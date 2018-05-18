 دير شبيغل: السعودية تستثني الشركات الألمانية من العقود الحكومية | أخبار | DW | 25.05.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دير شبيغل: السعودية تستثني الشركات الألمانية من العقود الحكومية

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرا بعدم إرساء أية عقود حكومية على شركات ألمانية بعد الآن، في دلالة على استمرار حالة الغضب من سياسة برلين الخارجية في الشرق الأوسط.

Merkel reist nach Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

صورة من الأرشيف

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية واسعة الانتشار، اليوم (الجمعة 25 أيار/ مايو 2018)  دون أن تنقل عن أي مصادر، إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرا بعدم إرساء أية عقود حكومية على شركات ألمانية بعد الآن، وهو ما سيلحق الضرر على الأرجح بشركات كبرى مثل سيمنس وباير وبورينغر إنغلهايم وكذلك دايملر لصناعة السيارات.

مختارات

وتوترت العلاقات بين ألمانيا والسعودية، وفي العام الماضي استدعت المملكة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل عن الأزمة السياسية في لبنان ودور السعودية فيها.

والسعودية شريك تجاري كبير لألمانيا، حيث استوردت منها ما قيمته 6.6 مليار يورو (7.7 مليار دولار) في 2017، وفقا لمكتب الإحصاءات الألماني.

وفازت سيمنس العام الماضي بطلبية قيمتها نحو 400 مليون دولار لتسليم خمسة توربينات غاز لمحطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والبخار يجري تشييدها في المملكة. وبعد فترة قصيرة، حصلت دايملر على طلبية من الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لشراء 600 حافلة من طراز مرسيدس-بنز سيتارو.

وقال رجل أعمال ألماني بارز في السعودية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز اليوم الجمعة إن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص يشعر حاليا بمزيد من التدقيق حين يتقدم بطلب للمشاركة في عطاءات سعودية. وأضاف "هم يسألون: من أين ستأتي المنتجات؟ هل هي مصنعة في ألمانيا؟ هل لديكم مواقع تصنيع أخرى؟ وبمجرد أن يكون هذا ألماني الصنع، فإنهم يرفضون أي طلبات ألمانية لتقديم عطاءات".

وقالت وكالة رويترز إن باير وبورينغر وسيمنس أمتنعت عن التعقيب على تقرير دير شبيغل، فيما قالت دايملر إنها لا تؤكد التقرير وإن أعمالها مستمرة. كما لم يرد مكتب إعلامي تابع للحكومة السعودية على طلب الوكالة بالتعليق على التقرير. 

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قد ذكرت في مارس/ آذار المنصرم أن هيئات حكومية أُبلغت بعدم تجديد بعض العقود غير الضرورية مع شركات ألمانية.

وفي ذلك الوقت، نقلت بلومبرغ عن مصادر قولها إن تفويضات لدويتشه بنك في المملكة من بين الأنشطة المعرضة للخطر، بما في ذلك دور محتمل في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، الذي قد يكون أكبر بيع لأسهم على الإطلاق.

و من بين اسباب الغضب السعودي، حسب دير شبيغل، موقف ألمانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، والذي قال عنه وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي ليلة الثلاثاء/ الأربعاء (23 أيار/ مايو 2018) " إننا في ألمانيا، وأيضا في أوروبا، مصممون على المساهمة بشكل فعال للحفاظ على الاتفاق النووي مع العمل في نفس الوقت على ترويض طهران".

م.م/ ع.ج.م (رويترز)

مشاهدة الفيديو 00:29
بث مباشر الآن
00:29 دقيقة

أنور عشقي: الأسلحة الأمريكية أفضل من الألمانية، لكن السعودية اشترتها لمساعدة ألمانيا

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أنور عشقي: الأسلحة الأمريكية أفضل من الألمانية، لكن السعودية اشترتها لمساعدة ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Belgien Donald Tusk und Donald Trump

"خلاف أوروبا مع سياسة ترامب قد يجعل تأثيرها أقوى في الشرق الأوسط" 18.05.2018

رغم تباين وجهات النظر بين الأوروبيين والأمريكيين حول ملفات الشرق الأوسط فإن واشنطن ما تزال الشريك الأقرب للاتحاد الأوروبي، برأي الخبير الألماني د. هيننع ريكه في حوار مع DW عربية، لكن ما رأيه في دور أوروبا مستقبلا؟

Kairo Kronprinz Saudi Arabien Mohammed bin Salman

مهمة محمد بن سلمان في استمالة الغرب ليست باليسيرة 06.03.2018

يسعى رجل السعودية القوي في أول جولة خارجية له كولي للعهد لإقناع حلفائه في بريطانيا والولايات المتحدة بأن أسلوب الصدمة الذي اتبعه في تطبيق "الإصلاحات" قد جعل من بلاده مكاناً أفضل للاستثمار ومجتمعاً أكثر تسامحاً. فهل ينجح؟

Saudi-Arabien Treffen von König Salman mit irakischer Ministerpräsident Haider Al-Abadi

التقارب السعودي العراقي - صفحة تباركها واشنطن ولا تروق لطهران 23.10.2017

أثار التقارب بين الرياض وبغداد اهتمام المراقبين بالشرق الأوسط، كما أثار تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، لا سيما أنه جرى تحت أعيُن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. DW عربية رصدت دلالات المصالحة بعد قطيعة طويلة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  