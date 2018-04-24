 رئيس برشلونة يتحدث عن استعادة نيمار من باريس | عالم الرياضة | DW | 28.04.2018
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عالم الرياضة

رئيس برشلونة يتحدث عن استعادة نيمار من باريس

خلال أربع سنوات مع برشلونة، خاض نيمار 123 مباراة سجل فيها 68 هدفا، ساعده من خلالها في الفوز بأغلى الألقاب، لا سيما دوري أبطال أوروبا. والآن وبعد أقل من عام على رحيله إلى باريس لا يستبعد رئيس برشلونة عودته من جديد!

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International (Getty Images/AFP/F. Fife)

لا يستبعد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، القيام باستعادة نجمه السابق نيمار (26 عاماً)، الذي رحل الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، في أكبر صفقة انتقال في تاريخ الكرة حتى الآن.

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بينما يُؤكد فريق باريس سان جيرمان باستمرار تشبثه الكبير بنجمه الأول نيمار، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي لن يقف في طريق نيمار في حال قرر الرحيل عن الفريق، لكنه يضع شرطاً واحداً لذلك، فما هو؟ (18.04.2018)

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاقد العزم على التفوق على غريمه المباشر ليونيل ميسي. تقارير صحفية تؤكد أن رونالدو يريد من إدارة ريال مدريد التعاقد مع منافس مباشر له لسبب معين. فمن هو هذا النجم؟ ولماذا يا ترى؟ (09.04.2018)

وقال بارتوميو لمحطة "كادينا" الإذاعية "طبعا نعم، لقد استمتعنا به هنا طيلة أربعة أعوام، وهو لاعب جيد جدا"، حسبما نقل موقع "شبورت1" الألماني. رغم ذلك فإن رئيس برشلونة لا يعتقد في عودة سريعة لنيمار إلى الدوري الإسباني وقال "لا أعتقد أن بي اس جي يريد أن يبيعه".

وكان نيمار قد hنتقل العام الماضي إلى النادي المملوك لدولة قطر مقابل 222 مليون يورو، بعقد يمتد لنحو خمس سنوات، حيث ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2022. وربطت تقارير إعلامية مؤخراً بين نيمار ونادي ريال مدريد ورغبة اللاعب في الرحيل عن باريس سان جرمان.

 يذكر أن نيمار خضع لجراحة في بداية مارس/ آذار بعد تعرضه لإصابة بمشط القدم، وقال طبيبه المعالج، رودريغو لاسمار، إنه سيعود ليشارك مع منتخب بلاده البرازيل في مونديال روسيا، الذي يقام هذا الصيف بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز.

ص.ش/ ع.ج

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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