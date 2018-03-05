 دولتان خليجيتان عرضتا دعمهما لترامب إبان حملته الانتخابية؟ | أخبار | DW | 20.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دولتان خليجيتان عرضتا دعمهما لترامب إبان حملته الانتخابية؟

هل عرضت دول خليجية مساعدتها على دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 إسوة بما قد تكون فعلته روسيا؟ هذا الأقل ما يوحي به تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

Saudi-Arabien US-Präsident Trump erhält von König Salman die Abdulasis Al-Saud-Medaille (picture alliance/AP/E. Vucci)

ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن النجل الأكبر لدونالد ترامب التقى عام 2016 بممثل عن دولتين خليجيتين عرضتا على ترامب، على ما يبدو، المساعدة في الفوز بالانتخابات الرئاسية. ويتعلق الأمر برجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر، وتم اللقاء حسب التقرير في الثالث من أغسطس / آب 2016. أما الدولتان الخليجيتان فتتعلقان بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وذكر تقرير الصحيفة أن نادر أخبر نجل ترامب أن الدولتين الخليجيتين اللتين يمثلهما حريصتين على مساعدة والده. وتابعت الصحيفة أن هذا أول مؤشر على أنه ليس روسيا وحدها التي حاولت التقرب من ترامب خلال لحملة الانتخابية.

مشاهدة الفيديو 02:04
بث مباشر الآن
02:04 دقيقة

عين ترامب على المال الخليجي

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تم ترتيبه من قبل إريك برينس في برج ترامب. ويذكر أن برينس هو مؤسس شركة الأمن العسكرية الخاصة بلاكووتر، إضافة إلى الإسرائيلي جويل زامل مؤسس إحدى الشركات الاستشارية. ويذكر أن برينس هو أيضا أخ بيستس ديفوس وزير التعليم الأمريكي الحالي.

وذهب التقرير إلى أن شركة زامل قدمت الدعم لحملة قدرت بالملايين استعملت آلاف الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعية. ويذكر أن المدعي الخاص روبرت موللر اهتم أيضا في تحقيقاته بأنشطت زامل. 

ح.ز / م.س (د.ب.أ)

  • Israelische Marine und ägyptische Artillerie 1957 (picture-alliance/AP Images)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    صورة لسفينة إسرائيلية تمر قرب جزيرة تيران في سنة 1957. بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية، بات للأخيرة حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل.

  • Israel Staatsbesuch Donald Trump (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب. هنا حطت الطائرة الرئاسية لترامب لأول مرة قادمة مباشرة من الرياض الى تل أبيب. ولا ترتبط السعودية مع إسرائيل بأية علاقات سياسية واقتصادية مباشرة.

  • USA Präsident Harry Truman, Legion of Merit für Kronprinz Amir Saud, Saudi-Arabien (picture-alliance/Everett Collection)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان يقلد ولي العهد السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز عام 1947 وسام الاستحقاق الأمريكي. وكان ترومان من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل واعترف بها بعد مرور دقائق فقط على إعلانها، وكان يقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع السعودية وزعمائها.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    شاركت السعودية بقوات عسكرية في جميع الحروب العربية مع الدولة العبرية، بالإضافة إلى دعمها الاقتصادي للدول العربية المشاركة في الحروب ومقاطعتها الاقتصادية للدول المساندة لإسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا.

  • Erdölförderer erhöhen Preise um 17 Prozent (picture-alliance/dpa)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    وفي حرب 1973 شاركت السعودية الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في وقف ضخ النفط إلى الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، ومن ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وهو ما تسبب في أزمة كبيرة في تزويد النفط في الدول الغربية.

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    بقيت السعودية بعيدة عن محادثات السلام المصرية الإسرائيلية في 1978، لكن العلاقة مع إسرائيل تغيرت تدريجيا بعدها. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في سنة 2016 عن عملية "أولندي ماعوف" التي جرت في سنة 1981، التي تضمنت إنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت في المياه الإقليمية السعودية. وتم إنقاذ السفينة بعميلة مشتركة إسرائيلية سعودية وبوساطة أمريكية.

  • Anwar M. Eshki, Middle East Center for strategic and legal Studies (mesc-sa.org)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    أجريت لقاءات غير رسمية بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين، من ضمنها زيارة اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالشرق الأوسط، إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2016 ولقائه بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس. في الصورة أنور عشقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    تمثل أيران عدواً مشتركا لكل من السعودية وإسرائيل. ونتج عن هذا الموقف قرارات تاريخية للسعودية ضد إيران وحلفائها، المعادين لإسرائيل، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب الرئاسة الامريكية. وكان آخرها إعلان مقاطعة قطر ومطالبتها بالحد من علاقاتها مع إيران وحلفائها في المنطقة. في الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة في الجيش السعودي.

  • USA Israel Trump und Netanjahu Israel Museum in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل الرئيس الأمريكي ترامب، قد تمهد الطريق لعلاقات إسرائيلية سعودية، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الذي طوّر علاقات قوية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه قد ناقش مع السعوديين تطوير علاقاتهم باسرائيل كمقدمة لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

ترامب يطارد مال السعودية حتى آخر هَللة!

من الرياض إلى واشنطن يطارد الرئيس ترامب المال السعودي مقابل تسليح المملكة وتثبيت سلطة أصغر ولاة العهد سنا وأكثرهم نفوذا. كيف يستطيع ولي العهد الشاب التوفيق بين متطلبات تنويع الاقتصاد وإرضاء "العم سام" لتثبيت دعائم حكمه؟ (25.03.2018)  

اتهام مستشار ترامب السابق بالكذب في قضية الاتصالات مع روسيا

أفاد تقرير إعلامي أمريكي، بأنه تم توجيه الاتهام لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب مايكل فلين، بالإدلاء ببيان كاذب لمكتب التحقيقات الاتحادي، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي. (01.12.2017)  

ملايير بن سلمان مجرد "فتات" بالنسبة لترامب ـ المواقع الاجتماعية تتفاعل

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها ما تدفعه السعودية في صفقة الأسلحة مع بلاده بأنها مجرد "فتات" بالمقارنة بما تملكه السعودية من أموال. (21.03.2018)  

السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

تغير الموقف السعودي تجاه إسرائيل تدريجيا بعد محادثات السلام في سنة 1978. وفي عام 2002 قدمت السعودية "المبادرة العربية للسلام"، فيما تقارب البلدان مؤخرا بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. (27.06.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

عين ترامب على المال الخليجي  

مواضيع ذات صلة

Donald Trump und Jared Kushner

خلط التجارة بالسياسة يُلاحق ترامب.. فمَن سيدفع الثمن؟ 05.03.2018

ما أن تنتهي مشكلة من مشاكل ترامب حتى تبدأ أخرى. وهذه المرة تأتي من نافذة صهره وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، الذي تلاحقه اتهامات عديدة باستغلال منصبه والعمل لصالح قوى متعددة ترغب بتثبيت أقدامها في الحديقة الخلفية لواشنطن.

Saudi Arabien Trump und König Salman bin Abdulaziz Al Saud

ترامب يطلب في اتصال هاتفي مع الملك سلمان نهاية سريعة للنزاع الخليجي 12.04.2018

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في اتصال مع العاهل السعودي الملك سلمان بأن تنهي المملكة وشركاؤها العرب سريعا النزاع مع قطر والذي تسبب في انقسام حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington

دول الخليج تبتلع "مرارة" ترامب في سبيل استقرارها 25.04.2018

تصريحات متضاربة ولهفة لجمع المال ظلت أهم سمات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال دول الخليج، فتاجر العقارات ضعيف الخبرة السياسية لم يرً في دور بلاده في المنطقة أكثر من جامع للمال في مقابل خدمات سياسية وعسكرية.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  