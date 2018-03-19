 دراسة: الأنظمة المساعدة تزيد الضغط على السائقين | عالم المنوعات | DW | 19.03.2018
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منوعات

دراسة: الأنظمة المساعدة تزيد الضغط على السائقين

طورت شركات صناعة السيارات الألمانية أنظمة مساعدة للقيادة لدعم السائقين أثناء القيادة خصوصا عند انحراف السيارة عن مسارها. لكن هذه الأنظمة تزيد الضغط على السائقين حسب دراسة حديثة. فما السبب؟

IT-Messe CeBIT Fahrassistenzsystem (picture-alliance/dpa/O. Spata)

كشفت نتائج دراسة حديثة قام بها باحثون بجامعة كيمبتن، بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، أن الأنظمة المساعدة للسائقين داخل السيارات الحديثة لا تقلل الضغط عليهم بل تتسبب في ظهور ضغوط إضافية.

مختارات

قالت إدارة شركة بورش الألمانية الرياضية الفارهة إنها تريد أن تطرح نسخة كهربائية هجينة من موديل بورش 911، بحلول عام 2023. وذكرت الشركة أن النسخة الجديدة ستكون أقوى سيارة في فئة 911 على الإطلاق وقد تصل قوتها إلى 700 حصان. (15.03.2018)

استعدادًا لتطبيق مرسوم الملك السعودي حول السماح للمرأة بقيادة السيارات، دعت وزارة النقل السعوديات إلى زيارة جناحها في ملتقى "بيئة آمنة للقيادة"، لتجربة محاكاة قيادة السيارة باستخدام نظام النقل الذكي الخاص بالوزارة. (10.03.2018)

واستعان الباحثون في التجربة التي قاموا بها بخمسين سائقا ومقصورة تحاكي مقصورة قيادة السيارات.

ورغم أن نظام مساعدة السائقين يستطيع التدخل لتوجيه السيارة عندما تخرج عن مسارها وتمر مثلا فوق علامات المرور، إلا أن الدراسة خلصت إلى أن مستوى التوتر لدى المشاركين في التجربة ارتفع بمجرد اعتمادهم على النظام المساعد في القيادة.

وأكدت الخبيرة في علم النفس كورينا زايلر أن التوتر كان يلاحظ على مستوى الأيدي المبللة وزيادة معدل خفقان القلب.

ومن بين الأسباب وراء ذلك صعوبة التخلي عن السيطرة الكاملة على السيارة من طرف السائقين، إضافة إلى كون التكنولوجيا الحديثة لم تصل بعد إلى مرحلة النضج. فنظام المساعدة يمكن أن يصاب بعطب في كل وقت، كما توضح الخبيرة في علم النفس كورينا زايلر.

وتجري معاهد أخرى في ولاية بافاريا أبحاثا مماثلة حول السيارات ذاتية القيادة. ومن المنتظر أن يشيد بمدينة "ميرمينغن" مركز اختبار بقيمة حوالي 15 مليون يورو سيشرف عليه باحثون بجامعة كيمبتن بتعاون مع الشركات المتخصصة في صناعة السيارات.

ع.ع/ف.ي (د ب ا)

  • Deutschland Zentrale des Software-Herstellers SAP in Walldorf (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    أرباح شركة "ساب" للبرمجيات وصلت إلى 48.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 39 مليار يورو. هذا يعني احتلال هذه العلامة التجارية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية الألمانية الناجحة.

  • Deutschland Zentrale der Deutsche Telekom (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    الشركة التي تحتل المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية الألمانية لا تصنع السيارات، بل هي شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم". وبفضل مجموعة الخدمات التي تقدمها، حققت هذه الشركة أرباحاً تصل إلى 39.2 مليار دولار أمريكي.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    لا عجب أن تكون علامات تجارية لسيارات ضمن قائمة العلامات التجارية الأنجح في ألمانيا. ثلاث شركات لصناعة السيارات توجد في هذه القائمة، أكثرها نجاحاً "بي إم دبليو"، التي حققت أرباحاً وصلت إلى 23.5 مليار دولار، وبذلك احتلت المركز الثالث في الترتيب. بينما احتلت مرسيدس بنز المركز الرابع وأودي المركز العاشر. غير أن بورش وفولكس فاجن احتلتا المركزين 15 و17.

  • Deutsche Post Emblem Logo Post Tower Bonn Deutschland (Getty Images/S.Gallup)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    وإلى جانب شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم"، تحتل شركة خدمات أخرى مراتب متقدمة بين العلامات التجارية الناجحة في ألمانيا، إذ تحتل شركة البريد السريع "دي إتش إل" DHL، وهي من فروع شركة البريد الألماني، المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 18.6 مليار دولار.

  • Deutschland Siemens Firmensitz in München (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    شركة سيمنز العريقة والشهيرة للتقنية وصلت أرباحها هذا العام إلى 15.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز السادس بين أنجح العلامات التجارية الألمانية.

  • Aldi Süd - Plastikfiguren mit Einkaufswagen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    سلسلة محلات السوبرماركت الألمانية "ألدي"، المملوكة للأخوين ثيو وكارل ألبريشت، تعتبر أضخم سلسلة متاجر في العالم، وتحتل أيضاً المركز السابع ضمن أنجح العلامات التجارية الألمانية، بأرباح سنوية وصلت إلى 12.8 مليار دولار.

  • Modemesse Bread & Butter by Zalando - Adidas (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    للعلامات التجارية الألمانية سمعة دولية جيدة وتحظى بثقة الزبائن. لكن هناك نقصاً في قوة الابتكار، باستثناء شركة أديداس للمنتجات الرياضية والتي تعد - حسب دراسة - الماركة الألمانية الأكثر ابتكاراً. وصلت أرباح هذه الشركة العالمية إلى 11.8 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة.


 

مختارات

أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

أظهرت دراسة عن قيمة العلامات التجارية الألمانية ونجاحها أن ألمانيا هي الأولى على المستوى الاقتصادي في أوروبا. وعلى عكس التوقعات، فإن أغلب هذه العلامات التجارية ليست علامات تجارية لشركات مصنعة للسيارات. (26.01.2018)  

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