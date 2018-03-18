رئيس أساقفة فرايبورغ يعارض إعادة اللاجئين السوريين حاليا

عارض شتيفان بورغر رئيس أساقفة مدينة فرايبورغ فكرة إعادة اللاجئين السوريين في الوقت الحالي إلى بلادهم. وتساءل رجل الدين الكاثوليكي في لقاء مع "شبيغل أونلاين" الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية قائلاً: "أين يمكنهم الذهاب؟ كيف يمكنهم الحياة هناك؟ نحن نفعل الآن ما بوسعنا لتوفير المساعدات للناس هناك".
وجاء كلام رئيس الأساقفة تعليقاً على مطالب طرحت من سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي زاروا سوريا، ودعوا فيها إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ويذكر أن رئيس أساقفة مدينة فرايبورغ كان في زيارة الأسبوع الماضي إلى سوريا أيضا للاطلاع على الأوضاع على الأرض وكذلك الأعمال الخيرية القائمة. وحول سؤال من "شبيغل أونلاين" إن كانت هناك محاولات من النظام السوري لتوظيف الزيارة، أجاب رئيس الأساقفة :"من البداية أوضحنا الأمور، قلنا إن هذه الزيارة ليست سياسية. ولم تكن هناك أي محاولة من أي أحد لتوظيف زيارتنا".
ع.خ/أ.ح (DW)
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
لم يكن اللاجئ السوري أنس معضماني يتوقع أن يكون قريبا من المستشارة الألمانية بهذا الشكل. فخلال زيارة ميركل إلى إحدى مراكز إيواء اللاجئين في برلين التقط أنس صورة سيلفي مع أنغيلا ميركل. صورة تكمل ألبوم أنس الذي وثق خطوات رحلته الشاقة إلى ألمانيا. لكن تلك الصورة صارت وبالا عليه، فقد انتشرت على موقع فيسبوك بشكل يربطه بتفجيرات واعتداءات إرهابية.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
تعرض بيت أنس في سوريا للقصف، ما جعله يهرب صحبة عائلته إلى مدينة سورية أخرى. ومن هناك انطلقت رحلة هربه في اتجاه أوروبا، على أمل أن تلتحق به عائلته في وقت لاحق. في البداية اتجه أنس نحو لبنان وبعدها إلى تركيا، حيث أكمل رحلة هربه إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
كان أنس قريباً من الموت خلال رحلته في قارب مطاطي عبر المتوسط للعبور من تركيا إلى اليونان. فالقارب كان مكتظاً فانقلب وكاد أن يغرق.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
من اليونان انطلق أنس في رحلة استمرت خمسة أسابيع، مشياً على الأقدام، في اتجاه مقدونيا وهنغاريا ثم النمسا.وفي سبتمبر/ أيلول 2015، وصل أنس إلى ميونيخ، هدفه الأول. وبعد ذلك بقليل قرر الانتقال إلى برلين. ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في العاصمة الألمانية.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
بعد وصوله، انتظر أنس ليوم كامل أمام مكتب استقبال اللاجئين.الوضع كان صعباً، وزاده فصل الشتاء صعوبة. بعدها انتقل أنس إلى مركز اللاجئين في منطقة شبانداو، حيث التقط صورة السيلفي مع ميركل. وللفت الانتباه إلى أوضاع اللاجئين، وجد أنس في الصورة مع ميركل فرصة جيدة.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
بعد انتشار صورته مع ميركل في العديد من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تواصلت عائلة ألمانية معه. أنس يعيش الآن منذ حوالي سنة مع هذه العائلة، التي تدعمه بشكل كبير، على حد تعبيره.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
بمساعدة عائلة مووي تمكن أنس من الحصول على مكان مناسب لتعلم اللغة الألمانية، ليبدأ بعدها تدريباً مهنياً. ولكن أمله الكبير هو أن يتم قبول طلب لجوئه، ليتمكن من جلب عائلته إلى ألمانيا.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
يأمل أنس في حياة كريمة وآمنة في ألمانيا. ولكنه يشعر بالقلق مؤخراً إزاء الموقف السلبي تجاه اللاجئين من قبل بعض الجهات. ولهذا فهو يخشى أن ينعكس ذلك سلباً على القوانين الخاصة باللاجئين في ألمانيا بشكل عام وعلى طلب لجوئه بشكل خاص.
الكاتب: كريستوف هاسلباخ