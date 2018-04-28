دراسة تبشر: الكثير من الطعام ينقص الوزن!

أكدت دراسة علمية أجريت في جامعة ليدز البريطانية أن حساب عدد السعرات الحرارية لم يعد الطريقة المثلى لاتباع نظام غذائى جيد، وأن سر إنقاص الوزن يكمن فى الشعور بالشبع. وأوضح العلماء في الدراسة، التي نشرت في دورية التغذية البريطانية، أن تناول مزيد من الطعام لم يعد كارثة، وأن السبب الحقيقي لخسارة الوزن هو تناول أطعمة ذات طاقة منخفضة، مثل المعكرونة والأرز والفاكهة والخضروات. ولأن السعرات الحرارية لتلك الأطعمة أقل لكل غرام من الأطعمة ذات الطاقة العالية، كالجبن والبسكويت والشوكولاتة والحلويات والمقرمشات والمايونيز والزبدة، فهذا يعنى أن الأشخاص يمكن أن يتناولوا وجبات أكبر ولا يكتسبون مزيداَ من الوزن.

ويشير الخبراء في موقع "فيت فور فَن" الألماني المهتم بالصحة، إلى أن الحل الحقيقي للشعور بالرشاقة هو الشعور بالشبع، ولهذا فإن تناول وجبات كبيرة أمر صحي للغاية، وأفاد العلماء أن "الجوع هو الحاجز الرئيسي لخسارة الوزن، وهو حائل أمام الاستمرار في نظام غذائي".

وأجريت الدراسة على مجموعتين من النساء، إحداهن تتبع النظام الغذائي الذى يعتمد على أطعمة ذات الطاقة المنخفضة، والأخرى تعتمد على نظام حساب السعرات الحرارية. وأكدت النتائج أن المجموعة الأولى فقدت بين 5.8 و6.2 كيلوغرام، كما أن الرغبة لديهن في المواصلة والاستمرار زادت. أما المجموعة الثانية فقد فقدت بين 3.3 و3.8 كيلوغرام، والسبب فى هذا أن المجموعة الأولى تناولت كميات كبيرة ولكنها منخفضة الطاقة، ولهذا فهن لا يشعرن بالجوع وفى نفس الوقت لا يكتسبن مزيداً من الوزن.

وأوضح الدكتور نيكولا باكلاند، رئيس قسم التغذية والأبحاث في شركة "وورلد سليمينج" لموقع "ميديكال إكسبرس" للأخبار العلمية والطبية، أن عدد السعرات الحرارية ليس هو الحل، ولذلك يجب اختيار الأطعمة الجيدة وتجنب الأطعمة الدهنية ذات السعرات الحرارية العالية لكل غرام.

وطبقاً للخبراء، فقد يلجأ شخص إلى تناول 250 غراماً من الجزر لاستهلاك 100 سعرة حرارية، فى حين أن شخصاً آخر قد يلجأ إلى تناول 20 غراماً من الشوكولاتة تحوي نفس عدد السعرات الحرارية. لكن الملاحظ أن الفرد الأول يشعر أكثر بالشبع لأنه تناول كمية كبيرة.

س.م/ ي.أ