دورتموند وليفربول يتنافسان على ضم هذا اللاعب؟

ذكرت صحيفة "آ بولا" الرياضية البرتغالية أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى إلى ضم جناح فريق سبورتينغ لشبونة جيلسون مارتينز (22 عاماً). وأكدت الصحيفة البرتغالية أن مسؤولين من نادي بوروسيا دورتموند حضروا لمتابعة المهاجم الشاب في مباراة الديربي التي جمعت فريق سبورتينغ لشبونة وغريمه بينيفيكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وبحسب مصادر نفس الصحيفة، فإن إداريين من نادي ليفربول حضروا نفس المباراة لنفس الغرض.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني الذي يعنى بانتقالات اللاعبين، فإن قيمة مارتينز في سوق الانتقالات تصل حالياً إلى 30 مليون يورو، فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي يربطه بناديه سبورتينغ لشبونة إلى غاية 2022 تبلغ 60 مليون يورو.

ويمكن رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو في حال ما دفعت إدارة النادي البرتغالي مبلغ 1.5 مليون يورو إلى مهاجمها الشاب.

يشار إلى أن مارتينز شارك في خمسين مباراة مع فريقه سبورتينغ لشبونة هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا وصنع 12 آخرين.