 رسائل إسرائيل بشأن الجولان ـ أطماع حقيقية أم مساومة لكسر شوكة إيران؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.05.2018

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سياسة واقتصاد

رسائل إسرائيل بشأن الجولان ـ أطماع حقيقية أم مساومة لكسر شوكة إيران؟

تبدو إسرائيل عازمة على الاستفادة إلى أقصى حد من ولاية ترامب، فبعد انتزاع اعتراف تاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل جاء الدور على الجولان على ما يبدو، فما حقيقة ذلك وهل تنساق الإدارة الأمريكية خلف الطموحات الإسرائيلية؟

Israel Syrien Konflikt in der Grenzregion beim Dorf Hader (Getty Images/AFP/J. Marey)

بدأت إسرائيل بمغازلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الحصول على اعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة والتي استولت عليها في أعقاب حرب يونيو حزيران 1967 وضمتها إليها في مطلع الثمانينات، كما يفهم من تصريحات وزير إسرائيلي بارز.

وبحسب تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس فإن بلاده تتوقع أن تحصل على مثل هذا الاعتراف في غضون عدة أشهر قليلة وأن "احتمال حدوث ذلك كبير جدا" مؤكداً على أن الاقتراح يتصدر الآن جدول أعمال المحادثات الثنائية بين البلدين. وأكد كاتس وجود "دعم كبير للفكرة في العديد من الدوائر في الولايات المتحدة"، ومنها في مجلس النواب.

الجولان ساحة مقايضة

وفي مقابلة له مع DW عربية، قال يوني بن مناحم المحلل السياسي الإسرائيلي إن الإعلان الأمريكي المرتقب مرتبط بالبقاء الإيراني في سوريا لكن المساعي الإسرائيلية ستصبح في غاية الجدية مالم تخرج إيران من سوريا "وهذا سيكون هو الرد الإسرائيلي على التواجد العسكري الإيراني في سوريا".

Kasachstan Syriengespräche in Astana (Reuters/M. Kholdorbekov)

بن مناحم قال إنه يسود اعتقاد في الأوساط الإسرائيلية بأن الرئيس الروسي بوتين سيغير من مواقفه حيال إيران قريباً كما يبدو أن هناك ضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد لتقليل التواجد العسكري الإيراني في سوريا، ويضيف: بوتين يفهم أهمية استقرار سوريا وبقاء بشار الأسد في منصبه وهو أيضاً يعرف أن الضربات الإسرائيلية ستتوالى طالما استمر البقاء الإيراني العسكري في سوريا.

ويعتقد بن مناحم أن بوتين مقتنع بانتهاء الدور الإيراني في سوريا وأنه حان وقت خروجها من المشهد السوري، "وإذا ما تغير الموقف الروسي وتطابق مع الموقف الإسرائيلي بخصوص إيران فلا أعتقد أن إسرائيل ستمضي قدماً في مسألة الجولان ولن تعلن أمريكا اعترافها بالجولان كجزء من إسرائيل".

الدكتور نبيل خوري، الدبلوماسي الأمريكي السابق، ونائب السفير الأمريكي في اليمن سابقاً بدوره، يرى في مقابلة مع DW عربية أنه قد يحدث تفاهم أمريكي-روسي حيال التواجد الإيراني في سوريا، ولا يبدو ـ في نظره ـ أن روسيا ستعترض على الاعتراف الأمريكي بالجولان كجزء من أرض إسرائيل خصوصاً في ظل مايبدو أنه تقارب في المواقف بين روسيا وإسرائيل، ويستد الدبلوماسي الأمريكي على ذلك التقارب بأن روسيا غضت الطرف عن الضربات العسكرية الإسرائيلية المتتالية على الأهداف الإيرانية في سوريا.

"إسرائيل تستغل فترة ترامب لكسر الشوكة الإيرانية"

USA Israel Trump und Netanjahu Israel Museum in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

ويبدو أن اسرائيل لا تضيع وقتاً في الاستفادة من الموقف الأمريكي المساند والداعم لأقصى درجة لسياساتها وتستغل نجاحها في انتزاع اعتراف أمريكي تاريخي بالقدس عاصمة لها وتسعى اليوم للبناء على هذا الاعتراف لانتزاع اعتراف أمريكي آخر بالجولان كجزء من إسرائيل.

يقول يوني بن مناحم المحلل السياسي الإسرائيلي إن الخطر الوحيد على دولة إسرائيل هي إيران، "وإسرائيل تريد استغلال الولاية الأولى لترامب لأنه ليس من المؤكد إن كان سيعاد انتخابه لولاية ثانية أم لا"، ويعتقد أن إسرائيل تسعى لدفع أمريكا للقيام بهجوم عسكري على كافة المواقع النووية في إيران "فالهدف الرئيس لإسرائيل خلال ولاية ترامب هو إسقاط الحكم الإيراني الحالي برئاسة خامنئي والخطوة الأولى ستكون عن طريق العقوبات الاقتصادية الخانقة وخلق وضع اقتصادي ضاغط في محاولة لدفع الشعب الإيراني لعمل ثورة شعبية وإسقاط نظام الحكم الإيراني، هذا هو المخطط الأمريكي-الإسرائيلي".

مختارات

نفت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة قواتها في سوريا في الهجمات الصاروخية على مواقع إسرائيلية في الجولان، فيما أكد المتحدث على حق سوريا في الدفاع عن نفسها. وواشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران. (11.05.2018)

في أعقاب التصعيد الصاروخي بين إسرائيل وإيران في سوريا دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرئيس السوري بشار الأسد إلى إبعاد القوات الإيرانية عن سوريا، وتحديداً فيلق القدس وقائده قاسم سليماني. (11.05.2018)

ويعتقد بن مناحم أنه إذا لم ينجح الأمر خلال عام فإن الولايات المتحدة ستلجأ للحل العسكري وهو ما ترغب فيه إسرائيل لإنهاء القوة النووية الإيرانية، "وبوضوح فإسرائيل تريد استغلال فترة حكم ترامب لإسقاط النظام الإيراني، بطرق سلمية أو غير سلمية لا يهم، المهم أن يسقط النظام الإيراني مع نهاية ولاية ترامب الحالية".

ويتفق معه الدكتور نبيل خوري الدبلوماسي الأمريكي السابق حيث يرى أن "إسرائيل تبحث عن ذرائع لتضرب الوجود الإيراني في سوريا والذي ترى فيه تهديداً مباشراً لأمنها القومي رغم أن إيران لم تعتدِ على إسرائيل انطلاقاً من سوريا، بل إن إسرائيل هي من بدأت في المناوشات التي تحولت لمعارك بالصواريخ والطائرات في العمق السوري، لأن إسرائيل لا تريد أي تواجد لحزب الله على حدودها ولا تريد أن تستمر إيران في مد نفوذها في المنطقة".

رد الفعل العربي.. لا أحد يعول عليه

Saudi Arabien Mohammed bin Salman (Reuters/A. Levy)

وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل عربي على تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلي بشأن الضغط الإسرائيلي على أمريكا للاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل.

وحول النتائج المتوقعة إن صدر الإعلان الأمريكي، قال يوسي بن مناحم المحلل السياسي الإسرائيلي لــ DW عربية إنه "قد تحدث بعض المظاهرات الاحتجاجية هنا وهناك لكن عموماً على الصعيد الرسمي هناك تخاذل شديد في الموقف العربي وهذا ما رأيناه في موضوع الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس"، ويدلل على ذلك بأن الدول العربية والإسلامية "لم تفعل أي شيء أكثر من الكلام رغم كون القدس تمثل لهم أولى القبلتين وهي لم تكن موضوعاً سياسياً فقط وإنما ديني أيضاً ورغم ذلك لم يتعد الأمر إطلاق عدة شعارات جوفاء وبعض الاحتجاجات".

ويضيف بن مناحم: "الحقيقة أن الدول العربية ضعيفة جداً ولا تريد المواجهة مع إسرائيل ولا مع الولايات المتحدة، فالتخوف العربي من إيران يطغى على كل شيء وبالتالي فالدول العربية بحاجة إلى إسرائيل وإلى أمريكا لتحجيم النفوذ الإيراني وهو أمر يأتي على قمة أولويات الدول العربية".

أما نبيل خوري الدبلوماسي الأمريكي السابق فيرى أن الدول العربية لا تتحرك لا سلباً ولا إيجاباً وأنه لا يوجد دور عربي حقيقي لا في سوريا ولا في كل ما يحدث إقليمياً عموما سوى التصريحات. وأضاف أن السعودية على سبيل المثال لا ترى عدواً لها سوى إيران وبالتالي فالقيادة السعودية لن تمتعض كثيراً عندما تضرب إسرائيل إيران "لكن الخوف يكمن فيما يمكن أن ينتج عن ضربة عسكرية كهذه".

ترامب ونيتانياهو.. الهروب إلى الأمام؟

Dr. Nabeel Khoury (privat)

الدكتور نبيل خوري الدبلوماسي الأمريكي السابق

ويرى الدكتور نبيل خوري الدبلوماسي الأمريكي السابق، ونائب السفير الأمريكي في اليمن سابقاً أن سعي بنيامين ونيتانياهو للحصول على هذا الاعتراف وضغوط ترامب على إيران يأتيان في سياق لفت النظر عن مشاكلهما القانونية الداخلية بإثارة حروب وأزمات قد تؤدي لالتفاف الدولة والشعب حولهما في حالة اندلاع حرب، "اعتقد أن الهدف شخصي أكثر من أي أمر آخر أضف إلى ذلك أن ترامب تحيط به مجموعة ترغب بشدة في اندلاع حرب مع إيران مثل جون بولتون مستشار الأمن القومي".

لكنه يستدرك قائلا بأن هناك اختلاف في التوجهات في كل أمريكا وإسرائيل بين ما تريده القيادة السياسية وبين ما تراه المؤسسات العسكرية والمخابراتية، "فترامب ونيتانياهو يرغبان في شن حرب على إيران وتوجيه ضربة عسكرية لها في حين لا تتفق المؤسسات العسكرية والأمنية في إسرائيل وأمريكا مع هذا التوجه، وهو الحال أيضاً في إسرائيل فالمؤسسات الأمنية والمخابراتية لا تعتقد أن هناك ضرورة لبدء حرب مع إيران وترى في الأمر مجازفة كبيرة".

ويشير في هذا السياق إلى استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن غالبية الشعب الأمريكي لا تريد الحرب مع إيران وأيضاً غالبية المؤسسات الأمريكية لا ترغب في ذلك، إضافة إلى أن كثير من أعضاء الكونجرس يرون أن ترامب ليس لديه استراتيجية واضحة وأن تصرفاته قد تؤدي بالبلاد إلى حرب لا تحمد عقباها.

عماد حسن

  • Syrien - Schiitische Hisbollah (Getty Images/AFP/Str)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/M. Zaatari)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله اللبناني

    يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    فيلق القدس

    وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الباقر

    يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.

  • Screenshot Facebook Syrien Schiitische Gruppen (facebook/LwaAlamamAlhsyn)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الإمام الحسين

    يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/K. Abbas)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات عراقية

    تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J. al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حماية مرقد زينب

    تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J.al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله العراقي

    ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AA/S. M. Leyla)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات أفغانية

    أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.

  • Das leben an der Syrisch-Irakischen Grenze (DW/K. Zurutuza)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيا باكستانية

    وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.


مختارات

في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

تدعم إيران عدداً كبيرا من الميليشيات الشيعية في سوريا والتي تحارب إلى جانب الجيش السوري دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد.. فما هي أهم تلك الميليشيات؟ (30.04.2018)  

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