 رئيس الريال يُسقط بيل وبنزيما من حسابات الفريق للموسم المقبل | عالم الرياضة | DW | 10.04.2018
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عالم الرياضة

رئيس الريال يُسقط بيل وبنزيما من حسابات الفريق للموسم المقبل

يبدو أن نجمي فريق ريال مدريد غاريث بيل وكريم بنزيما يعيشان موسمهما الأخير برفقة "الميرنغي"، في ظل رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز تعزيز الفريق بلاعبين جدد، يُساعدون "الأبيض الملكي" على الفوز بألقاب محلية وقارية.

Champions League Finale Juventus Turin - Real Madrid 1:4 (picture-alliance/empics/PA/N. Potts)

بيل وبنزيما، صورة أرشيفية.

يعيش نجما فريق ريال مدريد الإسباني غاريث بيل وكريم بنزيما وضعا صعبا هذا الموسم برفقة "الميرنغي"، إذ تراجع مستواهما كثيرا بالمقارنة مع مواسم سابقة، بالإضافة إلى ابتعادهما عن المستطيل الأخضر لفترات متفرقة بسبب الإصابة.

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يبدو أن مستقبل مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي يشغل كثيرا بال الصحافة الإسبانية، التي أكدت أن المهاجم البولندي طلب الرحيل عن النادي البافاري والانتقال إلى ريال مدريد، فيما يُواجه بنزيما خطر مغادرة "الميرنغي". (29.03.2018)

زين الزين زيدان قلق على نجمه الويلزي غارث بيل! هذا ما تتداوله الصحافة الرياضية في إسبانيا مؤخرا. لكن قلق مدرب النادي الملكي ليس بسبب مستوى بيل على المستطيل الأخضر، بل لسبب آخر. فما هو؟ (14.03.2018)

ويبدو أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز مُقبل على إجراء تغييرات جذرية في الفريق، سواء أنقذ فريق العاصمة الإسبانية موسه الكروي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا أم لا. وحسب تقارير صحفية، سيطيح بيريز بالعديد من الأسماء، التي صنعت مجد ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع "دون بالون" أن الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما، يقضيان أيامهما الأخيرة برفقة فريق ريال مدريد الإسباني، وأضاف الموقع الإسباني أن مستوى بيل وبنزيما المخيب للآمال هذا الموسم، سيحرمهما من ارتداء قميص "الميرنغي" في الموسم المقبل.

وأشار "دون بالو ن" إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، يعمل على إيجاد بدائل لبنزيما وبيل قبل انطلاق بطولة كأس العالم صيف هذه السنة، وأضاف أن مستقبل غاريث بيل (28 عاما) يبدو أكثر في الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي بخدمات النجم الويلزي.

أما كريم بنزيما (30 عاما) فيبدو وضعه نوعا ما معقدا، بيد أن رئيس ريال مدريد بيريز يأمل في انهاء اللاعب الفرنسي مسيرته الكروية في الملاعب الصينية، إذ اقترح عليه  في وقت سابق الانتقال إلى هناك.

وبحسب نفس المصدر، يتوقع فلورنتينو بيريز الحصول على 200 مليون يورو مقابل بيع بيل وبنزيما من أجل تمويل صفقات كروية، يعتزم النادي الملكي إبرامها استعدادا للموسم المقبل.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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رئيس الريال يُسقط بيل وبنزيما من حسابات الفريق للموسم المقبل

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