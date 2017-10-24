 رئيس البرلمان الألماني يدعو لقانون لجوء أوروبي موحد | أخبار | DW | 22.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رئيس البرلمان الألماني يدعو لقانون لجوء أوروبي موحد

أكد رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله على ضرورة توفر قانون لجوء موحد في أوروبا، مبرراً ذلك بحاجة الاتحاد الأوروبي لذلك بسبب اختلاف خبرات المجتمعات الأوروبية فيما يخص التعامل مع اللاجئين.

Ungarn Grenze zu Österreich - Flüchtlinge (picture-alliance/NurPhoto/M. Bunel)

طالب السياسي المحافظ المخضرم من حزب ميركل ورئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" حالياً فولفغانغ شويبله على ضرورة توفر قانون لجوء موحد في عموم دول الاتحاد الأوروبي معتبرا ذلك أمراً لا يمكن الاستغناء عنه. وقال شويبله في حديث صحافي مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" في عدد اليوم الأحد (22 نيسان/ أبريل 2018) "إنه أمر لابد أن يحدث لأننا بحاجة إليه، إجراءات موحدة، ومساعدات موحدة".

مختارات

اتهم وزير الهجرة اليوناني الاتحاد الأوروبي بممارسة "النفاق" في ملف اللاجئين. الوزير قال إن أوروبا ترفض تقاسم أعباء مئات اللاجئين القصر الذين يعيشون بمفردهم في مخيم للاجئين في جزيرة ليزفوس في بحر إيجه. (26.12.2017)

حث المستشار النمساوي على مساعدة اللاجئين في أوطانهم أو القارة التي ينتمون إليها. ووصف سياسة اللجوء الأوروبية بـ"الفاشلة"، مطالباً، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، بعدم إجبار الدول الأوروبية على قبول لاجئين وإنهاء نظام الحصص. (24.12.2017)

وأشار شويبله في حديثه الصحافي إلى انه لا فائدة من مبدأ توزيع اللاجئين وفق نسب معينة على دول الاتحاد الأوروبي مضيفاً: "لأن الذين يتم توزيعهم إلى بولندا سيعودون سريعاً بعد ذلك إلى ألمانيا". وتابع شويبله: "إنه وحتى صدور قانون موحد للجوء في أوروبا، لابد من قبول أن أوروبا تعني ايضاً تنوعاً كبيراً في هذا المجال".

وقال رئيس البرلمان الألماني: "بولندا لديها خبرة مختلفة عما قمنا به وتتبع نهجاً مختلفاً مع الأمور. علينا احترام ذلك".

وبشكل عام دعا شويبله إلى المزيد من التفهم لدول شرق أوروبا، وقال: "يتعين علينا منح الفرصة أيضاً لمجتمعات مختلفة لجمع الخبرات". وأشار إلى تجربة ألمانيا بعد وحدة شطريها قائلاً: "لم نرسل آنذاك لاجئين كثيرين إلى ولايات شرق ألمانيا، كما كان ذلك قانونياً ممكناً"، مضيفاً: "أن سكان المناطق الشرقية لم تتوفر لديهم آنذاك خبرة التعامل مع الغرباء ولم يكن الأمر مألوفاً لديهم".

 وأكد أن الأمر لن ينجح في أوروبا إلا إذا تم الربط بين العزم والاستعداد على ألا يتم التكبر على الآخرين ذوي الخبرات المختلفة، وقال: "لا تعظ، ولكن انصت!".

ح.ع.ح/ع.غ(د.ب.أ)

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو


مختارات

كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

من عنف وحروب تتصاعد في الشرق الأوسط وافريقيا إلى سياسات لجوء غير متماسكة. دي دبليو تلخص في هذه الصور أهم مراحل أزمة المهاجرين وكيف وجد الاتحاد الأوروبي نفسه وسط أزمة اللجوء. (28.12.2016)  

مواضيع ذات صلة

Sigmar Gabriel und Wolfgang Schäuble Haushaltsdebatte Bundestag 25.6.2014

غابرييل: وزير المالية شويبله جعل ألمانيا في خلاف مع معظم الدول الأوروبية 24.10.2017

في يوم التصويت على ترشحه لرئاسة البرلمان، انتقد وزير الخارجية غابرييل وزير المالية فولفغانغ شويبله، متهماً إياه بأنه حوّل أوروبا إلى "فوضى عارمة" وبأنه "نجح في جعل كل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً تختلف مع ألمانيا".

Deutschland - Innenminister de Maiziere auf der Islamkonferenz 2015

فولفغانغ شويبله: مؤتمر الإسلام قصة نجاح مستمر 27.09.2016

شهدت العاصمة الألمانية برلين قبل ظهر اليوم احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق ما يعرف بمؤتمر الإسلام، حيث عبر المشاركون فيها عن ثقتهم بأن المؤتمر يشكل نقلة نوعية للتعاون بين الدولة والمسلمين.

Deutschland Finanzminister Wolfgang Schäuble beim EBC in Frankfurt am Main

شويبله يطالب أردوغان بموقف واضح تجاه "التشبيه بالنازيين" 07.03.2017

ندد وزير المالية الألماني بتشبيهات الرئيس التركي أردوغان بين السلطات الألمانية الحالية وبين النازية، وقال أمام الصحفيين في برلين: "سيكون من الذكاء لو عثر أردوغان بأسرع ما يمكن على طريق يمحو به هذه التصريحات".

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  