 رامبو 5 في الحادية والسبعين من عمره | عالم المنوعات | DW | 07.05.2018
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منوعات

رامبو 5 في الحادية والسبعين من عمره

رامبو المقاتل الشهير الذي لم يقهر في حرب فيتنام سيئة الصيت يعود إلى جمهوره في نسخة خامسة من الفيلم، وهذه المرة سيكون سلفستر ستالون هو البطل رامبو كما في النسخ السابقة، والفرق الوحيد أن ستالون يبلغ من العمر اليوم 71 عاما.

Filmstill Rambo Sylvester Stallone (Imago/EntertainmentPictures)

تعهد البطل الأسطوري سلفتسر ستالون البالغ من العمر 71 عاماً بأن يلعب دور المقاتل الأمريكي جون رامبو بنسخته الخامسة للمرة الأخيرة في حياته، رغم إعلان ستالون قبل سنوات إحالته رامبو الى التقاعد. ولن يُخرج ستالون الفيلم بل سيقوم بالمهمة شريكه المعتمد آفي ليرنر كما كشف تقرير لموقع ntv الألماني.

رامبو الذي اشتهر بأنه أحد مقاتلي القوات الخاصة الأمريكية في حرب الولايات المتحدة الامريكية في فيتنام، كان دائما قادرا على دحر جيوش الأعداء رغم عديدهم وتسليحهم وقدراتهم. وتأتي النسخة الخامسة من الفيلم إحياء لسلسلة أفلام رامبو التي أنتج منها أربع نسخ حتى الآن، الأولى بعنوان "الدم الأول" عرضت عام 1982، والثانية بعنوان "الدم الأول 2" عرضت عام 1985، والثالثة بعنوان "رامبو 3" عرضت عام 1988، والثالثة بعنوان "رامبو" عُرضت عام 2008.

المهمة الصعبة في المكسيك

التسريبات الأولى حول قصة الفيلم تشير الى أنّ جندي القوات الخاصة السابق الذي يقضي حياته في العمل في مزرعة مواشٍ في الغرب الأمريكي سيختار العودة إلى الخدمة حين يسمع نبأ اختطاف ابنة صديقه. بعد ذلك يعبر رامبو الحدود الأمريكية مع المكسيك، ليذهب فيواجه أحد أقسى زعماء كارتلات المخدرات في هذا البلد.

على الصعيد الشخصي، اضطر ستالون مطلع العام الجاري إلى إنكار شائعات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول موته، حيث نقلت وكالات الأنباء في منتصف شباط/ فبراير 2018، أنّ بطل أفلام روكي ورامبو الشهير مستاء من إشاعة موته التي تدور في الوسط الفني ووسط المتابعين لأخبار المجتمع. ونفى ستالون أيضا صدقية صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وتُظهره فاقدا لشعره بسبب علاجه من مرض مميت، كاشفاً أنّ الصور مأخوذة من مشهد تمثيلي في أحد أفلامه.

م.م/ س.ك DW

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    الكاتب: سميح عامري


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