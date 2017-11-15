 دراسة: ثلث المعلمين في ألمانيا يتعرضون للعنف في المدارس | ثقافة ومجتمع | DW | 03.05.2018
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ثقافة ومجتمع

دراسة: ثلث المعلمين في ألمانيا يتعرضون للعنف في المدارس

قرعت دراسة حديثة جرس الإنذار حول تعرض المعلمين في المدارس الألمانية لأشكال مختلفة من العنف وعلى رأسها العنف الجسدي. ووصفت نقابة للمعلمين الأمر بأنه "صادم"، وأنه لا يتعلق بـ"حالات فردية" بل أصبح "ظاهرة مجتمعية".

Schulwesen Serbien (DW/S. Kljajić)

كشفت دراسة حديثة أن ما يقارب نصف المعلمين في المدارس الألمانية قد تعرضوا لشكل ما من أشكال العنف خلال السنوات الخمس الماضية. وحسب الدراسة تشمل حالات العنف الشتم والتهديد والبلطجة والإهانة وغيرها من أشكال العنف. وذكرت الدراسة التي أجراها معهد "فورزا Forsa" الألماني لاستطلاعات الرأي، أن الأمر وصل في 26 بالمئة من الحالات إلى العنف الجسدي ضد المعلمين. وقد أجريت الدراسة على مستوى جميع الولايات الألمانية وشارك فيها 1200 مدير ومديرة مدرسة.

مختارات

أثارت ممارسات لتلاميذ مسلمين تتضمن عداء للسامية بإحدى المدارس في برلين جدلا كبيرا وردود أفعال على مستوى ألمانيا، إذ طالب سياسيون وتربويون ومسؤولون بضرورة التصدي بحزم لمعاداة السامية. (27.03.2018)

تشير الدراسات إلى تفاقم ظاهرة العنف بين الشباب في كل أنحاء أوروبا خلال العقدين الأخيرين. ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة قامت مدرسة ألمانية بإلحاق تلاميذها بدورات لتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم للعنف اللفظي أو الجسدي. (16.11.2011)

كما جاء في الدراسة أنه وقع في واحدة من كل خمس مدارس حالة على الأقل من حالات الإزعاج والإساءة الإلكترونية عن طريق الأنترنت ضد المعلمين. كما أشار 93 بالمئة من مدراء ومديريات المدارس الذين تم سؤالهم في الدراسة، إلى أن العنف ضد المعلمين هو "موضوع محظور الحديث عنه في العلن".

وتعليقاً على الدراسة وصف رئيس "اتحاد التربية والتعليم" VBE، أودو بيكمان، النتائج بأنها "صادمة"، مضيفاً أن الأرقام تناقض تقديرات وزارة الثقافة التي تشير إلى أن الأمر يتعلق بـ"حالات فردية"، مردفاً أنه أصبح "ظاهرة مجتمعية".

خ.س/ع.ج

  • Kinder im Straßenverkehr- Erstklässler üben den künftigen Schulweg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    يحذر خبراء المرور في ألمانيا، الأهالي من إيصال أطفالهم إلى المدرسة بالسيارة. لأن ذلك لا يجعل من طريق المدرسة أكثر أماناً بل على العكس، فتجمع السيارات أمام بوابة المدرسة يعرض الأطفال للخطر. لكن أغلب الأهالي يتجاهلون هذا التحذير ويفضلون استخدام السيارة في إيصال أطفالهم إلى المدرسة.

  • China Gefährliche Schulwege

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    من المحتمل أن يضحك أطفال قرية أتولر الجبلية في مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين، من مخاوف أهالي الأطفال بألمانيا. إذ يضطر هؤلاء الصغار إلى استخدام سلالم خيزران متهالكة ليصلوا إلى أسفل منحدر حاد في طريقهم إلى المدرسة، ويتسلقون السلام صعوداً عند العودة من المدرسة إلى البيت. أحد المصورين سلط الضوء على ذلك عام 2016.

  • China Stahltreppe als Schulweg in Sichuan (Imago/China Foto Press)

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    قامت حكومة سيتشوان بتركيب سلم حديدي بعد الضجة التي أثيرت بعد نشر صور سلالم الخيزران المتهالكة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. قبل ذلك، سقط العديد من الأطفال، ولقي بعضهم حتفهم على ذلك الطريق الخطير إلى المدرسة. كما قررت حكومة المحافظة تحسين اتصال القرية بالعالم الخارجي والطرق المؤدية إليها، حتى لا يضطر الطلاب إلى أن يسلكوا هذا الطريق المرعب.

  • Gefährliche Schulwege in China Dorf Nongyong

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    في مكان آخر بالصين، الطريق إلى المدرسة لا يقل خطورة عنه في أتولر. إذ يتوجب على طلاب قرية نونغيونغ، بمنطقة قوانغشي، النزول عبر هذا الدرب إلى الوادي في طريقهم إلى المدرسة بداية العام الدراسي. حيث أن قراهم بعيدة جداً، وعادة ما يقضون السنة في مساكن قريبة من المدرسة، ويعودون إلى أهاليهم في عطلة الصيف فقط.

  • Gefährliche Schulwege in China Sichuan

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    للوصول الى مدرسة غولو الإبتدائية فى مقاطعة سيتشوان، يتوجب على الطلاب السير على طول المسارات الجبلية الضيقة لساعات. في بعض الأماكن، يكون عرض المسار 50 سنتيمترا فقط، مما يضطر الأطفال للضغط باتجاه الجدار الجبلي كي لا ينزلقوا إلى الهاوية ويلقون مصرعهم.

  • Gefährliche Schulwege in Indonesien

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    في بويولالي، بجاوة الوسطى في إندونيسيا، الوصول إلى المدرسة يتطلب الشجاعة أيضاً. حيث يتوجب على الأطفال عبور نهر يبلغ عرضه 30 متراً، على جسر ليس أكثر من لوح خشبي. حتى أن البعض يعبرون الطريق على الدراجات، وهو إنجاز شبيه بعروض السيرك.

  • Philippinen Gefährliche Schulwege

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    وفى مقاطعة ريزال في شرقي مانيلا بالفلبين، يعبر الأطفال نهراً على طوافات خيزران للوصول إلى المدرسة فى الصباح. ومن بين 21 مليون طالب وطالبة في البلد، على الأرجح أن هؤلاء الأطفال يسلكون أخطر الطرق للوصول إلى المدرسة.

  • Philippinen Gefährliche Schulwege

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    يطفو هؤلاء الأولاد الفلبينيون من المدرسة إلى المنزل على إطار منفوخ قديم. لدى السكان المحليين في هذا الجزء من مقاطعة ريزال الشجاعة الكافية لمواجهة تيارات النهر الهائج بهدف الوصول إلى المدرسة وإلى المستشفى أيضاً. ويعتبر سوء الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية مشكلة كبيرة في المناطق الريفية بالفلبين. إعداد: أستريد برانغه/ ك. ب/ ر. ض.


مختارات

اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

انتهت العطلة في ألمانيا ويستعد الأهالي لإيصال أطفالهم إلى المدرسة- السير قد يكون طريقة غير آمنة! غير أن في بلدان أخرى من العالم، يتسلق الأطفال الجبال، أو يضطرون لعبور الأنهار المتدفقة ليصلوا إلى مدارسهم. (18.08.2017)  

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