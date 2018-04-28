 دراسة تبشر: الكثير من الطعام ينقص الوزن! | عالم المنوعات | DW | 12.05.2018
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منوعات

دراسة تبشر: الكثير من الطعام ينقص الوزن!

لم يعد حساب السعرات الحرارية في الطعام أمراً حاسماً لإنقاص الوزن بعد الآن، ففي دراسة جديدة أثبت العلماء أنه يمكنك تناول ما تشاء من الطعام وبالرغم من ذلك تفقد وزنك. فكيف ذلك؟

Symbolbild Diät (Fotolia/Subbotina Anna)

أكدت دراسة علمية أجريت في جامعة ليدز البريطانية أن حساب عدد السعرات الحرارية لم يعد الطريقة المثلى لاتباع نظام غذائى جيد، وأن سر إنقاص الوزن يكمن فى الشعور بالشبع. وأوضح العلماء في الدراسة، التي نشرت في دورية التغذية البريطانية، أن تناول مزيد من الطعام لم يعد كارثة، وأن السبب الحقيقي لخسارة الوزن هو تناول أطعمة ذات طاقة منخفضة، مثل المعكرونة والأرز والفاكهة والخضروات. ولأن السعرات الحرارية لتلك الأطعمة أقل لكل غرام من الأطعمة ذات الطاقة العالية، كالجبن والبسكويت والشوكولاتة والحلويات والمقرمشات والمايونيز والزبدة، فهذا يعنى أن الأشخاص يمكن أن يتناولوا وجبات أكبر ولا يكتسبون مزيداَ من الوزن.

مختارات

ويشير الخبراء في موقع "فيت فور فَن" الألماني المهتم بالصحة، إلى أن الحل الحقيقي للشعور بالرشاقة هو الشعور بالشبع، ولهذا فإن تناول وجبات كبيرة أمر صحي للغاية، وأفاد العلماء أن "الجوع هو الحاجز الرئيسي لخسارة الوزن، وهو حائل أمام الاستمرار في نظام غذائي".

وأجريت الدراسة على مجموعتين من النساء، إحداهن تتبع النظام الغذائي الذى يعتمد على أطعمة ذات الطاقة المنخفضة، والأخرى تعتمد على نظام حساب السعرات الحرارية. وأكدت النتائج أن المجموعة الأولى فقدت بين 5.8 و6.2 كيلوغرام، كما أن الرغبة لديهن في المواصلة والاستمرار زادت. أما المجموعة الثانية فقد فقدت بين 3.3 و3.8 كيلوغرام، والسبب فى هذا أن المجموعة الأولى تناولت كميات كبيرة ولكنها منخفضة الطاقة، ولهذا فهن لا يشعرن بالجوع وفى نفس الوقت لا يكتسبن مزيداً من الوزن.

وأوضح الدكتور نيكولا باكلاند، رئيس قسم التغذية والأبحاث في شركة "وورلد سليمينج" لموقع "ميديكال إكسبرس" للأخبار العلمية والطبية، أن عدد السعرات الحرارية ليس هو الحل، ولذلك يجب اختيار الأطعمة الجيدة وتجنب الأطعمة الدهنية ذات السعرات الحرارية العالية لكل غرام.

وطبقاً للخبراء، فقد يلجأ شخص إلى تناول 250 غراماً من الجزر لاستهلاك 100 سعرة حرارية، فى حين أن شخصاً آخر قد يلجأ إلى تناول 20 غراماً من الشوكولاتة تحوي نفس عدد السعرات الحرارية. لكن الملاحظ أن الفرد الأول يشعر أكثر بالشبع لأنه تناول كمية كبيرة.

س.م/ ي.أ

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الكمثرى

    على الرغم من أن التفاح يعد من أكثر الفواكه الغنية بالألياف، لكن الألياف الموجودة في الكمثرى أكثر من التفاح، فوفقا لموقع "غيزونديه إرنيرونغ"، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ثلاث حبات من الكمثرى في اليوم يساعد على تخفيف الوزن بشكل أكثر من تناول كمية عالية من ألياف الشوفان.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفاصولياء

    تعد الفاصولياء من البقوليات التي تحتوي على مادة كوليسيستوكينين، وهي هرمون يتم إفرازه أثناء عملية الهضم ويعتبر بمثابة مثبط طبيعي للشهية. علاوة على أن الفاصولياء تعد مصدر جيد للبروتين وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو ما يعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    القرفة

    أثبتت دراسات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ونشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، ولذلك دور مهم في نقل إشارات الجوع للدماغ، فضلا عن أن تناول القرفة يساعد على تخفيف الشعور في الجوع مساءا.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفلفل

    يحتوي الفلفل على مادة الكابسايسين، وهي مادة تعزز عملية الأيض، فضلا عن أن الطعم الحار يساعد على تناول كيمة أقل من الطعام. ربما يكون لمادة الكابسايسين دور في تخفيف الشهية أو قد يكون لتأثير إشارات الألم على اللسان جراء الطعم الحار دور في تخفيف الشهية، وعلى كل الأحوال فإن التوابل وسيلة رائعة لتثبيط الشهية.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    السلطة

    يساعد تناول الخضار صباحا على استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية أثناء اليوم. والسبب أن الأطعمة الخفيفة مثل الخضار النيئ تسمح بالحصول على كمية عالية من المواد الغذائية وبسعرات حرارية أقل، كما أن تناول كميات كبيرة منها يعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    زيت الزيتون

    من المعروف أن تناول كميات قليلة من الدهون يعزز الشعور بالشبع، وأكدت دراسات كثيرة أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الدهون للحد من الشهية، ومن المهم الاعتدال في تناول زيت الزيتون، فتناول كمية قليلة لها تأثير فعال للحد من الشهية.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    اللوز

    يحتوي اللوز على الألياف والدهون الصحية، وهذا المزيج يجعل اللوز مثالي لدرء الجو، إذ أكدت دراسة نشرها موقع "غيزوندهايت هويته" أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يفقدون وزنهم أكثر من أولئك الذين يتناولون الكربوهيدرات الغنية بالألياف المعقدة.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الخلّ

    يؤثر الخل على سرعة هضم الطعام، فوفقا لموقع "غيزوندهايتا تيبس" أظهر عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أضيف إليها الخلّ، يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من أولئك الذين يستهلكون أنواع أخرى من البهارات.

    الكاتب: دالين صلاحية


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