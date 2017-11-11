دراسة: تناول الأطعمة البحرية يعزز القدرة الجنسية

تشتهر الأسماك والمأكولات البحرية بأنواعها باحتوائها على عناصر غذائية غنية جداً. وأثبتت الدراسات مؤخراً عدم صحة المخاوف الشائعة عن ضرورة تجنب المرأة الحامل تناول الأسماك، وأكدت من خلال التجربة على أهمية تناول المأكولات البحرية، التي من شأنها تعزيز القدرة الجنسية، وتزيد فرص الحمل.
إذ قام باحثون في جامعة هارفارد الأميركية بإجراء دراسة تهدف إلى الكشف عن العلاقة بين تناول الأطعمة البحرية، والرغبة الجنسية والخصوبة، فوجدوا من خلال التجربة، التي نشرت نتائجها في مجلة (كلينيكال إندوكرينولوجي) أن تناول أكثر من وجبتين من السمك أو الأطعمة البحرية أسبوعياً، يزيد القدرة الجنسية، ويرفع من نسب احتمالات حدوث الحمل. إذ أن السمك يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمغذيات الهامة للجسم، مثل فيتامين د، والزنك، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعزز الصحة الجنسية والإنجابية. بحسب ما نشره موقع (بريفنجن).
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 501 من الأزواج، الذين كانوا يخططون للحمل، نجاح 92 في المئة من الذين تناولوا أكثر من حصتين من الأطعمة البحرية (الأسماك، المحار، الروبيان..) في الأسبوع بشكل منتظم خلال عام أثناء محاولة الحمل. بالمقابل نجح 79 بالمئة من الأزواج، الذين تناولوها بمعدل أقل. وأوضح أودري جاسكنز، باحث مشارك في الدراسة من قسم التغذية في جامعة هارفارد، أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية، كما تعزز الإباضة وترفع مستويات هرمون البروغسترون الأنثوي، الذي يساهم في حدوث الحمل. بحسب ما نشره موقع (لايف ساينس).
ر.ض/ ع.خ
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة المُعلبة
تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
اللحوم المصنّعة
كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة الجاهزة
ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
التدخين
لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الكافيين
لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الفواكه والخضروات
يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأسماك
لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
المكسرات
تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.
الكاتب: دالين صلاحية