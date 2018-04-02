دكة بدلاء إشبيلية تطلب "الرأفة" من ميسي!

يتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشدة مع فريقه برشلونة الإسباني، الذي يٌقدم مستوى رائعا في مختلف البطولات المحلية والقارية، إذ يتصدر الفريق الكتالوني الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، كما تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فريق إشبيلية العنيد، علاوة على ذلك، فإن حظوظ "البلوغرانا" وافرة في المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق روما الإيطالي.

وفي مباراة برشلونة الأخيرة أمام إشبيلية برسم الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قلب ليونيل ميسي موازين المباراة، وتسبب في خيبة أمل كبيرة لدى جماهير وأعضاء الفريق الأندلسي على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن عضوا من دكة بدلاء فريق إشبيلية، طلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يرأف بهم، قبل دخوله إلى المستطيل الأخضر في الشوط الثاني، إذ شارك أحسن لاعب في العالم خمس مرات، في 32 دقيقة فقط من المباراة.

وأوضح الموقع البريطاني أن إحدى الكاميرات، سجلت حديثاً قصيراً دار بين عضو من فريق إشبيلية كان يتواجد على دكة البدلاء وليونيل ميسي، وأضاف الموقع أن عضو الفريق الأندلسي طلب من "البرغوث" أن يرأف بهم خلال اللقاء، وذلك أثناء قيام ميسي بعمليات الإحماء.

وتابع نفس المصدر أن ليونيل ميسي تجاوب مع طلب العضو بابتسامة، بيد أنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في دقائق المباراة الأخيرة وانتزاع نقطة ثمينة لصالح الفريق الكتالوني، الذي يقترب بشكل كبير من التتويج بالدوري الإسباني "الليغا". جدير بالذكر أن ميسي يتصدر هدافي الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا، في ظل توقعات بحسم الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لصالحه.