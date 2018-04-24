رئيس برشلونة يتحدث عن استعادة نيمار من باريس

لا يستبعد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، القيام باستعادة نجمه السابق نيمار (26 عاماً)، الذي رحل الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، في أكبر صفقة انتقال في تاريخ الكرة حتى الآن.

وقال بارتوميو لمحطة "كادينا" الإذاعية "طبعا نعم، لقد استمتعنا به هنا طيلة أربعة أعوام، وهو لاعب جيد جدا"، حسبما نقل موقع "شبورت1" الألماني. رغم ذلك فإن رئيس برشلونة لا يعتقد في عودة سريعة لنيمار إلى الدوري الإسباني وقال "لا أعتقد أن بي اس جي يريد أن يبيعه".

وكان نيمار قد hنتقل العام الماضي إلى النادي المملوك لدولة قطر مقابل 222 مليون يورو، بعقد يمتد لنحو خمس سنوات، حيث ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2022. وربطت تقارير إعلامية مؤخراً بين نيمار ونادي ريال مدريد ورغبة اللاعب في الرحيل عن باريس سان جرمان.

يذكر أن نيمار خضع لجراحة في بداية مارس/ آذار بعد تعرضه لإصابة بمشط القدم، وقال طبيبه المعالج، رودريغو لاسمار، إنه سيعود ليشارك مع منتخب بلاده البرازيل في مونديال روسيا، الذي يقام هذا الصيف بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز.

ص.ش/ ع.ج