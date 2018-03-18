رئيس أساقفة فرايبورغ يعارض إعادة اللاجئين السوريين حاليا

عارض شتيفان بورغر رئيس أساقفة مدينة فرايبورغ فكرة إعادة اللاجئين السوريين في الوقت الحالي إلى بلادهم. وتساءل رجل الدين الكاثوليكي في لقاء مع "شبيغل أونلاين" الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية قائلاً: "أين يمكنهم الذهاب؟ كيف يمكنهم الحياة هناك؟ نحن نفعل الآن ما بوسعنا لتوفير المساعدات للناس هناك".

وجاء كلام رئيس الأساقفة تعليقاً على مطالب طرحت من سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي زاروا سوريا، ودعوا فيها إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويذكر أن رئيس أساقفة مدينة فرايبورغ كان في زيارة الأسبوع الماضي إلى سوريا أيضا للاطلاع على الأوضاع على الأرض وكذلك الأعمال الخيرية القائمة. وحول سؤال من "شبيغل أونلاين" إن كانت هناك محاولات من النظام السوري لتوظيف الزيارة، أجاب رئيس الأساقفة :"من البداية أوضحنا الأمور، قلنا إن هذه الزيارة ليست سياسية. ولم تكن هناك أي محاولة من أي أحد لتوظيف زيارتنا".

ع.خ/أ.ح (DW)