دراسة: تناول الأطعمة البحرية يعزز القدرة الجنسية

تشتهر الأسماك والمأكولات البحرية بأنواعها باحتوائها على عناصر غذائية غنية جداً. وأثبتت الدراسات مؤخراً عدم صحة المخاوف الشائعة عن ضرورة تجنب المرأة الحامل تناول الأسماك، وأكدت من خلال التجربة على أهمية تناول المأكولات البحرية، التي من شأنها تعزيز القدرة الجنسية، وتزيد فرص الحمل.

إذ قام باحثون في جامعة هارفارد الأميركية بإجراء دراسة تهدف إلى الكشف عن العلاقة بين تناول الأطعمة البحرية، والرغبة الجنسية والخصوبة، فوجدوا من خلال التجربة، التي نشرت نتائجها في مجلة (كلينيكال إندوكرينولوجي) أن تناول أكثر من وجبتين من السمك أو الأطعمة البحرية أسبوعياً، يزيد القدرة الجنسية، ويرفع من نسب احتمالات حدوث الحمل. إذ أن السمك يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمغذيات الهامة للجسم، مثل فيتامين د، والزنك، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعزز الصحة الجنسية والإنجابية. بحسب ما نشره موقع (بريفنجن).

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 501 من الأزواج، الذين كانوا يخططون للحمل، نجاح 92 في المئة من الذين تناولوا أكثر من حصتين من الأطعمة البحرية (الأسماك، المحار، الروبيان..) في الأسبوع بشكل منتظم خلال عام أثناء محاولة الحمل. بالمقابل نجح 79 بالمئة من الأزواج، الذين تناولوها بمعدل أقل. وأوضح أودري جاسكنز، باحث مشارك في الدراسة من قسم التغذية في جامعة هارفارد، أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية، كما تعزز الإباضة وترفع مستويات هرمون البروغسترون الأنثوي، الذي يساهم في حدوث الحمل. بحسب ما نشره موقع (لايف ساينس).

ر.ض/ ع.خ