 دراسة تكشف حقيقة تناول البيض والإصابة بأمراض القلب | عالم المنوعات | DW | 08.05.2018
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منوعات

دراسة تكشف حقيقة تناول البيض والإصابة بأمراض القلب

يعتقد الكثيرون أن تناول البيض يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن دراسة أسترالية حديثة تطرح معطيات جديدة بهذا الخصوص. فما هي؟

Persische Küche Spiegelei (Shayan Darvish)

توصل بحث جديد إلى أن تناول عدد يصل إلى 12 بيضة في الأسبوع لمدة عام، لا يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية لدى الأشخاص الذين لديهم علامات ما قبل الإصابة بمرض السكري أو المصابين بالنوع الثاني من السكري، وذلك رغم استمرار تضارب النصائح بشأن تناول البيض حول العالم. وذكر "موقع ساينس ديلي" المعني بشؤون العلوم أن البحث الذي أجراه باحثون بجامعة سيدني ونشر في دورية "أمريكان جورنال أوف كلينكال نيوترشن"، هو امتداد لدراسة سابقة توصلت إلى نفس النتائج على مدى ثلاثة شهور.

وقاد البحث الذي جرى بالتعاون مع كلية الطب بجامعة سيدني ومستشفى "برينس ألفريد الملكي"، الدكتور نيك فولر بمعهد "بودن" للسمنة والتغذية والتمارين واضطرابات الأكل التابع لمركز "تشارلز بيركينز". وقال فولر "رغم تضارب النصائح بشأن المعدلات الآمنة لتناول البيض بالنسبة للأشخاص الذين لديهم علامات ما قبل الإصابة بالسكري والمصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، تشير نتائجنا إلى أنه لا ينبغي على هؤلاء الأشخاص الامتناع عن تناول البيض إذا ما كان ذلك جزءا من نظام غذائي صحي".

وأضاف أن "النظام الغذائي الصحي الموصوف في هذه الدراسة ركز على مسألة إحلال الدهون أحادية التشبع ومتعددة التشبع مثل الأفوكادو وزيت الزيتون محل الدهون المشبعة مثل الزبدة.

مختارات

على عكس ما هو شائع، أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الرياضية مفيد لمرضى الربو، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل البدانة منهم. فما هي الأعراض التي عرفت بعض التحسن لدى هذه الفئة من المرضى حسب الدراسة؟ (18.03.2018)

قد يكون العشاء لذيذا ويبعث على الشبع ومع ذلك فإن كيس رقائق البطاطس يصبح فارغا بعد مشاهدة مسلسلك المفضل، إذ لا يمكنك التوقف عن أكله بمجرد أن تبدأ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على بعض الوجبات الخفيفة، لكن لماذا؟ (24.04.2018)

وأوضح فولر قائلا "في حين أن البيض نفسه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.. وأن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، لديهم ميل لأن يكون لديهم كوليسترول "سيئ" بمستوى عال من البروتين الدهني منخفض الكثافة، تدعم هذه الدراسة البحث الحالي الذي يظهر أن تناول البيض ليس له تأثير يذكر على مستويات الكوليسترول في دم الأشخاص الذين يتناولونه".

 وخلص فولر إلى أن نتائج الدراسة تعد مهمة بسبب الفوائد الصحية المحتملة للبيض بالنسبة للأشخاص الذين لديهم علامات ما قبل السكري والمصابين بالسكري من النوع الثاني وللناس عموماً. كما يبدو أن البيض - بحسب فولر- ليس له أي تأثير على الوزن.

 ع.ع/ع.ش (د ب أ)

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    ما هي الأكلات المفضلة لدى الألمان؟

    السلاطة

    والمفاجئة تمثلت في اختيار 15 في المائة من مجموع من شملهم الاستطلاع للسلاطة التي باتت في الأطباق الضرورية لضمان تغذية متوازنة بحكم أن نسبة متزايدة من الألمان تعي الفوائد الصحية للسلاطة

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  • Kartoffeln

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    أطباق البطاطس

    لا يمكن التخلي عن البطاطس في ألمانيا التي تحتل نفس المكانة مثل الخضروات، ويحبها 18 في المائة ممن شملهم الاستطلاع. البطاطس مادة مغذية غنية وفقيرة من المواد الحرارية. ويشمل طبق أكل ألماني تقليدي إلى جانب البطاطس الخضروات واللحم أو السمك.

  • Spaghetti bolognese

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  • 13.01.2016 DW fit und gesund Fleisch

    ما هي الأكلات المفضلة لدى الألمان؟

    أطباق اللحوم

    الأكلات المفضلة لدى الألمان بفارق كبير تظل أطباق اللحوم. 83 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يتناولون عدة مرات في الأسبوع منتجات من اللحم. 47 في المائة من الرجال الألمان يعتبرون اللحم مكونا أساسيا في الطعام اليومي. فيما يتناول 22 في المائة فقط من النساء اللحم بصفة منتظمة

    الكاتب: م.ا.م (DW)


مختارات

ما هي الأكلات المفضلة لدى الألمان؟

لكل شعب عاداته الغذائية وأكلاته المفضلة، فما هي الأكلات المفضلة لدى الألمان؟ هذا ما أرادت وزارة التغذية والزراعة الألمانية معرفته من خلال استطلاع للرأي جاءت نتيجته المفاجئة ضمن تقرير التغذية لعام 2016 . (18.01.2016)  

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