرها مختلف من شخص إلى آخر، سواء كان رجلًا أم امرأة، متزوج/ة أو لا، فالقلق على من نحب هو طبيعي بالضرورة أينما كان، لكن الأزمة تكمن عندما تبدأ التحديات تأخذ الشكل النابع من النوع الاجتماعي (الجندر) ومن ثم الوضع الاجتماعي للفرد، أي امرأة وعزباء، وهذا متعب وثقيل، ونابع من عقلية ترى بأن كيان المرأة تابع لرجل ما دائمًا، و/أو أنها غير قادرة على تدبير أمورها وحدها.

وامتداداً لهذه النقطة، تقول (م.)، وهي لاجئة من سورية ومقيمة في برلين: "أنا شخصيًا أريد شريكًا لحياتي، يفهمني ويدعمني، لكن بالمقابل، لن أقبل بأي شخص لمجرد بأن فرصي للزواج تضيع مع مرور الجيل، حسبما يعتبر المجتمع. الضغط المجتمعي للزواج، ما زال حاضرًا هنا، حتى لو كان المحيط الأول بعيدًا، وليس سهلًا للتخلص من هذا الضغط، لكن هنا أرى بأني مفتوحة على الاحتمالات، وأستطيع التركيز على حياتي أكثر، كما أنني أرى الكثير من النساء من حولي تشبهني، فأنا لستُ وحدي. هُناك، كنت أشعر أحيانًا أنني وحدي، كيف يمكن أن أكون في الثلاثينات من عمري بلا زوج؟ وكأني مثيرة للشفقة".

لربما هذا الموضوع من القضايا التي تخصني على مستوى شخصي، هي أفكار تدور في رأسي وتعيش معي ومع الكثير من النساء حولي، صديقات أعرفهن أو نساء أتحدث معهن من وقت إلى آخر. هنالك من قررن أن حياة ما يُسمى "بالعزوبية" هي خيار، وهنالك من يعشن هذه الحياة بسبب المصادفات والظروف، وبالطبع، هنالك من تعيش هذه الحياة وترغب بالمقابل أن تجد حبيبًا/ شريكًا للحياة، بعيدًا عن الضغوطات المجتمعية التي تمارس عليها. عن هذا تقول صديقة تعيش في باريس: "لأنني لوحدي، أذهب لخيار التنازل في أحيان كثيرة، خاصة لأنني بلا عائلة هنا، فنظام المقايضة الاجتماعية في الغربة، هو الذي يعطي بديلًا للعائلة البعيدة، سواء خلال المرض، الأزمات، وحتى خلال الفرح، لأنني معزولة بخياري. يسألونني أصدقاء عن شعوري بالوحدة في أوروبا، بلا شريك أو عائلة، لكن بنفس الوقت، ولأنني أحمل كل شيء وحدي، أرمي عن ظهري ثقل المجتمع، وهذا مريح. الأزمة هي بأن الغربة جاءت مع حرب، وهذا ألم مضاعف، لكن بشكل عام، أحب حياتي في الخارج، نضجت كثيرًا بسببها".

من تجربة متواضعة، جاءت بقرار ذاتي بالاستقرار بمكان آخر بعيدًا عن بلدي، أتواصل كثيرًا مع استنتاج صديقتي التي تعيش في باريس بأن تجربة الحياة لوحدي مليئة بالاكتشافات والنضوج، حيث أن عامودها الأساسي هو الاعتماد على الذات في كل شيء، خاصة الحياة داخل مدينة جديدة وكبيرة، لا تشبه المدن التي عشتها من قبل، حيث تتوفر فيها دوائر الأمان، إن صح التعبير، بشكل طبيعي. لكن هذه التحديات والصعوبات اليومية، التي تفتح شبابيك على الاكتشاف الذاتي، هي بالضرورة أيضًا تمنح مساحات لاختبارات سعادة من نوع آخر، بعيدًا عن الإطار الذي غالبًا ما يرى المجتمع فيه المرأة سعيدة، النابع من الصورة النمطية عنها وعن أدوارها المجتمعية.

قلائل جدًا من لا يبحثن عن الحب والارتباط العاطفي الحقيقي، الذي لربما يضمن محفزًا إضافيًا للحياة وعيش تفاصيلها، الجميلة والصعبة في آنٍ، منها الحياة التي اخترن أو اضطررن أن نعيشها في أي مكان آخر، بما في ذلك المنفى، أيًا كان شكله، لكن المنفى ليس بالضرورة أن يكون دائمًا هو الفضاء البعيد عن ما نشعر أو نسميه بالبيت/ البلد الأول، فالمنفى بإمكانه أن يكون أيضًا في أقرب البيوت إلى قلوبنا، المحيط الذي وُلدنا وترعرعنا وسطه، نحكي لغته ونعرف شوارعه، لكنه لا يرى بنا كيانات مستقلة، وبأنه بإمكاننا أن نكون سعيدات أيضًا، نسافر ونعيش بلاد لوحدنا، "بلا عريس".

 

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW

 

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: المساحات الآمنة للنساء، تتحقَّق بالتربية ضد التحرش 03.01.2018

هل تشكل إقامة "فضاءات آمنة" للنساء وسيلة ناجعة لمكافحة التحرش ضدهن في الأماكن العامة؟ سؤال تجيب عنه الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها لـ DW عربية انطلاقا من حالات مقارنة بين ألمانيا وبلدان عربية.

Bundestagswahl TV-Duell Merkel skeptisch Schulz ernst

هذه آراء المرشحين ميركل وشولتس حول مواضيع تهم العرب 13.09.2017

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا واحتدام السباق بين أبرز المرشحين لمنصب المستشارية – أنغيلا ميركل ومارتن شولتس، نستعرض في هذا التقرير مواقفهما تجاه عدد من أبرز القضايا التي تهم العرب داخل ألمانيا وخارجها.

Chama Darchoul, Provisorisch zu verwenden!

شامة درشول: أرجوك...أريد طفلا 18.01.2017

في مقالها لـ DW عربية تنطلق المدونة المغربية والخبيرة الإعلامية شامة درشول من قصة الفتاة المصرية التي لُقبت بـ"أول أم عازبة في مصر"، لتثير تساؤلاتها حول نظرة المجتمع العربي من المشرق إلى المغرب، للمرأة.

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

سياسة واشنطن في الخليج.. هدر للثروة أم حماية مدفوعة الثمن؟

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

تصريحات متضاربة ولهفة لجمع المال ظلت أهم سمات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال دول الخليج، فتاجر العقارات ضعيف الخبرة السياسية لم يرً في دور بلاده في المنطقة أكثر من جامع للمال في مقابل خدمات سياسية وعسكرية.  

"ادفع لتبقى" – جنود ترامب مقابل أموال الخليج؟

USA Saudi Arabien Donald Trump mit König Salman bin Abdulazi (Imago/ZUMA Press/S. Craighead)

لا يفوت الرئيس الأمريكي ترامب مناسبة إلا ويذكر فيها قادة دول الخليج بأنهم باقون بفضل أمريكا، مطالبا إياهم بدفع الأموال. فهل هذه السياسة توجه أمريكي جديد جاء به ترامب؟ وما الذي كسبه الخليجيون من الأموال التي دفعوها؟  

ألمانياـ قانون جديد للهجرة لسد النقص في العمالة المتخصصة

Deutschland Fachkräftemangel Industrie (picture-alliance/dpa/M. Reichel)

شكل ملف الهجرة المقننة والاندماج في المجتمع موضوعا أساسيا في محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم حاليا في برلين بين المحافظين والاشتراكيين. والهدف هو تغطية حاجات المؤسسات الانتاجية في ألمانيا بالأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة.  

ألمانيا تتعهد بالتبرع بمليار يورو إضافية لسوريا

10 BG Das erwartet uns im August (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

تعهدت ألمانيا بالتبرع بمليار يورو إضافية من أجل شعب سوريا واللاجئين في الأراضي المجاورة. وأعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن هذا التعهد لدى وصوله مؤتمر المانحين لسوريا المنظم في العاصمة البلجيكية بروكسيل.  

برلين - سوريون يغيرون تحديات اللجوء إلى قصص نجاح

Deutschland Syrischer Jugendlicher auf Erfolgskurs (DW/C. Chebbi)

كثير من اللاجئين الجدد يواجهون صعوبات المجتمع الجديد. اللغة والعقلية الألمانية وظروف العيش، لا سيما السكن تترجم أهم الصعوبات التي يواجهونها. هذه قصة شابين سوريين ذللا الصعاب وحققا نجاحاً خلال برامج الاندماج في مدينتهما.   

مسائية DW: النزاع اليمني بعد اغتيال الصماد .. إلى أين؟

Jemen Saleh Al-Samad (Getty Images/AFP/M. Huwais)

النزاع اليمني بعد اغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد: زعيم الجماعة يتوعد بالرد والتحالف العربي بقيادة السعودية يكثف غاراته موقعا عشرات الضحايا.. ما المتوقع في الرد الحوثي؟ وماذا وراء القصف المكثف لقوات التحالف؟   