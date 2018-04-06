رئيس الريال يُسقط بيل وبنزيما من حسابات الفريق للموسم المقبل

يعيش نجما فريق ريال مدريد الإسباني غاريث بيل وكريم بنزيما وضعا صعبا هذا الموسم برفقة "الميرنغي"، إذ تراجع مستواهما كثيرا بالمقارنة مع مواسم سابقة، بالإضافة إلى ابتعادهما عن المستطيل الأخضر لفترات متفرقة بسبب الإصابة.

ويبدو أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز مُقبل على إجراء تغييرات جذرية في الفريق، سواء أنقذ فريق العاصمة الإسبانية موسه الكروي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا أم لا. وحسب تقارير صحفية، سيطيح بيريز بالعديد من الأسماء، التي صنعت مجد ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع "دون بالون" أن الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما، يقضيان أيامهما الأخيرة برفقة فريق ريال مدريد الإسباني، وأضاف الموقع الإسباني أن مستوى بيل وبنزيما المخيب للآمال هذا الموسم، سيحرمهما من ارتداء قميص "الميرنغي" في الموسم المقبل.

وأشار "دون بالو ن" إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، يعمل على إيجاد بدائل لبنزيما وبيل قبل انطلاق بطولة كأس العالم صيف هذه السنة، وأضاف أن مستقبل غاريث بيل (28 عاما) يبدو أكثر في الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي بخدمات النجم الويلزي.

أما كريم بنزيما (30 عاما) فيبدو وضعه نوعا ما معقدا، بيد أن رئيس ريال مدريد بيريز يأمل في انهاء اللاعب الفرنسي مسيرته الكروية في الملاعب الصينية، إذ اقترح عليه في وقت سابق الانتقال إلى هناك.

وبحسب نفس المصدر، يتوقع فلورنتينو بيريز الحصول على 200 مليون يورو مقابل بيع بيل وبنزيما من أجل تمويل صفقات كروية، يعتزم النادي الملكي إبرامها استعدادا للموسم المقبل.