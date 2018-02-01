دواء يقلص مدة علاج سرطان الثدي إلى النصف!

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء، إذ يفتك هذا المرض الخطير سنويا بحياة ملايين النساء في أماكن متفرقة حول العالم، مما يرفع من ثقل المسؤولية الملقاة على كاهل خبراء الصحة، الذين يعكفون منذ مدة طويلة على إيجاد دواء فعال ينقذ حياة الملايين من النساء.
وفي هذا الشأن، خلصت دراسة حديثة إلى أنه يُمكن في المستقبل علاج النساء المصابات بسرطان الثدي في نصف الوقت تقريبا، وأضافت أن هذا العلاج من شأنه أيضا تقليل الآثار الجانبية للدواء، الذي يتم تناوله أثناء فترة العلاج، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني. وأفادت الدراسة الصادرة بتعاون بين جامعتي ووريك وكامبريدج البريطانيتين، أن استخدام عقار الهيرسييتين أو تراستوزماب ( يستعمل بشكل كبير في علاج سرطان الثدي)، يمكن أن يُقلل من مدة تلقي العلاج، بيد أن هذا النوع من العلاج معروف أيضا ببعض أعراضه الجانبية، على غرار ارتفاع درجة حرارة الجسم ومشاكل في القلب.
وأشار موقع " ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن النتائج اعتمدت على دراسة شاركت فيها أكثر من 4088 امرأة مصابة بسرطان الثدي الحميد، حيث تمت معالجتهن باستعمال عقار الهيرسييتين. وبعد أربع سنوات لاحظ الخبراء أن معدل البقاء على قيد الحياة لدى النساء اللائي تم معالجتهن بهذا النوع من العقار، لمدة ستة أشهر فقط قد بلغ نسبة 89,4 %، بالمقارنة من النساء اللواتي تلقين علاجا دام سنة كاملة 98,8 %.
وأوضح الخبراء أن 4 % فقط من النساء المصابات بسرطان الثدي الحميد، واللائي تمت معالجتهن بعقار الهيرسييتين لمدة ستة أشهر، قد أُجبرن على التوقف عن استخدام هذا العقار بسبب مشاكل في القلب.
وفي نفس السياق، قالت المشرفة على الدراسة هيلينا إيرل أستاذة في الجامعة البريطانية المرموقة كامبريدج "نحن واثقون من أن هذا سيمثل الخطوة الأولى، من أجل تقليص فترة العلاج بعقار الهيرسييتين إلى ستة أشهر، للعديد من النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي الحميد". بيد أن نفس المتحدثة أردفت قائلة، إنه يجب القيام بالمزيد من البحوث بهدف تحديد المرضى، الذين يُمكن أن تُقلص مدة علاجهم بطريقة تخلو من المخاطر، على حد قولها.
ر.م/ع.ش
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الكركم
للكركم أهمية عالية، ويعود السبب في ذلك إلى مادة الكركمين الموجودة فيه، إذ أثبت بعض الدراسات أن هذه المادة تمنع تشكل ونمو وانتشار الأورام السرطانية، ما يجعلها من التوابل المهمة في علاج السرطان والوقاية منه. علما أن للكركم تأثير فعال بالنسبة لسرطان الثدي.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الفلفل الأسود
يحتوي الفلفل الأسود على عنصر فعال يعرف بـ"بيبيرين البوليفينول"، ويعتقد أن هذه المادة تقي من سرطان الثدي، وذلك بمنع تشكل الخلايا السرطانية وإعادة تشكلها من الخلايا السرطانية في أنسجة الثدي. علما أن الأدوية الكيميائية المستعملة في علاج سرطان الثدي قد تكون ذات تأثير سام. فضلا عن أن هناك أبحاث جديدة أظهرت أن مادة بيبيرين في الفلفل يمكن أن تمنع انتشار أنواع أخرى من السرطان.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الثوم
تعد مادة الـ"الأليين"هي العنصر الفعال في الثوم، ويتميز هذا العنصر بقدرته على منع نمو الخلايا السرطانية، إذ أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران نتائج مذهلة لهذه المادة بالنسبة لانتشار سرطان البروستاتا، إذ تبطئ مادة "الأليين" من انتشار السرطان وذلك بمنعها لتشكل مركبات نيتروسامين المسببة للسرطان.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الزنجبيل
يعكف العلماء حاليا على إيجاد خلطة بالزنجبيل للوقاية من سرطان الجلد وعلاجه أيضا. وتعود أهمية الزنجبيل في علاج السرطان إلى مادة "جينجيرول" الموجودة فيه، والتي يأمل العلماء بأن تثبت فعاليتها في علاج سرطان القولون أيضا. علما أن مستخلص الزنجبيل أثبت نجاعته في علاج الكثير من الالتهابات.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
القرنفل
لم يعد القرنفل من التوابل المرتبطة بصنع المعجنات فحسب، بل للقرنفل أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بمرض السرطان، فبفضل مادة "الاوجينول" يمنع القرنفل تحول الخلايا السليمة إلى خبيثة عبر المواد المسرطنة. كما أن القرنفل يقلل كثيرا من خطر الإصابة بسرطان الكبد والقولون ويحد من انتشاره أيضا.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الفلفل الحار
يحتوي الفلفل الحار على مادة "الكابسايسين"، وهي مادة تقي من الإصابة بأمراض القلب وتحمي الجسم من المواد الكيميائية المسببة للسرطان. وأثبتت بعض الدراسات أن الفلفل الحار يبطئ نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا. فضلا عن قدرته في القضاء عليها. كما يمكن للفلفل الحار أن يساعد على الشفاء من الحرشفية وهي ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد انتشارا، وذلك بقدرته على تسريع قتل الخلايا السرطانية.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الخردل
المركب المهم في الخردل والذي يملك خصائص مضادة للسرطان هو "الأليل ثيوسيانات"، وحاليا يتم اختبار إمكانية هذا المركب كعلاج محتمل لسرطان المثانة، ليصبح بذلك الخردل من المواد الغذائية المهمة للوقاية من السرطان.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
الزعفران
يعد الزعفران من أغلى التوابل في العالم، وتعود أهمية الزعفران إلى مركب الكروسين، ولهذا المركب دور فعال في الوقاية من سرطان الجلد، فضلا عن دوره الفعال في منع انتشار الخلايا السرطانية.
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تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان
القرفة
منذ آلاف السنين استخدام الصينيون القرفة في العلاج. وتعود فائدتها العلاجية إلى مستخلص القرفة المضاد للأكسدة، ما يعني أنه يحمي الجسم من التلف التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، والمسببة لموت الخلايا سريعا. فضلا عن أن هناك دراسات أثبتت دور مستخلص القرفة الفعال في علاج سرطان الغدد اللمفاوية وسرطان البنكرياس.
الكاتب: إعداد: دالين صلاحية