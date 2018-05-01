 دورتموند وليفربول يتنافسان على ضم هذا اللعب؟ | عالم الرياضة | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

دورتموند وليفربول يتنافسان على ضم هذا اللعب؟

بدأ بوروسيا دورتموند استعداداته للموسم القادم. فبعد تعاقده مع حارس مرمى فريق أوغسبورغ والظهير الأيمن لفريق يوفينتوس الإيطالي، يسعى لإتمام صفقة مهاجم في الدوري البرتغالي. مصادر صحفية كشفت أن ليفربول مهتم أيضا بهذا اللاعب.

portugal Primeira Liga | Sporting CP v Boavista - Gelson Martins (picture-alliance/NurPhoto/C. Costa)

ذكرت صحيفة "آ بولا" الرياضية البرتغالية أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى إلى ضم جناح فريق سبورتينغ لشبونة جيلسون مارتينز (22 عاماً). وأكدت الصحيفة البرتغالية أن مسؤولين من نادي بوروسيا دورتموند حضروا لمتابعة المهاجم الشاب في مباراة الديربي التي جمعت فريق سبورتينغ لشبونة وغريمه بينيفيكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وبحسب مصادر نفس الصحيفة، فإن إداريين من نادي ليفربول حضروا نفس المباراة لنفس الغرض.

مختارات

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني الذي يعنى بانتقالات اللاعبين، فإن قيمة مارتينز في سوق الانتقالات تصل حالياً إلى 30 مليون يورو، فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي يربطه بناديه سبورتينغ لشبونة إلى غاية 2022 تبلغ 60 مليون يورو. 

ويمكن رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو في حال ما دفعت إدارة النادي البرتغالي مبلغ 1.5 مليون يورو إلى مهاجمها الشاب.

يشار إلى أن مارتينز شارك في خمسين مباراة مع فريقه سبورتينغ لشبونة هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا وصنع 12 آخرين.

  • Borussia Dortmund Teambus nach Explosionen (picture-alliance/AP Images/M. Meissner)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    بعد مغادرة حافلة فريق دورتموند الفندق متوجهة إلى الملعب للقاء فريق موناكو، انفجرت ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة على الطريق الريفي الذي مرت به الحافلة. جرح لاعب دورتموند مارك بارترا، وشرطي كان برفقة الفريق.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 Marc Bartra (picture-alliance)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    مدافع دورتموند فرانك بارترا، الإسباني الجنسية، أصيب في ذراعه. في البدء تحدث النادي عن إصابة خفيفة ثم أجريت له عملية جراحية في يده وذراعه.

  • UEFA Champions League Borussia Dortmund v AS Monaco Fans (Getty Images/Bongarts/D. Mouhtaropoulos)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    في لحظة انفجار القنابل كانت جماهير الناديين في انتظار وصول اللاعبين إلى الملعب. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجل المباراة إلى اليوم الأربعاء (12 نيسان/أبريل)، البعض لم يجدها فكرة صائبة.

  • Dortmund - Explosionen an BVB-Bus (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    رئيس نادي دورتموند هانز يواخيم فاتسكه تحدث عن صدمة أصابت لاعبي الفريق. وعن مباراة اليوم قال إن شعار اللاعبين سيكون "من أجل مارك بارترا".

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    كان من المقرر أن يعود مشجعو موناكو إلى بلادهم بعد انتهاء المباراة. تأجيلها دفع بهم للبقاء يوما آخر. وكبادرة طيبة دعا مشجعو دورتموند نظراءهم في موناكو إلى منازلهم للمبيت.

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    الهاتف المحمول نقل خبر استهداف الحافلة إلى داخل الملعب، تابع المشجعون الأنباء: استهداف الحافلة، إصابة مارك بارترا، تأجيل المباراة، ومن ثم عرض مشجعي دورتموند لنظرائهم من موناكو.

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus - Michael Zorc (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    صدمة ثم تفكير. كان حال مدير الفريق ميشائيل تسورك، كحال كل مشجعي وإدارة النادي.

  • Dortmund - Explosionen an BVB-Bus (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    خيوط الجريمة بدأت بالظهور، في البدء لم تستبعد السلطات فرضية وقوف عناصر إسلامية متشددة خلف الاعتداء، لكنها عادت بعد أيام وأعلنت أنها أوقفت المشتبه به سيرغي دبليو، وهو مواطن ألماني- روسي بتهمة تنفيذ الاعتداء بدوافع "مالية". ويواجه سيرغي دبليو اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في انفجار وإحداث إيذاء بدني خطير.


مختارات

صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

صدمة وغضب ومواساة بعد استهداف حافلة فريق دورتموند بثلاث عبوات ناسفة. التحقيق مستمر، والمباراة ستقام رغم الاعتداء. مشجعو دورتموند فتحوا أبواب منازلهم لضيوف المدينة من مشجعي موناكو. (12.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Jürgen Klopp und Zeljko Buvac

كلوب يقترب من كأس الأبطال ويفقد صداقة العمر! 01.05.2018

في عزّ الضغط الذي يعيشه ليفربول استعداداً لمباراته أمام روما ضمن منافسات دوري الأبطال، يعلن مساعد المدرب يورغن كلوب ورفيق دربه أخذ عطلة مفتوحة إلى نهاية الموسم. فهل هي نهاية صداقة العمر في وقت "قاتل"؟

UK Jürgen Klopp

لعنة النهائيات تطارد أحلام كلوب الأوروبية! 03.05.2018

بعد حجز فريق ليفربول لتأشيرة المرور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب روما العنيد، سيخوض المدرب يورغن كلوب النهائي أمام ريال مدريد وعينه على كسر لعنة خسارة النهائيات، التي تُلاحقه منذ سنوات. فهل ينجح في ذلك؟

Premier League - Watford vs Liverpool Trainer Jürgen Klopp

بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق في سماء ميونيخ 06.04.2018

يخوض بايرن ميونيخ صراعا ضد الوقت من أجل تعيين مدرب جديد يقود الإدارة الفنية للفريق الألماني في الموسم المقبل خلفا ليوب هاينكيس. تقارير صحفية تحدثت عن رغبة البافاري في التعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب. فهل ينجح في ذلك؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

دورتموند وليفربول يتنافسان على ضم هذا اللعب؟

بعد برايتنر.. سيب ماير يهاجم ليفاندوفسكي

الكلاسيكو 271 بعيون الصحافة الألمانية

بطولة إسبانيا: انتهاء آخر "كلاسيكو" بتعادل لصالح برشلونة

نورنبرغ يصعد برفقة دوسلدورف لدوري الأضواء الألماني

ريال مدريد في ضيافة برشلونة..كلاسيكو بنكهة غير معهودة!