 دكة بدلاء إشبيلية تطلب ″الرأفة″ من ميسي! | عالم الرياضة | DW | 03.04.2018
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عالم الرياضة

دكة بدلاء إشبيلية تطلب "الرأفة" من ميسي!

يبدو أن موهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد كسرت بعض الأعراف المُتداولة في عالم الساحرة المستديرة. نجم برشلونة الأول ميسي تعرض إلى موقف غير مألوف في لقاء النادي الكتالوني الأخير أمام إشبيلية. فما هو هذا الموقف؟

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | Lionel Messi (Reuters/A. Gea)

ليونيل ميسي، صورة أرشيفية.

يتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشدة مع فريقه برشلونة الإسباني، الذي يٌقدم مستوى رائعا في مختلف البطولات المحلية والقارية، إذ يتصدر الفريق الكتالوني الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، كما تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فريق إشبيلية العنيد، علاوة على ذلك، فإن حظوظ "البلوغرانا" وافرة في المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق روما الإيطالي.

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واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه الخلابة بتسجيله هدفين وصناعته لآخر، ليقود برشلونة لفوز عريض على تشلسي والتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا. كما أنجز بايرن ميونيخ مهمته من خلال الإجهاز على بشتكاش التركي 8-1 في مباراتين. (14.03.2018)

كشف سيسك فابريغاس، صديق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لحظة مُحرجة تعرض لها، أثناء لعبه في برشلونة، مع الفائز بخمس كرات ذهبية. فماذا حصل بالضبط؟ (24.03.2018)

وفي مباراة برشلونة الأخيرة أمام إشبيلية برسم الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قلب ليونيل ميسي موازين المباراة، وتسبب في خيبة أمل كبيرة لدى جماهير وأعضاء الفريق الأندلسي على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن عضوا من دكة بدلاء فريق إشبيلية، طلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يرأف بهم، قبل دخوله إلى المستطيل الأخضر في الشوط الثاني، إذ شارك أحسن لاعب في العالم خمس مرات، في 32 دقيقة فقط من المباراة.

وأوضح الموقع البريطاني أن إحدى الكاميرات، سجلت حديثاً قصيراً دار بين عضو من فريق إشبيلية كان يتواجد على دكة البدلاء وليونيل ميسي، وأضاف الموقع أن عضو الفريق الأندلسي طلب من "البرغوث" أن يرأف بهم خلال اللقاء، وذلك أثناء قيام ميسي بعمليات الإحماء.

وتابع نفس المصدر أن ليونيل ميسي تجاوب مع طلب العضو بابتسامة، بيد أنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في دقائق المباراة الأخيرة وانتزاع نقطة ثمينة لصالح الفريق الكتالوني، الذي يقترب بشكل كبير من التتويج بالدوري الإسباني "الليغا". جدير بالذكر أن ميسي يتصدر هدافي الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا، في ظل توقعات بحسم الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لصالحه.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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Javier Martinez

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دكة بدلاء إشبيلية تطلب "الرأفة" من ميسي!

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