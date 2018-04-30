ردود فعل غربية متباينة على بيانات نتانياهو وإيران تسخر

في موقف متريث قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستجري تحليلا مفصلا للمعلومات الإسرائيلية المتعلقة بأنشطة إيران النووية. جاء ذلك كأول رد فعل على إعلان نتنياهو في هذا الشأن، وشددت برلين على ضرورة الإبقاء على عمليات التفتيش المستقلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية "من الواضح أن المجتمع الدولي يشكك في أن إيران تنفذ برنامجا نووية سلميا محضا". وأضاف "من أجل هذا السبب تم توقيع الاتفاق النووي في عام 2015 بما في ذلك تنفيذ اتفاق غير مسبوق مع نظام مراقبة قوي وشامل
للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقال المتحدث إن من المهم الحفاظ على المراقبة المستقلة للتأكد من أن إيران تمتثل للاتفاق.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين(30 نيسان/أبريل 2018) إنه تحدث مع قادة فرنسا وألمانيا وإن إسرائيل سترسل خبراء لاطلاعهما على معلومات مخابراتية بشأن الجهود النووية الإيرانية المزعومة. وقال مكتب نتنياهو على تويتر إن إسرائيل "سترسل في الأيام القادمة فرقا متخصصة لاطلاع ألمانيا وفرنسا على تفاصيل المواد التي حصلت عليها إسرائيل بشأن جهود إيران للحصول على سلاح نووي". وأضاف أن نتنياهو تحدث أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وثائق المخابرات الإسرائيلية.
وفي رد فعله، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبعث بالرسالة
المناسبة، ويظهر أن الاتفاق النووي الإيراني " وضع غير مقبول". وجاء تصريح الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض .
وعلى صعيد متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بشأن سوريا وإيران، بينما يحاول الزعيمان بحث مستقبل الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم عام 2015 للحد من قدرات إيران النووية.
ترامب يرى أن بيان نتانياهو يؤكد رأيه
رد فعل إيران
في غضون ذلك، ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين أن إيران وصفت مزاعم إسرائيل بشأن برنامج طهران النووي بأنها مثيرة للسخرية وطفولية وتستهدف التأثير على القرار الذي سيصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو أيار بشأن الاتفاق النووي.
ونقلت الوكالة عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله "العرض الذي قدمه نتنياهو لعبة طفولية ومثيرة للسخرية...العرض المخطط قبيل الموعد النهائي في 12 مايو إنما هو للتأثير على قرار ترامب بشأن اتفاق إيران النووي".
من جانب آخر، ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتهامات الإسرائيلية بشأن برنامج طهران النووي "ادعاءات قديمة" سبق أن تصدت لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ظريف على تويتر "الرئيس ترامب يعيد طرح ادعاءات قديمة تصدت لها بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من أجل رفض الاتفاق. يا له من شيء مريح. توقيت منسق للكشف المخابراتي المزعوم من جانب الشخص الذي أطلق ادعاءات كاذبة (نتنياهو) قبل أيام فقط من 12 مايو أيار. لكن مسارعة ترامب للاحتفال كشفت الأمر".
ح.ع.ح/م.س(رويترز، أ.ف.ب)
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا
في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا
تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حزب الله اللبناني
يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
فيلق القدس
وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
لواء الباقر
يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
لواء الإمام الحسين
يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات عراقية
تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حماية مرقد زينب
تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حزب الله العراقي
ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات أفغانية
أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيا باكستانية
وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.