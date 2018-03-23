 ديفيد بيكهام يفتح علبة أسراره: العقدة كانت في قصر قامتي! | عالم الرياضة | DW | 27.03.2018
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عالم الرياضة

ديفيد بيكهام يفتح علبة أسراره: العقدة كانت في قصر قامتي!

لطالما تألق الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في ميادين كرة القدم، وساهم في تتويج الأندية التي لعب لها بالعديد من الألقاب، إلا أن وراء قصة نجاح قائد الأسود الثلاثة السابق طريق طويل من الكفاح والصبر كشف عنه مؤخرا.

Paris St. Germain Olympique Marseille David Beckham (picture-alliance/dpa)

كثيرا ما احتفلت الجماهير بأهداف الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي أثبت في أكثر من مرة عن علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، وقلب موازين المباراة بفضل مهاراته الكبيرة، وتمريراته المُتقنة بشكل يُثير الإعجاب.

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بعد ثلاثة أعوام من الدراسة والإعداد لمشروع إنشاء فريق لكرة القدم بمدينة ميامي الأمريكية، أعلن أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ديفيد بيكهام عن تأسيسه لفريق جديد في ميامي سيدخل المنافسات في دوري المحترفين ابتداء من موسم 2020. (30.01.2018)

يخطط نجم كرة القدم الإنكليزي بيكهام لإقناع النجم كريستيانو رونالدو للعب في الدوري الأميركي، إذ أن لعب رونالدو "يجلب المال، ويسوق لكرة القدم ويبيع كثيراً من التذاكر". وماذا بشأن زمن انتقال رونالدو إلى القارة الأميركية؟ (02.09.2017)

ولعب بيكهام (42 عاما) خلال مسيرته الكروية مع أندية أوروبية عريقة، على غرار مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى حمله شارة قيادة المنتخب الإنجليزي في العديد من المباريات المهمة.

بيد أن طريق المختص في تسديد الضربات الحرة لم تكن مفروشة بالورود، فقد تعرض النجم الإنجليزي للكثير من المواقف الصعبة، التي كان يجب عليه أن يتعامل معها من أجل الوصول إلى أهدافه، ومواصلة مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع جريدة "ديلي ميل" أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، تعرض لموقف صعب خلال بداية مسيرته الكروية، وأضاف الموقع البريطاني أن بيكهام تم إخباره بصعوبة وصوله إلى مستوى المنافسات الدولية، بسبب حجمه الصغير خلال مرحلة طفولته.

وأكد القائد السابق لمنتخب الأسود الثلاثة أنه في سن الثانية عشرة تم إعلامه باستحالة لبس قميص المنتخب الإنجليزي لأنه صغير الحجم، وأضاف: "حاولت الدخول إلى مدرسة أو أكاديمية، لكنهم أخبروني أنني حجمي صغير جدا ولست قويا بما فيه الكفاية". وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق "رسالتي إلى الشباب أنه ستكون هناك أوقات صعبة في الحياة، لكن ثق بنفسك واستمتع بها وأحب لعبة كرة القدم".

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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