 دولي إيطالي سابق مهدد بدخول السجن لمدة 6 سنوات | عالم الرياضة | DW | 25.05.2018

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عالم الرياضة

دولي إيطالي سابق مهدد بدخول السجن لمدة 6 سنوات

طالب الادعاء العام الإيطالي بتشديد عقوبة الحبس لنجم المنتخب الإيطالي السابق فينتشينزو ياكوينتا المتابع أمام القضاء في عدة قضايا بسبب علاقاته بالمافيا الكالابرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

Vincenzo Iaquinta (Imago)

يُتابع نجم فريق يوفينتوس والمنتخب الإيطالي السابق فينتشينزو ياكوينتا (38 عاماً) أمام القضاء الإيطالي بتهمة حيازة السلاح دون ترخيص وارتباطه بعلاقات مشبوهة مع المافيا الكالابرية، حسبما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت". وأكدت نفس الصحيفة أن المدعي العام طالب بحبس فينتشينزو، لمدة ستة أعوام، حيث يُتابع الدولي الإيطالي إلى جانب 140 شخصاً، من بينهم والد ياكوينتا وسياسيين محليين وموظفين كبار.

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في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ليفربول للحفاظ على نجم الفريق الأول محمد صلاح، فتح لاعب برشلونة السابق ريفالدو أبواب الفريق الكتالوني أمام النجم المصري، مؤكدا أن صلاح يقترب كثيرا من مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. (24.05.2018)

يشار إلى أن ياكوينتا توج بلقب كأس العالم  مع المنتخب الإيطالي عام  2006 في ألمانيا، حيث شارك مهاجم يوفينتوس في خمس مباريات من أصل سبعة خاضها رجال المدرب مارتشيلو ليبي في النهائيات.

وبدأ ياكوينتا، الذي لعب 269 مباراة في الدوري الإيطالي، مسيرته الاحترافية مع نادي ريدجولو الإيطالي، قبل الانتقال للعب في صفوف عدة أندية إيطالية أخرى من بينها أودينيزي ويوفينتوس الإيطالي الذي ظل في صفوفه حتى اعتزاله عام 2013.

  • Sardar Azmoun Fußball Iran (AFP/Getty Images/J. Klamar)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

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    اللاعب الإيراني (23 عاما) أحرز 20 هدفا من 30 مباراة دولية. ينظر إليه على أنه من كبار المواهب في عالم الساحرة المستديرة، لكن، ولسوء حظه لم تتح له الفرصة للكشف عن امكانياته على المستوى الدولي، ولعل مونديال روسيا فرصته الذهبية.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/L. Foeger)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    غابرييل جيسوس

    النجم البرازيلي يلعب منذ يناير/ كانون الثاني 2017 في صفوف مانشستر سيتي قادما من ساو باولي مقابل 70 مليون يورو. فاز المهاجم مع فريق السامبا بذهبية الأولمبياد، وفي حال غاب نيمار عن روسيا بسبب الإصابة ستتاح لجيسوس فرصة سانحة لإظهار قدراته.

  • Rodrigo Bentancur Fußball Uruguay (imago/Imaginechina)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    رودريغو بينتانكور

    يعلق الشارع الأوروغواني آمالا كبيرة على هذا اللاعب العشريني. لا يزال أمامه الكثير ليصل إلى مستوى دييغو فورلان بكل تأكيد، لكن إمكاناته هائلة كلاعب خط وسط. وهو يلعب ضمن صفوف يوفينتوس الإيطالي، لكن ضمن دكة البدلاء.

  • Fußball Giovani Lo Celso Argentinien (Getty Images/L. Griffiths)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    جيفوناي لو سيلسو

    لا يلعب أساسيا في صفوف المنتخب الأرجنتيني، لكن ما قدمه إلى جانب نيمار ضمن باريس سان جيرمان الفرنسي يؤكد أنه أخطبوط متعطش للتوهج. في مونديال روسيا سيسعى إلى إسكات منتقديه ممن يقولون إن مستواه متذبذب، وهو كغيره يحلم خلال نهائيات روسيا بدخول مصاف النجوم العالميين.

  • Fußball Andrija Zivkovic Serbien (imago/A. Djorovic)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    أندريا زيفكوفيتش

    إمكانياته الفنية عالية، ولأن طوله لا يتعدى 1,69 سنتمترا، فهو يلعب في المراكز التي لا تتطلب القوة البدنية كوسط الميدان الهجومي وعلى الأجنحة. وحصل اللاعب الصربي على خبرة دولية لا بأس بها مع لشبونة البرتغالي.

  • Fußball Piotr Zielinski Polen (imago/East News)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    بيوتو زيلينسكي

    الدولي البولندي يبلغ من العمر 24 عاما، ويعد من الركائز الأساسية لفريق نابولي الإيطالي. كما أن منتخب بلاده يعتمد عليه كثيرا خاصة وأنه يتقن اللعب بالرجلين اليمنى واليسرى. بيد أن منافسة روبارت ليفاندوفسكي سيكون أمرا صعبا عليه.

  • Fußball Champions League CSKA Moskau v Benfica Lissabon (Getty Images/AFP/Y. Kodobnov)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    ألكسندر غولوفين

    لاعب المنتخب وفريق سيسكا الروسيين. من الوجوه التي يعول عليها أصحاب الأرض للمضي إلى مراتب متقدمة في نهائيات كأس العالم. شارك في 20 مباراة دولية.

  • Fussball Real Madrid vs. FC Barcelona (picture-alliance/AP Photo/F. Seco)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    ماتيو كوفاتشيتش

    من غير الواضح ما إذا كان كوفاتشيتش "محظوظا" أم "سيء الطالع" باللعب سواء بقميص منتخب كرواتيا أو بقميص ريال مدريد إلى جانب الأسطورة لوكا مودريتش. فليس بديهيا اللعب إلى جانب مدفع بقوة مودريتش ورغم ذلك بلغ رصيد كوفاتشيتش 100 مباراة كاملة بقميص "الملكي"، ومنذ مدة ينظر إليه في كرواتيا كأحد الدعائم الأساسية للمنتخب.

  • Fußball Mexiko Hirving Lozano (AFP/Getty Images/F. J. Brown)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    هيرفينغ لوزانو

    هذا اللاعب المكسيكي من بين أبرز المواهب التي تتعطش لشد الانتباه إليها في مونديال روسيا. برز نجمه مع أيندهوفن وسرعان ما تسلق إلى أعلى قائمة هدافي الدوري الهولندي. يتميز بمهارته على طرفي الملعب وسرعته، ومن المنتظر أن يسطع نجمه في ميركاتو الانتقالات بعد المونديال، فحسب تقارير إعلامية انجليزية، أبدى مان سيتي رغبة في ضمه مقابل 70 مليون يورو.

  • Ousmane Dembele Fußball Frankreich (Getty Images/A. Alcalde)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    عثمان ديمبلي

    دفع برشلونة 115 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي الذي كان يلعب في صفوف دورتموند الألماني. وذلك في صفقة لم تكن إطلاقا مربحة بالنسبة للكاتالوني، فديمبلي الذي غاب عن الملاعب بسبب الإصابة يرى في روسيا فرصته الذهبية للعودة للتألق.

  • Marco Asensio Fußball Spanien (imago/Alterphotos)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    ماركو آسينسيو

    في النادي الملكي لا يلعب الدولي الإسباني آسيينسو إلا حين يغيب الكبار. ورغم أن قيمته في ميركاتو اللاعبين تقدر بنحو 75 مليون يورو، إلا أنه لم يخترق بعد الصفوف الأولى لكبار نجوم "الميرنغي". هذه الصعوبة يواجهها آسينسيو أيضا مع منتخب بلاده، والدليل رصيده الخالي من الأهداف في عشرة مبارايات دولية.

  • Fußball Timo Werner Deutschland (AFP/Getty Images/P. Stollarz)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

    تيمو فيرنر

    قبل أشهر قليلة كان الدولي الألماني تيمو فيرنر في صلب اهتمام الصحافة الألمانية المختصة. الجميع يتنبأ له بالكثير. لكنه قبل أسابيع من انطلاق المونديال يعاني الدولي الألماني لاعب لايبزيغ تراجعا في مستواه. رغم ذلك لوف استدعاه ضمن التشكيلة الأولية لنهائيات روسيا 2018. الكاتب: توبياس أولماير


مختارات

نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!  

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