 ″رجل القطط″.. لقب جديد يحوزه غوارديولا في إنجلترا | عالم الرياضة | DW | 20.03.2018
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عالم الرياضة

"رجل القطط".. لقب جديد يحوزه غوارديولا في إنجلترا

لم يأت النجاح الكبير للمدرب غوارديولا من فراغ، وإنما نتيجة جهد وتركيز بل وجنون بأدق التفاصيل في عالم كرة القدم. والآن يبدو أن غوارديولا بدأ مرحلة جديدة من حياته يحاول التسلي قليلا عن عالم كرة القدم.

Trainer Josep Guardiola (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

لدى المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثلاثة أبناء مع زوجته كريستينا سيرا، التي يبدو أنها أقنعته مؤخراً باستضافة أربع قطط صغيرة في منزله، تمنحه القليل من الراحة بين أوقات العمل مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي، حسبما قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية.

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دافع بيب غوارديولا عن وضعه شارة صفراء، رغم انتقاد الاتحاد الإنجليزي. واعتبر مدرب مانشستر سيتي، أن الأمر يتعلق بالديمقراطية وليس بالسياسة. وقد اعتاد غوارديولا على وضع شارة صفراء على سترته تضامنا مع السجناء السياسيين. (27.02.2018)

خلال 4 سنوات مع برشلونة ثم 3 مع بايرن، والآن في موسمه الثاني مع مان سيتي، يبهر غوارديولا متابعيه. "لقد تعجل في تحقيق مهمته" في ولايته الأولى مع بايرن، والآن "عليه أن يعود ليحققها" حسب رأي كاتب بمجلة شبورت بيلد. (26.12.2017)

وربما يكون غوارديولا (47 عاماً)، المشهور بالتركيز على عمله والانغماس فيه حتى أدق التفاصيل، قد دخل باستضافة تلك القطط مرحلةً جديدةً من حياته يحاول فيها أن يلهي نفسه والتسلي قليلا بعيداً عن عالم كرة القدم، حسبما نقل موقع "ياهو" بالألمانية اليوم الثلاثاء (20 مارس/ آذار).

وأفادت "ديلي ستار" أن غوارديولا أخذ القطط الأربع الصغيرة من مأوى محلي للقطط والآن أصبح طاقم التدريب في مانشستر سيتي يصفه بـ"رجل القطط". وقال مصدر داخلي للصحيفة إن غوارديولا، على ما يبدو، معجب بتلك القطط، "إنه محب للحيوانات".

يذكر أن غوارديولا يؤدي موسماً استثنائيا مع مانشستر سيتي، حيث يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه (مانشستر يونايتد مع غريمه مورينيو) في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويقترب بثبات شديد من انتزاع درع البرمييرليغ. كما أنه سيواجه ليفربول في ربع نهائي دول أبطال أوروبا، "ونحن شغوفون لرؤية التكتيك، الذي سيستخدمه "رجل القطط" في تلك المواجهة"، يقول "ياهو".

ص.ش/ف.ي

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    بعد نجاحه وهو في سن 13 بدخول "لاماسيا" مدرسة برشلونة لكرة القدم للتدريب، صار لاعباً في الفريق الأول بعد بلوغه 18 عاما. وبين عامي 1990 و2001 فاز مع ناديه ببطولة الدوري ست مرات ومرتين بالكأس وأبطال أوروبا.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    وفي عام 1992، ربح غوارديولا (في يمين الصورة) مع فريق مدينته الميدالية الذهبية الأولمبية. آنذاك كان يلعب معه لويس إنريكه (يسار الصورة)، مدرب برشلونة الحالي.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    في عام 2001 غادر غوارديولا برشلونة، لأن مدربها الهولندي لويس فان غال اعتمد على لاعبين شبان مثل شافي هيرنانديز. وبعد تنقلات في إيطاليا وقطر والمكسيك، عاد غوارديولا عام 2007 كمدرب إلى برشلونة.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    ومنذ البداية كان واضحاً أنه لا يراهن على الأسماء اللامعة للاعبين مثل إيتو وديكو ورونالدينو. وهو يفضل لاعبين يضعون أنفسهم في خدمة الفريق ويمكنهم تطبيق فلسفته الكروية القائمة على الاستحواذ على الكرة وسرعة التمريرات، والمعروفة باسم تيكي – تاكا.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    نهج غوارديولا جلب نجاحا، نجاحاً باهراً: 14 فوزاً خلال أربع سنوات جمعها الكتالانيون معه. وأسلوب برشلونة في اللعب صار موضة يحاول الآخرون تقليدها. في السنة الأولى فاز بالثلاثية.

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    غوارديولا أصبح بطلا كتالونيًّا، ومثلما كان ناجحا كصانع للألعاب في صفوف برشلونة، ها هو ينجح في الإطاحة بسيادة ريال مدريد على الكرة الإسبانية. حتى صار برشلونة هو المقياس وليس الريال.

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    من أسباب نجاح غوارديولا اللاعب الأرجنتيني ميسي (يساراً)، الذي نال من مدربه حرية كاملة في اللعب. كما اعتمد على محور الوسط ممثلا بإنيستا وشافي وحارس المرمى فالديس.

  • Josep Guardiola

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    وبعد أربع سنوات من الجلوس على مقعد برشلونة، قرر غوارديولا التوقف، بسبب الضغوط النفسية المتواصلة. خاصة وأن الموسم الأخير له مع برشلونة لم يكن ناجحاً كالمواسم السابقة. ريال يفوز بالدوري وتشيلسي بأبطال أوروبا، وغوارديولا يقرر الاستقالة.

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona Tito Vilanova

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    تيتو فيلانوفا كان دائماً الساعد الأيمن لغوارديولا، لكن وحين أصبح مدربا لبرشلونة تصدعت الصداقة بينهما. وحين أصيب فيلانوفا بالسرطان وذهب إلى نيويورك للعلاج، لم يقم غوارديولا بزيارته رغم وجوده في نفس المدينة.

  • Champions League Josep Guardiola Zuschauer bei Barcelona vs Manchester City

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    لكن وبغض النظر أين يعمل غوارديولا، مع بايرن أو غيره، يخفق قلبه لناديه المفضل برشلونة. في آذار/مارس الماضي شاهد مع والده مباراة برشلونة ومانشستر سيتي. إعداد: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان

    الكاتب: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان


مختارات

مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

القسم الأكبر من مسيرته الرياضية أمضاها مدرب بايرن ميونيخ بيب غوارديولا مع فريق برشلونة. في البداية كلاعب ثم كمدرب ناجح، والآن ولأول مرة، يقود بايرن كخصم لـ "ناديه". (05.05.2015)  

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