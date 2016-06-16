دراسة: حمام الساونا يقلل من خطر الجلطة الدماغية

كشفت دراسة دولية حديثة، أن استخدام حمام الساونا بشكل منتظم يساعد على خفض خطر إصابة الأشخاص بالسكتة الدماغية. وقد وجد الباحثون المشرفون على هذه الدراسة، والتي استمرت لمدة 15 عام، أن الأشخاص الذين اعتادوا على دخول حمام الساونا ما بين 4 إلى 7 مرات أسبوعيًا، هم الأقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية، وذلك بنسبة 61 بالمائة مقارنة بمن يدخلون الساونا مرة واحدة في الأسبوع، حسب ما أشار إليه موقع "CISION PR Newswire"، نقلا عن المجلة العلمية المتخصصة (Neurology).
وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "بريستول" البريطانية بالتعاون مع باحثين من فنلندا وكندا والنمسا أن الأشخاص الذين أجروا جلستين إلى 3 جلسات في حمام الساونا بشكل أسبوعي، قد انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 14 بما يعادل بالمائة. وشملت هذه الدراسة أكثر من 1628 شخصاً بين رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 53 و74 عامًا، إذ تم تقسيم المشاركين في إنجاز الدراسة إلى ثلاث مجموعات:
- المجموعة الأولى دخلت الساونا مرة في الأسبوع.
- المجموعة الثانية دخلت الساونا مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.
- المجموعة الثالثة دخلت الساونا من 4 إلى 7 مرات في الأسبوع.
وقال المشرف على الدراسة سيتور كونستر من جامعة "بريستول" الطبية "إن نتائج الدراسة مهمة للغاية وتسلط الضوء على الفوائد الصحية المتعددة لاستخدام حمامات الساونا بشكل منتظم"، حسب ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ميديكل إكسبريس".
هذا، وكانت نتائج دراسة سابقة في جامعة شرق فنلندا، قد أظهرت أن اللجوء إلى حمام ساونا بطريقة متكررة، يقلل بشكل كبير من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع أسبابهما.
م.م/ع.ش
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
الاستعداد بشكل صحيح
عندما يكون الطقس بارداً، يفضل الكثيرون الذهاب إلى الساونا. لكن من المهم بداية أن نجهز أنفسنا بشكل صحيح. ويبدأ ذلك بالاستحمام لإزالة الطبقة الدهنية على البشرة وبالتالي تسهيل التعرق. كما يجب التجفيف جيداً، فالجلد الجاف أفضل لإخراج الأبخرة. ويفضل وضع القدمين في ماء دافىء لتوسيع الأوعية الدموية والمساعدة على التعرق بشكل أفضل.
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
تساوي حرارة الجسم
ينبغي على المبتدئين الجلوس في المقاعد السفلى أو الوسطى. أما في المقاعد العليا، فتكون درجة الحرارة أشد ارتفاعاً. من يفضل الجلوس عليه مدّ ساقيه على المقعد، وبذلك تتساوى درجة الحرارة في كل أنحاء الجسم.
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
أصحاب الدوالي ...احذروا هذه الأمور
لمن يعانون من مشاكل في الأوردة أو لديهم دوالي، عليهم الانتباه أثناء جلسة الساونا وأن يمدوا سيقانهم على مكان مرتفع، ما يريح الأوعية الدموية ويعيد تدفق الدم.
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
مرحلة ما قبل التعرق
تستغرق مرحلة ما قبل التعرق حوالي خمس دقائق تليها عادة عملية صبّ الماء، إذ يقوم المشرف على الساونا بفتح الباب لدخول الهواء النقي ثم يقوم بصب الماء على الحجارة الساخنة. وأحياناً تستخدم أغصان الشجر أو المناشف الملفوفة لتوزيع بخار الماء، مايخلق حافزاً حرارياً إضافياً للجسم.
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
مرحلة صب الماء
بعد عملية صبّ الماء، يجب الانتظار لمدة دقيقة واحدة أو اثنتين، وعلى من ظل خلالها مستلقياً الاعتدال في الجلوس وتحريك ساقيه لتحضير الدورة الدموية من أجل النهوض. أما مدة جلسة الساونا فتترواح عادة بين ثمان إلى خمس عشرة دقيقة. يجب أن تكون راحة الجسم هي الأهم. فعندما يكون المرء مرتاحاً، يمكنه البقاء ربع ساعة، وعندما لا يكون كذلك فيمكن الاكتفاء بالبقاء لمدة تترواح بين ثمان دقائق واثنتي عشرة دقيقة.
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
مرحلة التبريد
بعد مرحلة صب الماء تأتي مرحلة التبريد المهمة، التي تتضمن الذهاب إلى الهواء الطلق إن أمكن للتزود بالأكسجين والتبريد جيداً بالماء، إما بالغطس في حوض السباحة أو بالاستحمام أو بواسطة الخرطوم. وبذلك تتدرب الأوعية الدموية على التقلص بسرعة كبيرة.
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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟
عدد الجلسات المسموح بها
تلي فترة التبريد استراحة لمدة تتراوح بين عشر وعشرين دقيقة، يستعد الجسم خلالها لجلسة الساونا التالية. أما عدد الجلسات المسموح بها فهي ثلاث جلسات، يشعر بعدها المرء بالاسترخاء وتجدد النشاط.
الكاتب: DW/ دالين صلاحية