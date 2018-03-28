 دي ميستورا يحذر من ″حلب جديدة″ في إدلب | أخبار | DW | 24.04.2018
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أخبار

دي ميستورا يحذر من "حلب جديدة" في إدلب

قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن سوريا ليست رقعة شطرنج، مذكرة أن "قوى أستانة" لديها مصلحة في وقف إطلاق النار. بينما حذر دي ميستورا من أن تتحول إدلب لحلب جديدة أو غوطة جديدة.

Genf Staffan de Mistura und Federica Mogherini zu Syrien-Krieg (Reuters/D. Balibouse)

دي ميستور وموغريني (أرشيف)

حَضَّ مبعوثُ الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، المجتمع الدولي على الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية جديدة في إدلب، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، ويرجح أن تكون الهدف المقبل للنظام السوري.

وقال دي ميستورا في اجتماع للمانحين في بروكسل الثلاثاء (24 نيسان/ أبريل 2018) إن إدلب قد تواجه نفس مصير حلب، التي سيطر عليها النظام في هجوم بدعم من روسيا أواخر عام 2016، والغوطة الشرقية، التي استعادها مطلع نيسان/ أبريل الحالي.

وصرح المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي مع مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: "كنا ولا نزال قلقين إزاء الجانب الإنساني في ادلب، لأنها التحدي الكبير الجديد مع 2.5 مليون شخص". وأضاف: "بالطبع لن تصدقوا أن جميعهم إرهابيين، ففيهم النساء والأطفال والمدنيون (...) لذا، نأمل أن تكون هذه مناسبة لضمان ألَّا تتحول إدلب إلى حلب جديدة أو الغوطة الشرقية الجديدة لأن الأبعاد مختلفة هنا تماماً".

موغريني: سوريا ليست رقعة شطرنج

وبدأ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الثلاثاء مؤتمراً يستمر يومين لقطع وعود جديدة بالتبرع للمساعدات الإنسانية في سوريا وإحياء عملية جنيف للسلام، التي تعثرت مع دخول النزاع السوري عامه الثامن.

ودعا دي ميستورا وموغيريني روسيا وإيران وتركيا - القوى الثلاث المشاركة فيما يسمى بعملية الأستانة للسلام في سوريا - إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقالت موغيريني، وزيرة خارجية إيطاليا السابقة، في مؤتمر صحفي: "الرسالة الرئيسية هي أن سوريا ليست رقعة شطرنج وليست لعبة جيوسياسية". وتابعت: "أعتقد أن عليهم (الدول الثلاث المشاركة في أستانة) ليس فقط مسؤولية، بل إن لهم كذلك مصلحة في إنجاح وقف إطلاق النار".

مختارات

كثفت الطائرات الروسية غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية في محافظة إدلب بشمال سوريا بعد يوم واحد من إسقاط قوات المعارضة طائرة حربية روسية ومقتل قائدها. (05.02.2018)

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته من المحتمل أن تتوجه لمحافظة إدلب السورية بعد العمليات على عفرين، فيما حض وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة على سحب قواتها "فورا" من مدينة منبج. (27.01.2018)

الحكومة تسعى للسيطرة على شمال حمص

على صعيد آخر، قال علي حيدر، وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية في دمشق، الثلاثاء إن دمشق تخطط لاستعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالي مدينة حمص بعد اكتمال اتفاقات استسلام مع جماعات مسلحة حول العاصمة.

وقال حيدر في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحكومة ستركز على استعادة الجيب شمالي حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.

وبعدما نجحت القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها في استعادة الغوطة الشرقية، أكبر المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بالقرب من دمشق في مطلع نيسان/ أبريل، باتت تلك القوات تقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.

وتقصف قوات داعمة للحكومة جيباً يسيطر عليه متشددون معارضون، بينما يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على جيب مجاور للآخر الذي تسيطر عليه فصائل معارضة.

وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن مقاتلو المعارضة في جيبي الضمير والقلمون الشرقي في شمال شرقي دمشق استسلامهم ووافقوا على الانتقال بالحافلات إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا.

واستخدمت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها على مدى أعوام أساليب الحصار والقصف ضد مقاتلي المعارضة لإجبارهم على تسليم الجيوب التي يسيطرون عليها والموافقة على الانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا.

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Krieg - Ostghuta bei Damaskus (Getty Images/AFP/A. Eassa)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجمات أكثر دموية مما مضى

    تعيش منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة موجة جديدة من الإبادة والموت. إذ جددت قوات النظام الأربعاء (7فبراير/ شباط 2018) قصفها على الغوطة الشرقية المحاصرة في يوم أُعتُبر الأكثر دموية في المنطقة منذ أشهر.

  • Giftgasangriff des Assad-Regimes in Idlib (picture alliance/AA/M. Bekkur )

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    عشرات القتلى والجرحى

    ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في سوريا إلى أكثر من 70 قتيلا فيما أصيب أكثر من مئتين بجروح، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (picture alliance/abaca/A. Al-Bushy)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    المدنيون هم الضحية

    يبقى المدنيون هم الضحية الأولى عقب الهجمات التي تتعرض لها إدلب والغوطة الشرقية وكذلك في عفرين. حيث أسقطت العملية العسكرية (غصن الزيتون) هي الأخرى عددا مهما من القتلى والجرحى المدنيين. كما ساهمت في زيادة مأساة المدنيين بسوريا.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    اتهامات باستخدام غازات سامة

    يواجه النظام السوري اتهامات دولية متزايدة لاحتمال استخدامه السلاح الكيميائي في هجمات عدة. وقد خصصت الأمم المتحدة لجنة تحقيق في تقارير تخص استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية وإدلب.

  • Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    دعوة إلى وقف الأعمال القتالية

    دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء(6فبراير/ شباط2018)، إلى وقف فوري للأعمال القتالية المستمرة منذ نحو شهر في سوريا. كما وصفت الوضع في هذا البلد بأنه "معقد وعصيب".

  • Syrien Luftangriffe in Idlib (picture-alliance/abaca/A. Rahal)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هل تتحول إدلب إلى حلب جديدة؟

    إدلب هي الأخرى لم تسلم من موجة الموت وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. حيث تشهد مناطق في ريف إدلب الجنوبي مواجهات بين قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي من جهة، وهيئة تحرير الشام التي تشكلت من جبهة النصرة الإرهابية وفصائل أخرى من جهة ثانية.

  • Syrien Krieg Flüchtlinge in Idlib (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Abdullah)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    تهجير نحو الشمال

    نزح عشرات الآلاف من المدنيين شمالا بحثا عن الأمان في مخيمات مؤقتة على الجانب السوري من الحدود التركية. وكانت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة للسوريين الذين تم تهجيرهم من ديارهم في مناطق أخرى من سوريا.

  • Israel Air Force F-15 (picture-alliance/AP/A. Schalit)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجوم جوي مكثف

    يكثف الطيران السوري والروسي هجماته على مدينتي إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية، إذ تعرضت مناطق مختلفة فيهما للقصف الجوي مسجلة مقتل مدنيين وحالات اختناق كثيرة. إعداد: مريم مرغيش


مختارات

موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

يواجه المدنيون في سوريا موجة من القتل والتهجير. فالعمليات القتالية سواء في الغوطة الشرقية أو إدلب أوعفرين أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح المئات نحو مناطق آمنة. (07.02.2018)  

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