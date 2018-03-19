 رئيس ألمانيا يندد بـ″حملات الكراهية″ على خلفية استقبال لاجئين | أخبار | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رئيس ألمانيا يندد بـ"حملات الكراهية" على خلفية استقبال لاجئين

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لإنهاء "الكراهية" فيما يتعلق باستقبال اللاجئين في ألمانيا. شتاينماير تعهد بمناسبة مرور عام على توليه منصبه بأن يجعل من "الديمقراطية وحماية الأقليات" عنوانا أساسياً لفترة رئاسته.

Deutschland Bundespräsident Steinmeier in Rheinland-Pfalz (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

الرئيس الألماني شتاينماير متحدثا في ماينز.

بعد مرور عام على توليه رئاسة ألمانيا، جعل فرانك فالتر شتاينماير من موضوع "مستقبل الديمقراطية" العنوان الرئيسي لولايته. وقال شتاينماير "أعتقد أن الديمقراطية ومستقبل الديمقراطية وكيف نشجع الناس على تحمل المسؤولية في الديمقراطية، هذه ستكون الموضوعات الأساسية".

مختارات

قبيل إنهاء زيارته للأردن ووصوله إلى لبنان، محطته الثانية في جولته الشرق أوسطية، تفقد الرئيس الألماني شتاينماير مخيم الأزرق للاجئين السوريين. شتاينماير أعرب عن استعداد بلاده لمشاركة الأردن في تحمل أعباء اللاجئين. (29.01.2018)

حذر الرئيس الألماني خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لتوحيد شطري ألمانيا من بناء أسوار جديدة في المجتمع، داعياً إلى التعامل الصادق مع مشكلة اللاجئين، وطالب بالتفريق بين اللجوء بسبب الملاحقة السياسية والهجرة هرباً من الفقر. (03.10.2017)

وأضاف الرئيس الألماني قائلا: "الديمقراطية لا تظل ديمقراطيةً بدون حقوق الإنسان والحقوق المدنية وبدون سيادة القانون وحماية الأقليات- حتى وإن كان البعض، في أوروبا أيضاً، يدعي العكس حاليا". بيد أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

كما دعا الرئيس شتاينماير لإنهاء الكراهية والعنف ضد استقبال لاجئين بألمانيا. وقال في ماينز اليوم الاثنين (19 آذار/ مارس 2018): "لا الاستقطاب ولا الوعظ سيحلان المشكلات العملية، وإنما (يحلها) التعقل والتناسبية والقدرة على التسوية والحزم".

وأدان شتاينماير ما وصفها بـ "حملات الكراهية والعنف الجسدي" ضد ساسة بسبب استقبال لاجئين، ولكنه أشار إلى أنه يكون هناك في بعض الحالات تخويف وعنف من جانب لاجئين أيضا.

وشدد شتاينماير على ضرورة توخي الحذر في الوقت الذي تقدم فيه قوى سياسية دائماً وعوداً بالسعادة والخلاص أو تدعي من تلقاء نفسها التصرف "باسم الإرادة الحقيقية للشعب"، ذلك الأمر الذي يوجد مجدداً اليوم في ألمانيا وأوروبا أيضا، ولكنه لم يذكر أمثلةً مباشرة لذلك.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Lilas (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    ليلاز دخل الله من سوريا

    "الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني ) مهم لي، فهو يتحدث عن حقوقنا كلاجئين ويحترمها أيضا. عمري 18 عاما وأعيش في ألمانيا منذ سنة ونصف. جئت إلى هنا مع والدي وإخوتي. الأمان الذي أحظى به هنا في ألمانيا ويضمنه القانون لي أقدره كثيرا".

  • Zitatgeber für DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Arash Fallahi, Iran (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آراش فلاحي من إيران

    "لقد تعرفت على القانون الأساسي الألماني من خلال دورة الاندماج المخصصة للاجئين. والأمر الملفت في هذا الدستور هواحترامه لحقوق الأطفال، والمساواة بين الجميع واحترامه لجميع الأديان. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان ديكتاتورية."

  • Arezao Naiby (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آرزو نائيبي من أفغانستان

    "تتميز ألمانيا بالديمقراطية والمساواة بين الجميع. وهذا أمر مختلف تماما عما هو الحال عليه في بلدي أفغانستان، فهناك لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل. الدراسة والعمل غير متاح للجميع. بعض الأمور لم أتمكن من فهمها في الدستورالألماني. وهذا ربما يعود لأنني من ثقافة أخرى. ولكن المميز في الدستور الألماني هو أنه يضمن حقوق جميع الناس".

  • Zitatgeber DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Hammody Alzanki, Irak (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    حمودة الزنكي من العراق

    "كل شخص له كرامة ولا يمكن لأي شخص أن يسلبها منه. لذا فإن الدستور الألماني مهم بالنسبة لي، فهو ينص على أن كرامة الإنسان مصانة و كذلك حق الحرية وحرية الدين والرأي وهذا أمر مهم بالنسبة لي، شريطة ألا تنتهك حرية الشخص حرية الأخرين."

  • Korshid Khaled (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    خورشيد خالد من سوريا

    "يضمن الدستور الألماني المساواة للجميع. على عكس بلادنا فهناك أشخاص يتطاولون على القانون وخاصة الضباط والعاملين في جهاز المخابرات. الفقرة الأولى من القانون الألماني هي الأهم بالنسبة لي، والتي كتب فيها أن كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وبالمقارنة مع بلادنا ، نادى الثوار في بداية الثورة السورية مطالبين بكلمتين وهم الحرية والكرامة، وهاتان الكلماتان كتبتا في بداية الدستور الألماني منذ عام 1949."


مختارات

"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

تحتفل ألمانيا في الـثالث والعشرين من مايو/ أيار بمرور68 عاما على اعتماد الدستور الألماني (القانون الأساسي). فكيف يرى القادمون الجدد هذا الدستور؟ جولة مصورة للتعرف على آراء بعض اللاجئين بذلك. (23.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin

فوز ساحق لبوتين في الانتخابات وسط مخاوف من تأجيج حرب باردة جديدة 19.03.2018

حقق الرئيس الروسي بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية ليعاد انتخابه لست سنوات أخرى على رأس السلطة في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز حضورها الدولي، فيما تتخذ علاقاتها بالغرب مسارا عدائيا يذكّر بأجواء الحرب الباردة.

Deutschland Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier | Ende der Sondierungsgespräche in Berlin

الرئيس الألماني يلتقي ممثلي مدينة شهدت اشتباكات بين أهالي ولاجئين 20.02.2018

التقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بممثلين عن مدينة كوتبوس التي شهدت اشتباكات بين ألمان ولاجئين بعد هجمات بالسكاكين من قبل لاجئين سوريين مراهقين أوقفت المدينة على إثرها استقبال جميع اللاجئين.

Donald Trump Profil

وجهة نظر: بعد عام على رئاسة ترامب – حان وقت التعامل بموضوعية 20.01.2018

مر عام على تولي دونالد منصبه، وبالرغم من كل الأحداث التي رافقت وجوده، فقد يكون من المناسب القول أن منتقدي ترامب يزيدون الطين بله، عندما يتحدون معه في استخدام مصطلحات الكراهية كما ترى رئيسة التحرير في DW إينيس بول.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  