 دراسة: اكشتاف فائدة جديدة للشوكولاته الداكنة | عالم المنوعات | DW | 01.05.2018
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منوعات

دراسة: اكشتاف فائدة جديدة للشوكولاته الداكنة

نادرا ما نجد شخصا لا يحب الشوكولاته، وعادة ما يختار الناس نوعهم المفضل حسب الطعم الذي غالبا ما يكون حلو المذاق دون معرفة أن الداكنة المرة المذاق هي الأكثر فائدة. وتقول دراسة حديثة إن الشوكولاته الداكنة تقوي البصر أيضا.

Schwarze Schokolade auf Holztisch (Colourbox)

هناك الكثير من الأبحاث عن الشوكولاته، وخاصة الداكنة وفوائدها الصحية العديدة مثل الوقاية من اضطراب ضربات القلب والدورة الدموية وخفض نسبة السكر والأنسولين في الدم بالإضافة إلى تاثيرها على الدماغ والحالة النفسية للمرء.

وقد توصل الباحثون بجامعة "إنكاريت وورد" الأمريكية في ولاية تكساس، نتيجة دراسة طبية حديثة إلى أن الشوكولاته الداكنة تفيد في تقوية النظر أيضا لدى البالغين. وقد نشر الباحثون نتيجة دراستهم في مجلة "جاما أوبتالمولوجي "JAMA Opthalmology" الطبية الأمريكية، حسب موقع "هايل براكسيس" الألماني.

أجرى الباحثون بإشراف الدكتور جيف رابين تجاربهم على 30 شخصا (21 امرأة و9 رجال) متوسط أعمارهم 26 عاما لا يشكون من أي أمراض أو مصاعب تتعلق بالبصر، حسب موقع "هايل براكسيس" للنصائح الطبية في تقرير نشره في الأول من أيار / مايو 2018. وقسم الباحثون الاشخاص الذين خضعوا للتجربة إلى مجموعتين، وأعطوا كل واحد منهم نصف لوح شكولاته كل مرة نسبة الكاكاو فيها مختلف. أحد الأنواع كانت نسبة الكاكاو فيه 31 بالمائة وفي نوع آخر داكن كانت نسبة الكاكاو 72 بالمائة. وبعد ساعتين من تناول الشوكولاته لاحظ الباحثون تحسنا في قوة النظر لدى المشاركين في التجربة، حسب موقع "براكسيس فيتا" الألماني للنصائح الطبية.
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سر الشوكولاته الداكنة

وقد لاحظ الباحثون تحسنا في قوة البصر لدى من تناولوا الشوكولاته الداكنة مقارنة بالذين تناولوا النوع الآخر ذي النسبة القليلة من الكاكاو. والتحسن كان واضحا فيما يتعلق بتباين الألوان، من خلال قراءة وتمييز الحروف التي كتبت على سطوح مختلفة الألوان، وهذا يعني أن من تناولوا الشوكولاته الداكنة قد تحسنت لديهم حدة البصر ولو قليلا، حسب موقع "هايل براكسيس".

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في الوقت الذي تتحدث دراسات عن احتمالية اختفاء الشوكولاتة من الأسواق بسبب التغييرات المناخية، التي يشهدها العالم، يعكف خبراء من أمريكا على استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية، لإيجاد حل لهذه المادة الغذائية اللذيذة للغاية. (05.01.2018)

لكن ما هو سبب هذا التأثير الإيجابي لهذا النوع من الشوكولاته على حدة البصر؟ يجيب الباحثون على هذا السؤال باعتقادهم أن مادة "فلافونويد" الموجودة في نبات الكاكاو تؤثر على تدفق الدم في الأوعية الدموية للعين، ما يؤدي إلى تحسين قدرته البصرية، إذ أن الشوكولاته الداكنة المستخدمة في التجربة كانت تحتوي على 316 مليغرام فلافونويد، في حين الأخرى كانت تحتوي فقط على 40 مليغرام فلافونويد، حسب موقع "براكسيس فيتا".

لكن رغم النتيجة التي توصل إليها الباحثون بالنسبة لتأثير وفائدة الشوكولاته الداكنة للبصر، فإنهم يؤكدون على ضروة التعمق وإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال لكشف سر تأثير الكاكاو وفوائده الممكنة لتوقية النظر أو استخدامه لمعالجة ضعف البصر.

ع.ج/ ع.ش

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