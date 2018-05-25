دولي إيطالي سابق مهدد بدخول السجن لمدة 6 سنوات

يُتابع نجم فريق يوفينتوس والمنتخب الإيطالي السابق فينتشينزو ياكوينتا (38 عاماً) أمام القضاء الإيطالي بتهمة حيازة السلاح دون ترخيص وارتباطه بعلاقات مشبوهة مع المافيا الكالابرية، حسبما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت". وأكدت نفس الصحيفة أن المدعي العام طالب بحبس فينتشينزو، لمدة ستة أعوام، حيث يُتابع الدولي الإيطالي إلى جانب 140 شخصاً، من بينهم والد ياكوينتا وسياسيين محليين وموظفين كبار.

يشار إلى أن ياكوينتا توج بلقب كأس العالم مع المنتخب الإيطالي عام 2006 في ألمانيا، حيث شارك مهاجم يوفينتوس في خمس مباريات من أصل سبعة خاضها رجال المدرب مارتشيلو ليبي في النهائيات.

وبدأ ياكوينتا، الذي لعب 269 مباراة في الدوري الإيطالي، مسيرته الاحترافية مع نادي ريدجولو الإيطالي، قبل الانتقال للعب في صفوف عدة أندية إيطالية أخرى من بينها أودينيزي ويوفينتوس الإيطالي الذي ظل في صفوفه حتى اعتزاله عام 2013.