 راموس من جديد.. شوكة في عين ثلاثية البايرن؟ | عالم الرياضة | DW | 21.04.2018
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عالم الرياضة

راموس من جديد.. شوكة في عين ثلاثية البايرن؟

يستقبل بايرن ميونيخ غريمه ريال مدريد برسم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ويأمل البافاري تحقيق الفوز والحفاظ على أمل التتويج بالثلاثية، في ظل توقعات بتألق مدافع الريال سيرجيو راموس، الذي كان دائماً حجر عثرة أمام البايرن.

Champions League 2013 FC Bayern München - Real Madrid (picture-alliance/dpa/H. Rudel)

راموس يحتفل بالتسجيل في شباك بايرن ميونيخ، صورة من الأرشيف.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأربعاء القادم (25 أبريل/نيسان 2018) إلى ملعب "أليانز أرينا"، الذي يحتضن أقوى مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني، وحامل لقب النسخة الماضية ريال مدريد الإسباني.

ويسعى الفريق البافاري إلى التتويج بالكأس "ذات الأذنين"، من أجل الحفاظ على كامل حظوظه في التتويج بثلاثية تاريخية للمرة الثانية، تحت قيادة المدرب المخضرم يوب هاينكيس، فيما يأمل "الميرنغي" إنقاذ موسمه الكروي، ودخول تاريخ هذه المسابقة الأوروبية العريقة من أوسع أبوابها، كأول فريق يفوز بها ثلاث مرات متتالية في النسخة الحالية.

مختارات

رغم وجود رونالدو ونجوم هجوم ريال مدريد، فإن الفريق الملكي لديه سلاح هجومي فتاك. رأس هذا اللاعب "يضع الكرة في المنطقة التي يريدها" من شباك الخصم، وهو لاعب شرس، لكنه لابد أن يضبط أعصابه في ميونيخ حتى لا يضر فريقه، فمن هو؟ (10.04.2017)

سيرجيو راموس مدافع معروف بنديته فوق أرض الملعب، وأحيانا تصل لشراسة تكلف ريال مدريد نقاطاً مهمة. وبعيدا عن ملاعب كرة القدم فإن راموس سعيد بأسرته، التي انضم إليها مؤخراً وافد جديد، دفعه لأن يطلق نداء إستغاثة على "تويتر". (29.03.2018)

وغالباً ما تشهد مباراة البايرن والريال تألقاً واضحاً لمدافع "الأبيض الملكي" سيرجيو راموس، الذي قضى على أحلام العملاق الألماني اعتلاء منصة التتويج الأوروبية في أكثر من مرة، بينما يدخل بايرن ميونيخ هذه المواجهة بنية الانتقام من فريق ريال مدريد.

راموس...كابوس البايرن

استهل سيرجيو راموس تألقه أمام فريق بايرن ميونيخ سنة 2014، ففي مباراة الإياب برسم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تمكن مدافع ريال مدريد الصلب من هز شباك مانويل نوير مرتين وفي أقل من أربع دقائق، وهو ما قضى على كل أحلام الفريق البافاري في العودة إلى المباراة.

ولم يقتصر دور راموس على التسجيل ومنح "الميرنغي" التقدم في المباراة، بل دافع باستماته كبيرة عن مرمى الفريق، حيث وقف سداً منيعاً أمام الفريق البافاري، الذي رمى بكل ثقله بهدف تدارك نتيجة المباراة.

Champions League 2017 FC Bayern München - Real Madrid (picture-alliance/Pressefoto Ulmer)

هل سيتألق راموس مرة ثانية أمام بايرن ميونيخ؟

وأكد موقع جريدة "ماركا" أن سيرجيو راموس دائماً ما يكون محور اهتمام الصدام الكروي بين البايرن والريال، وتضيف الجريدة الإسبانية أن المدافع الإسباني غالباً ما يُظهر شخصيته القيادية وخبرته الكبيرة، التي راكمها على مدى سنوات فوق المستطيل الأخضر، في مواجهة الفريق البافاري.

مواصلة التألق

وفي السنة الماضية، عاد راموس إلى هوايته المُفضلة في التألق أمام فريق بايرن ميونيخ، فقد قدم قلب دفاع "الأبيض الملكي" أداء رائعا في مباراة ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا أمام الفريق البافاري، وساعد فريقه ريال مدريد على العودة بفوز ثمين بـ2-1.

أما في لقاء الإياب، فقد كان راموس مرة ثانية في موعد مع الحدث؛ إذ مرر كرة هدف التعادل الثاني إلى نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو، وهو ما قضى على كل آمال الفريق البافاري بالتأهل إلى الدور المقبل.

ويبدو أن راموس عاقد العزم مرة ثانية على التألق أمام البايرن يوم الأربعاء المُقبل، إذ أكد في تصريحات صحفية نقلها موقع جريدة "آس" أن ريال مدريد، يمتلك فرصة العبور للدور النهائي على حساب البايرن والدفاع عن لقبه.

الانتقام نصب العين!

ويدخل فريق بايرن ميونيخ المباراة وعينه على رد الصاع إلى ريال مدريد، الذي حرمه من التتويج بالكأس "ذات الأذنين" في أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، حيث سيكون هذا الصدام الكروي الكبير فرصة سانحة للفريق البافاري، من أجل الانتقام من "الميرنغي" واستعادة هيبته الكروية الأوروبية من جديد، خاصة وأن قائد سفينة الفريق هذه السنة مدرب من حجم كبير ( يوب هاينكيس)، يمتلك باعاً كبيراً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد يفوز من جديد بالثلاثية مع بايرن ميونيخ، التي حققها معه قبل أربع سنوات.

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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