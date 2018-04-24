 ″دويتشه فيله″ تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 وأهميتها تزداد | سياسة واقتصاد | DW | 03.05.2018
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سياسة واقتصاد

"دويتشه فيله" تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 وأهميتها تزداد

قبل 65 عاما انطلق بث دويتشه فيله الإذاعي، في حقبة الحرب الباردة بين الدول العظمى. واليوم هناك تحديات من نوع آخر على صعيد العمل الإعلامي والإذاعي خاصة. دويتشه فيله تحتفل بعيد ميلادها الـ65.

Berlin, Deutsche Welle (DW/M.Smajic )

" أعزاءنا المستمعات والمستمعين في البلاد النائية ..."، بكلمات الترحيب هذه من الرئيس الألماني تيودور هويس انطلق بث الدويتشه فيله في الـ 3 من مايو 1953 على الأثير. وكانت الرسالة بانطلاق البرامج قد منحت "صورة للمستمعين في الخارج عن الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في ألمانيا". وكإذاعة على الموجة القصيرة عكفت دويتشه فيله انطلاقا من كولونيا على هذه المهمة ووصلت أولا باللغة الألمانية وحدها إلى جمهور من المستمعين في كثير من أجزاء العالم. وفي 1954 انطلق البث بلغات أجنبية أخرى. وفي 1992 بدأ البث التلفزيوني ثم العروض عبر الإنترنيت.

ويقول المدير العام لدويتشه فيله، السيد بيتر ليمبورغ بأن "زمن الموجة القصيرة كان أسهل، كان في الإمكان الوصول إلى أي بقعة في العالم". واليوم يكون تسويق العروض أصعب بكثير. " وفي الوقت نفسه لدينا من خلال الإنترنيت والمواقع الاجتماعية وشبكة شركائنا فرصة الوصول إلى عدد أكبر من الناس مقارنة مع السابق. ونحن نعرض مثل السابق مزيجا من الأخبار والخلفيات في قالب حديث وموجه تماشيا مع اهتمامات المجموعات المختلفة والشابة من المستخدمين". والسيد ليمبورغ يرأس المؤسسة منذ أربع سنوات ونصف ويريد تقوية الأهمية الدولية.

في حرب الأنظمة

ومفهوم "الإذاعة" يشمل عدة قنوات: برامج التلفزة بأربع لغات وعروض سمعية مختلفة وأخبار عبر الإنترنيت بثلاثين لغة وأنشطة عبر المواقع الاجتماعية. والهواتف الذكية تكتسي أهمية أكبر كأجهزة ملتقطة. فمستمعي البارحة هم اليوم في الغالب متابعون شباب.

Mitarbeiterversammlung 2013 in Berlin Peter Limbourg (DW)

بيتر ليمبورغ مدير عام مؤسسة دويتشه فيله

وما يعرفه القليلون في ألمانيا هو أن أكاديمية دويتشه فيله منظمة ألمانيا الرائدة في تطوير الإعلام الدولي عملت منذ 1965 على تكوين الآلاف من الصحفيين. فبعض الوزراء الألمان يلتقون أحيانا في الخارج محاورين رفيعي المستوى يتحدثون عن تجربتهم مع دويتشه فيله. وبحلول الذكرى السنوية الـ 65 يشبه الوضع السياسي الصعب أوقات التأسيس، إذ يتم الحديث مجددا عن الحرب الباردة، كما أن حرية التعبير والصحافة مهددة في العالم. "الأوقات باتت خشنة، يعني عمل أكثر بالنسبة إلى دويتشه فيله. يجب علينا الإخبار وبناء جسور وإيصال قيم"، يقول المدير العام ليمبورغ. "أسمينا ذلك الآن حربا باردة أو نظاما عالميا متعدد الأقطاب ، فإن التحديات تزداد عبر الدعاية والأخبار الزائفة والهجرة وتحول المناخ والإرهاب".

Deutschland Deutsche Welle DW Gebäude (imago/epd)

مقر مؤسسة دويتشه فيله في بون

ويثير ليمبورغ موضوع المقاطعة الجزئية لعروض دويتشه فيله في الصين أو إيران. " هذا يقلقنا، لكنه يكشف أيضا أن عملنا له أهمية". واليوم تكون حرب الأنظمة والإيديولوجيات أيضا منافسة في عروض الإعلام الدولية.

"التبادل عبر الثقافات والديانات والتقاليد"

"العاملات والعاملون هم مفتاح النجاح بالنسبة إلى دويتشه فيله"، كما ورد في الأبجدية المنظمة لدويتشه فيله. ففي كلا الموقعين بون وبرلين يعمل حوالي 3.400 موظف من 60 جنسية. وبهذا تكون الإذاعة متعددة الثقافات أكثر من أي مؤسسة في ألمانيا. وعدد المراسلين في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يزداد. "

وهذا التنوع هو كنز وإحدى معالم القوة لدويتشه فيله"، كما يقول المدير العام ليمبورغ. "نحن نتعلم من بعضنا البعض ونرى أنه من خلال التبادل عبر الثقافات والديانات والتقاليد يمكن أن تنشأ أشياء جديدة وجيدة. وهذا كله نفعله على أساس دستورنا الحر. وبالنسبة إلي هو سرور كبير العمل هنا مع زملاء مختلفين ذوي قريحة".

DW Shabab Talk Jordanien Ankuendigung

جعفر عبد الكريم

قهوة تحت شجرة مظلة

أكيد أن حتى الوجوه الشهيرة لدويتشه فيله تبقى في ألمانيا غير معروفة. لكن في "الخارج" هناك ردود فعل. ساندرا بيترسمان، صحفية ذات تجربة طويلة في مناطق الأزمات عايشت سابقا لحظة مفتاح في اريتريا. كمتدربة كانت في عام 2000 في رحلة مع أطباء منظمة إغاثة في القرن الإفريقي. "عبرنا بعد الظهر قرية صغيرة تجمع فيها تحت شجرة عشرات الأشخاص حول راديو صغير يعمل بالبطاريات. وصوت الإذاعة كان واضحا: هنا كانت تبث الدويتشه فيله. لم أفهم كلمة واحدة من زملائي من برنامج الأمهاري، لكن عندما فهمت المستمعين تحت الشجرة المسدلة بظلها أنني صحفية من دويتشه فيله، دعوني فورا إلى مأدبة شرب قهوة تقليدية مع البخور"، تحكي الصحفية البالغة من العمر 45 عاما.

أشياء مشابهة عايشتها لاحقا في أفغانستان، "في القرى النائية حيث يعيش الناس بدون تلفزة ويتطلعون إلى الأخبار". وهي تأسف لتخلي دويتشه فيله في غالب اللغات عن الراديو.

موضوعات شائكة

وحتى من يتنقل اليوم كمراسل لدويتشه فيله في أحد مخيمات اللاجئين في الأردن أو تركيا، يتم التحدث إليه. وعندما يكون جعفر عبد الكريم، الصحفي الشهير من برنامج التلفزة دويتشه فيله عربية في بيروت أو عمان أو القاهرة، فإن شبابا معجبين يتوجهون إليه. برنامجه "شباب توك" يتناول موضوعات تتجنبها الإذاعات الوطنية.

مثال آخر يطال تقارير عبر الإنترنيت مثلا بالأردو والباشتو أو الصيني تحصل على زيارات عالية في الشبكة، فإن ذلك يتعلق في الغالب بتقارير حول حرية التعبير وحقوق المرأة والفساد أو التعليم ـ وكذلك تقارير حول نهج الحكومة الألمانية برئاسة أنغيلا ميركل في أوقات حكام مثل ترامب وبوتين.

"إبداعي ومرتبط بالقيم"

إذا حصل أحيانا في السابق جدل سياسي حول دويتشه فيله، فإن السياسة الألمانية في الأوقات غير المستقرة اليوم تعرف ما تملكه بهذه الإذاعة. ومؤخرا ناقش البرلمان الألماني عمل دويتشه فيله. ونظرة البرلمان مهمة، فمنذ 1960 يؤمن "قانون دويتشه فيله" عمل المؤسسة. وصدر عن أحد الساسة المختصين في شؤون الإعلام تقييم لهذه المؤسسة الدولية بقوله:" هذه المؤسسة تبث حقائق عوض أخبار زائفة باستقلالية وإبداع ومرتبطة بقيم".

و 96 في المائة من المستخدمين يشهدون للمؤسسة في استطلاعات رأي دولية بمصداقية عالية، وهذا يطال أكثر من 150 مليون مستخدم في الأسبوع.

كريستوف شتراك/ م.أ.م

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    محطات من تاريخ DW في صور

    ستون عاما DW

    في الثالث من مايو/ أيار 1953 انطلقت مؤسسة DW الإعلامية ببثها الإذاعي من مدينة كولونيا. أما اليوم فقد أضحت متعددة الوسائط من خلال تلفزيون وموقع وأكاديمية تقدم خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    إنطلاق إذاعة DW من كولونيا

    "هنا إذاعة دي دبليو. تأتيكم من كولونيا إلى الشرق الأقصى على موجات قصيرة بتردد 11795 كيلوهيرتز" هكذا انطلق في الثالث من مايو/ آيار عام 1953، بث إذاعة دي دبليو لأول مرة من استديو خاص بإذاعة شمال غرب ألمانيا (NWDR) في كولونيا.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    مقابلة صحفية مع المستشار الألماني أديناور

    صورة من أرشيف الإذاعة التقطت في عام 1963 أثناء إجراء مقابلة صحفية مع كونراد آديناور، المستشار الألماني آنذاك.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    بث بعدة لغات

    في عام 1962 شهدت إذاعة دي دبليو مجددا إضافة برامج جديدة شلمت عدة لغات في مختلف القارات. كذلك قام صحفيو الإذاعة آنذاك برحلة صحفية استكشافية إلى أفغانستان بحافلة "كولونيا كابول اكسبرس". واليوم تقدم DW عروضها بثلاثين لغة.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    الدخول في عالم التلفزيون

    في عام 1963 دخلت دي دبليو عالم التلفزيون بواسطة شركة ترانستل/ Transtel. على اليمين مدير عام DW آنذاك هانز أوتو فيزيمان آنذاك، وعلى اليسار رئيس مجلس الإدارة كارل غونتر فون هازه أثناء توقيع العقود.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    مركز DW للتدريب

    مركز تدريبDW في عام 1965 والذي اتخذ على عاتقه مهمة تدريب الصحفيين الأجانب.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    مبنى جديد للإذاعة

    في 28 يونيو/حزيران 1974 تم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لإذاعة دي دبليو في مدينة كولونيا، وكان البث باللغة الألمانية آنذاك قد توسع ليصبح على مدار الساعة. في الصورة نرى مدير عام الإذاعة آنذاك، فالتر شتايغنر، وهو يضع حجر الأساس.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    انطلاق القسم العربي لإذاعة DW

    انطلق القسم العربي في الأول من أبريل/نيسان 1959 ببرامج تقدم صورة عن الحياة في ألمانيا بالإضافة إلى معلومات شاملة للمستمعين عن الدراسة والعمل في ألمانيا. هذه الصورة من أرشيف القسم العربي التقطت في عام 1962.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    فريق تحرير القسم العربي عام 1988

    فريق القسم العربي الذي يضم صحفيون من البلدان العربية وألمانيا خلال اجتماع تحريري عام 1988.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    فريق تحرير القسم العربي عام 1994

    وهذه الصورة تجمع عددا من فريق القسم العربي عام 1994 خلال اجتماع لهيئة تحرير القسم من أجل مناقشة خطة ومواضيع البث الإذاعي.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    الزميل عبد الرحمن عثمان

    منذ سنوات طويلة يواكب الزميل عبد الرحمن عثمان القسم العربي بوسائطة الإعلامية المتعددة، الراديو والإنترنت والتلفزيون.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    أخيم زيغيلو ومصطفى السعيد

    الزميل أخيم زيغيلو (على اليمن)، من أكثر الأصوات المحبوبة لدى مستمعي راديو القسم العربي، والزميل مصطفى السعيد رئيس تحرير القسم العربي في تلفزيون DW عربية. كلاهما يعمل في القسم العربي منذ سنوات طويلة.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    من الاستديو التقليدي للاستديو الرقمي

    تطورت تقنيات دويتشه فيله، ليصبح الاستديو رقمياً. في هذه الصورة نرى الإعلامي فارس يواكيم في استديو DW الرياضي مع المذيع الرياضي المصري الشهير ميمي شكيب في بث خاص بكأس العالم 2006.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    الموقع الإلكتروني

    وفي عام 2005 انطلق الموقع الالكتروني لـ DW باللغة العربية. في هذه الصورة الأرشيفية نرى فريق تحرير الموقع في إحدى جلسات هيئة التحرير.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    فريق التحرير العربي في بون عام 2009

    انتقل مقر الإذاعة إلى مدينة بون، القريبة من مدينة كولونيا، ومن مدينة بون انطلاق الموقع الإلكتروني أيضا في عام 2005. صورة تجمع عددا من فريق العمل في بون عام 2009.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    وداعاً للموجة القصيرة

    في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قدم القسم العربي آخر بث إذاعي له على الموجات القصيرة، لكن التقارير الإذاعية مازالت جزءا من العروض التي تقدمها DW عربية سواء عبر موقعها الالكتروني أو عبر شركاء المؤسسة في العالم العربي.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    برامج حوارية من DW عربية

    في صيف عام 2002 انطلق البث التلفزيوني باللغة العربية. في الصورة (على اليسار) المذيعة ومقدمة البرامج ديما ترحيني في حوار مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي والناشطة الحقوقية والصحفية التونسية سهام بن سدرين.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    النشرة الإخبارية "الجورنال"

    الزميل محمد إبراهيم، نائب مدير القسم العربي في قناة DW عربية خلال تقديم نشرة الأخبار "الجورنال".

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    محطات من تاريخ DW في صور

    برنامج شباب توك

    برنامج "شباب توك" الذي يتم تقديمه بالتعاون مع قناة "الحياة" المصرية، أحد انجح برامج القسم العربي. في الصورة (على اليسار) مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم.

  • DW Akademie Radio for the People Projekt Vietnam 2013

    محطات من تاريخ DW في صور

    أكاديمية دي دبليو

    أصبحت أكاديمية دي دبليو واحدة من أهم مراكز تدريب الصحفيين داخل وخارج ألمانيا، في الصورة مارين فينتسبيرغ، رئيسة تحرير أقسام اللغات الأجنبية في تلفزيون DW خلال إحدى دورات التدريب في فيتنام.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    القسم العربي- لقاءات ونقاشات

    صورة تجمع عددا من أعضاء فريق القسم العربي في بون وبرلين على هامش حلقة نقاش لشؤون القسم جرت أواخر مارس/ آذار 2012 بالقرب من برلين.

    الكاتب: سمر كرم


مختارات

دويتشه فيله عربية

يتم بث البرامج العربية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 24 ساعة يوميا. (14.06.2016)  

مصر تحجب موقع قنطرة التابع لـ DW

وصف المتحدث باسم مؤسسة DW الإعلامية الألمانية قرار مصر بحجب موقع قنطرة التابع للمؤسسة بأنه "جزء من حملة متواصلة ضد حرية الصحافة وحرية الرأي"، وطالب السلطات المصرية بالإلغاء الفوري لحجب الموقع والسماح بإعادة بثه. (17.08.2017)  

عشرات آلاف اللاجئين يتابعون ما يقدمه موقع "مهاجر نيوز"

قبل شهور قليلة انطلق موقع "مهاجر نيوز" بالتعاون بين دويتشه فيله وفرانس ميديا موند ووكالة انسا الإيطالية. ويهدف المشروع لتوضيح ظروف أوروبا للاجئين وتوعيتهم من مخاطر المهربين. ويتابع عشرات آلاف اللاجئين ما يقدمه الموقع. (25.07.2017)  

محطات من تاريخ DW في صور

لمحات من تاريخ مؤسسة DW الإعلامية منذ انطلاقها في الثالث من مايو/آيار 1953 من مدينة كولونيا. (25.04.2013)  

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