دراسة: تدريبات اللياقة تحسن من أعراض الربو لدى البدناء | عالم المنوعات | DW | 18.03.2018

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن ممارسة التمرينات الرياضية تساعد على تحسين الأعراض لدى مرضى الربو ممن يعانون أيضا من البدانة. وخلص باحثو الدراسة إلى أن المرضى الذين مارسوا تدريبات لرفع مستوى اللياقة تحسنت لديهم الأنشطة البدنية، وزادت الأيام التي لا يتعرضون فيها لأعراض الربو، كما قلّت أعراض الاكتئاب وانقطاع التنفس أثناء النوم لديهم.

وقال الدكتور سيلسو كارفالو كبير الباحثين المشرفين على الدراسة من جامعة ساو باولو في البرازيل "كان يعتقد من قبل أن التمرينات ضارة لمرضى الربو لأن رد فعل الجسم عليها يضيق ممرات الهواء... لكن ما عرفناه أن التمرينات يمكن أن تكون مفيدة لمرضى الربو وحتى أفضل أكثر للبدناء".

وقام كارفالو وزملاؤه بتوزيع 55 من البالغين الذين يعانون من البدانة عشوائيا على مجموعتين لخفض الوزن إحداهما بالتمرينات الرياضية والأخرى تركز على خفض الوزن بنظام غذائي وعلاج نفسي وتمرينات للتنفس، وذلك خلال فترة امتدت ثلاثة أشهر شملت جلستين في الأسبوع.

واستهدف البرنامج الذي شملته الدراسة لمدة ثلاثة أشهر إنقاص الوزن والتدريب البدني من خلال تمرينات (إيروبكس) وتمرينات مقاومة. ونشرت الدراسة في دورية (ميدسين آند ساينس إن سبورتس آند إكسرسايز) أو "الطب والعلم في الرياضة والتمرينات البدنية".

وقالت الطبيبة فبيكه باكر من جامعة كوبنهاغن في الدنمرك، ولم تكن مشاركة في الدراسة، لرويترز "تلك النتائج يمكن أن تنطبق على الناس بشكل عام وعلى أمراض أخرى أيضا". وأضافت "التمرينات هي أمر يمكن أن تفعله ولا يتعلق بتناول الأدوية... ويمكنك أن تجد كل أنواع الأنشطة التي تثير الاهتمام وتكون ممتعة ومفيدة لصحتك".

ع.أ.ج/ ع ش (رويترز)